Địch Lệ Nhiệt Ba cắt hẳn bữa tối

Với vị thế là một trong những minh tinh hàng đầu Cbiz hiện nay, Địch Lệ Nhiệt Ba luôn giữ gìn vóc dáng mảnh mai, chuẩn chỉnh. Trong những hình ảnh từ bộ phim mới Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng , nhan sắc của mỹ nhân Tân Cương tiếp tục khiến dân tình chao đảo, xứng danh “nữ thần màn ảnh” với gương mặt sắc sảo, đẹp phát sáng. Để hóa thân cho vai diễn lần này, nữ diễn viên vừa tiết lộ rằng cô đã giảm 3kg bằng cách không ăn bữa tối. Chia sẻ này nhanh chóng leo thẳng hot search, tạo nên làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, khi mới nghe thì tưởng chừng khắc nghiệt nhưng đây cũng là phương pháp được nhiều người áp dụng.

Visual đẹp như tượng tạc cùng thần thái lạnh lùng của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới khiến dân tình chao đảo.

Dưới phần bình luận, nhiều cộng đồng mạng đồng tình với phương pháp giảm cân của Địch Lệ Nhiệt Ba.

Thực tế, phương pháp nhịn ăn 16:8 (hay còn gọi là nhịn ăn gián đoạn) đang trở thành xu hướng vì được cho là dễ áp dụng mang lại hiệu quả cao. Với cách này, người thực hiện chỉ ăn trong khung 8 giờ và nhịn 16 giờ còn lại, thường là bỏ bữa tối hoặc bữa sáng để kéo dài thời gian “đói sạch”. Khi cơ thể bước vào trạng thái nhịn, mức insulin giảm, giúp kích hoạt cơ chế đốt mỡ tự nhiên.

Tuy nhiên, hiệu quả của phương pháp nhịn ăn 16:8 còn phụ thuộc vào chất lượng bữa ăn trong 8 giờ cho phép; nếu nạp quá nhiều đường, tinh bột hay ăn bù quá mức sẽ không đem lại kết quả như mong đợi. Dù được nhiều người nổi tiếng áp dụng nhưng phương pháp này vẫn cần được thực hiện có kiểm soát, lắng nghe cơ thể và ưu tiên an toàn lâu dài thay vì ép cân cực đoan. Bạn có thể áp dụng lặp lại chu kỳ 16/8 mỗi tuần một lần hoặc đều đặn mỗi ngày, tùy vào khả năng của cơ thể.

Vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn cân đối, không quá gầy của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới.

Trong vài năm trở lại đây, số đo cân nặng của Địch Lệ Nhiệt Ba được tiết lộ luôn giữ ở mức dưới 45 kg cùng chiều cao 1m68. Trước đó, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng từng chia sẻ bí quyết giữ dáng là chia nhỏ nhiều bữa trong ngày và không ăn sau 19h tối. Bên cạnh đó, cô tập chung bổ sung chất xơ và vitamin, khoáng chất từ các thực phẩm lành mạnh để đảm bảo đủ năng lượng, hạn chế đồ giàu chất béo và hầu như không ăn tinh bột.

Dù thuộc tuýp body chuẩn "mình hạc sương mai" nhưng tỷ lệ cơ thể cân đối cùng 3 vòng chuẩn giúp nữ diễn viên vẫn vô cùng quyến rũ giữa dàn mỹ nhân Cbiz chuộng xu hướng ép cân. Vóc dáng thanh mảnh, vai nhỏ, eo gọn và đôi chân dài thẳng tắp giúp minh tinh đình đám luôn chiếm spotlight mỗi khi xuất hiện, dễ dàng chinh phục mọi kiểu trang phục.