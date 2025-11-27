"Phù thủy makeup" lừng danh mãi không thấy già, 10 năm vẫn được tôn top 1

Dù đã gắn bó với ngành làm đẹp hơn một thập kỷ, Pony Makeup vẫn là cái tên đứng vững ở vị trí "biểu tượng" trong lòng dân mê trang điểm châu Á. Không chỉ là chuyên gia makeup hàng đầu Hàn Quốc, Pony còn là beauty icon tạo trend chính hiệu, người đã truyền cảm hứng làm đẹp cho hàng triệu tín đồ từ Hàn, Trung đến Việt Nam. Sự tinh tế, sáng tạo và thái độ làm nghề nghiêm túc của cô khiến bất kỳ ai bước chân vào giới beauty cũng từng một lần xem Pony là "kim chỉ nam".

Pony Makeup - cái tên từng làm điêu đứng giới beauty blogger một thời.

Đặc biệt hơn nữa, dù đã hoạt động trong giới beauty khá lâu, nhưng Pony Makeup vẫn khiến dân tình bất ngờ mỗi lần xuất hiện vì… chẳng thấy có dấu hiệu lão hoá. Làn da mịn màng, layout makeup tinh tế và vibe dịu dàng đặc trưng khiến nhiều người thậm chí còn lầm tưởng cô nàng mới đôi mươi.

Qua bao năm rồi mà Pony vẫn trẻ trung y hệt ngày đầu. Skill makeup của cô còn được đánh giá ngày càng "lên trình", cập nhật không thiếu xu hướng hot nào.

Nữ beauty blogger đình đám của châu Á từng ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào nhưng không kém phần cuốn hút, cá tính.

Người đẹp sinh năm 1990 từng bật mí bí quyết giúp làn da luôn khoẻ khoắn và giữ "visual không tuổi" của mình là nhờ rửa mặt bằng nước trà xanh pha loãng - một mẹo nghe đơn giản nhưng lại đem lại hiệu quả bất ngờ. Theo Pony, trà xanh có khả năng thanh lọc, làm dịu và bảo vệ da rất tốt, nhất là với những ai thường xuyên tiếp xúc với ánh đèn studio hoặc makeup dày. Nhờ những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ như thế, "visual không tuổi" của Pony mới thật sự được giữ vững theo thời gian.

Pony chia sẻ bí kíp thải độc da bằng trà xanh. (Nguồn:Pony Makeup)

Duy trì đều đặn cách rửa mặt này 3 tuần mỗi lần giúp cô luôn giữ được làn da khoẻ khoắn, rạng rỡ.

Pony Makeup hiện là chủ nhân kênh Youtube về làm đẹp có 5,9 triệu lượt đăng ký và kênh Instagram có hơn 8 triệu lượt theo dõi, duy trì hoạt động đều đặn từ năm 2015 với các nội dung về làm đẹp, kinh nghiệm chăm sóc da, đặc biệt là bí quyết trang điểm. Nhờ gương mặt như búp bê và khả năng makeup cũng như hoá trang thần sầu, cô nhanh chóng trở thành "hiện tượng" trong cộng đồng làm đẹp Hàn Quốc. Những video biến hình sắc sảo, makeup trong veo hay những layout fantasy của mỹ nhân làng K-beauty từng gây bão toàn châu Á, thậm chí được giới chuyên môn đánh giá là đặt nền móng cho thời kỳ hoàng kim của beauty influencer Hàn.

Pony từng "biến hình" thành Taylor Swift, khiến cư dân mạng hết sức kinh ngạc.

Không dừng lại ở vai trò KOL, danh tiếng của Pony càng được củng cố khi cô trở thành chuyên gia makeup "ruột" của CL, góp công lớn trong việc lột xác cho nhan sắc của nữ ca sỹ đình đám Kpop. Ngoài ra, cô còn ra mắt thương hiệu mỹ phẩm cá nhân có tên Pony Effect và nó nhanh chóng trở thành một trong những brand nội địa Hàn được yêu thích nhất tại châu Á.

Hiện tại, dù thị trường beauty liên tục xuất hiện những gương mặt mới, Pony vẫn giữ vững vị thế của mình trong giới làm đẹp. Nhiều fan còn đùa rằng " mấy tips makeup năm nào Pony chỉ vẫn dùng ngon ơ đến giờ ", chứng minh độ bền vững trong chuyên môn của cô. Càng theo dõi lâu, người ta càng thấy kỹ thuật makeup của Pony ngày càng tinh tế, sắc sảo và bắt trend cực nhanh nhưng không hề mất đi bản sắc riêng.

Đến thời điểm hiện tại, Pony vẫn là idol trong lòng hội chị em. Thậm chí, không ít người vẫn công nhận đẳng cấp và tôn Pony là top 1 trong lòng.

Hiện tại, trên Instagram hơn 8 triệu người theo dõi, Pony cập nhật khá đều về cuộc sống cá nhân, các concept makeup mới cũng như hậu trường những dự án beauty lớn nhỏ. Nhìn vào những hình ảnh trên trang cá nhân, dễ dàng thấy Pony ngoài đời sở hữu phong cách thời trang thiên hướng cá tính, năng động, một trong những "chìa khóa" giúp cô trẻ trung hơn tuổi thật.

Mỹ nhân 1990 biến hóa linh hoạt, nhưng luôn ưu ái những outfit trẻ trung, năng động.