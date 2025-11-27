Một hot girl mạng lộ video mặt thật, netizen khuyên dừng ngay việc chỉnh sửa

Sự khác biệt giữa nhan sắc thật và ảnh đã qua chỉnh sửa luôn là chủ đề gây bàn tán, đặc biệt với các ngôi sao và người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Công chúng ngày càng tinh ý, chỉ cần một khoảnh khắc cam thường là đủ để so sánh, thậm chí đánh giá mức độ chân thật những visual lung linh họ nhìn thấy hằng ngày. Mới đây, Kwon Eunji - hot girl nổi tiếng sở hữu hơn 300 nghìn người theo dõi đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với một video chưa qua chỉnh sửa. Trước đó, cô nàng từng nổi tiếng khắp MXH với visual đẹp như đồ họa, lung linh và vô cùng chỉn chu.

Kwon Eunji nổi tiếng trên MXH Hàn Quốc với vẻ đẹp như AI.

Điều bất ngờ là thay vì gây thất vọng như nhiều trường hợp khác, visual đời thực của hot girl xứ Hàn lại nhận được nhiều lời khen. Khi không makeup quá đậm hay chỉnh ảnh, gương mặt Eunji ngoài đời khá tự nhiên, hài hòa và thiện cảm hơn. Hot girl ghi điểm với gương mặt xinh đẹp, ngọt ngào, làn da trắng mịn cùng body quyến rũ.

Nhan sắc thật của Kwon Eunji khiến nhiề người không khỏi choáng váng, khen đẹp và trông tự nhiên hơn cả trên hình.

Trên diễn đàn thequoo, netizen Hàn dành nhiều lời khen có cánh cho nhan sắc của Kwon Eunji, thậm chí còn khuyên cô nên từ bỏ photoshop.

Kwon Eunji gây ấn tượng mạnh nhờ visual sắc bén, mỗi đường nét đều hài hòa. Gương mặt cô nhỏ đến độ tạo cảm giác tỷ lệ hoàn hảo như idol Kpop, phần cằm gọn, sống mũi cao thẳng và đôi mắt long lanh càng khiến tổng thể thêm cuốn hút. Làn da của Eunji cũng là điểm cộng lớn: mịn, căng và trắng chuẩn Hàn, giúp người đẹp lọt vào mắt xanh của không ít thương hiệu beauty. Trên mạng xã hội, cô thường xuất hiện với lớp trang điểm được chăm chút kỹ lưỡng, giúp visual trông càng “ảo” như AI.

Visual đẹp như đồ họa cùng lớp makeup kỹ lưỡng luôn gắn liền với hình ảnh của Kwon Eunji.

Không chỉ gây ấn tượng nhờ visual hút mắt, hot girl xứ Hàn Kwon Eunji còn khiến người xem khó rời mắt bởi vóc dáng mảnh mai, cân đối cùng ba vòng quyến rũ. Thân hình thon gọn, eo nhỏ và vòng 1 gợi cảm giúp cô dễ dàng chinh phục mọi phong cách. Sự kết hợp giữa gương mặt đẹp như tranh vẽ và body chuẩn idol khiến Kwon Eunji nổi lên nhanh chóng trong làng hot girl xứ Hàn.

Body chuẩn chỉnh cùng vòng 1 bốc lửa của hot girl xứ Hàn.