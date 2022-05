Sau BTS, đây là nghệ sĩ thứ 2 trong lịch sử Kpop tẩu tán hơn 900 nghìn album ở ngày đầu phát hành!

Lim Young Woong là cái tên cực kì quen thuộc và nổi tiếng với khán giả Hàn Quốc. Anh chàng được mệnh danh là "Ông hoàng nhạc Trot" tại xứ sở Kim Chi. Lim Young Woong đã cho thấy được tầm ảnh hưởng lớn của mình khi nhiều lần đạt được các thành tích đáng nể.

Mới đây vào ngày 2/5, Lim Young Woong đã phát hành album mang tên IM HERO. Ngay trong ngày đầu tiên phát hành, album này đã tẩu tán được hơn 940.000 bản, phá vỡ kỷ lục về lượng bán album ngày đầu cao nhất của ca sĩ solo tại Hàn kể từ những năm 2000. Kỉ lục này trước đó thuộc về Baekhyun (EXO) với album BAMBI (2020), bán được 870.000 bản trong ngày đầu tiên.

Với thành tích này, Lim Young Woong đã trở thành nghệ sĩ thứ 2 trong lịch sử ghi nhận doanh số hơn 900.000 bản album trong ngày đầu phát hành, sau BTS. IM HERO hiện là album bán chạy thứ 5 của Hanteo sau Map of the Soul: 7, Map of the Soul: Persona, BE và Butter.



Không chỉ có doanh thu đáng nể về khoản album, các bài hát của Lim Young Woong còn đạt thứ hạng cao ở mảng nhạc số. Ca khúc chủ đề If We Ever Meet Again đã lọt vào bảng xếp hạng âm nhạc Melon, Genie, Bugs và Flo. Ngoài ra, tất cả 12 ca khúc trong album đều đã vượt mốc 10.000 lượt thích trên bảng xếp hạng âm nhạc Melon trong vòng một giờ kể từ khi phát hành. Lim Young Woong đã cho thấy được vị thế của mình trên thị trường âm nhạc Hàn Quốc.

Nguồn: allkpop

https://kenh14.vn/sau-bts-day-la-nghe-si-thu-2-trong-lich-su-kpop-tau-tan-hon-900-nghin-album-o-ngay-dau-phat-hanh-2022050310325655.chn