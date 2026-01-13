Sau 50 tuổi, hãy nhớ "4 điều không nên" khi tắm: Tắm sai cách có thể rút ngắn tuổi thọ

Với nhiều người, tắm rửa chỉ là sinh hoạt thường ngày, thậm chí là cách thư giãn sau một ngày mệt mỏi. Nhưng ít ai ngờ rằng, đặc biệt sau tuổi 50, tắm không đúng cách có thể trở thành “bẫy nguy hiểm” cho sức khỏe, thậm chí dẫn đến đột quỵ hoặc tử vong.

Một trường hợp đau lòng được truyền thông Trung Quốc nhắc tới là ông Lý, 52 tuổi. Mùa đông năm ngoái, như thói quen hằng ngày, ông ngâm mình trong nước nóng khá lâu sau giờ làm. Khi đang tắm, ông đột ngột choáng váng rồi ngã quỵ trong phòng tắm. Dù được người nhà phát hiện và đưa đi cấp cứu, ông vẫn không qua khỏi vì xuất huyết não nghiêm trọng.

Đây không phải trường hợp cá biệt. Thực tế, các ca tai biến xảy ra trong hoặc ngay sau khi tắm ở người trung niên và cao tuổi xuất hiện ngày càng nhiều. Điều đáng nói là phần lớn đều bắt nguồn từ những thói quen tưởng chừng rất vô hại.

1. Mùa lạnh không nên tắm quá thường xuyên

Vào mùa đông, nhiều người thích tắm nước nóng để làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, nước quá nóng khiến mạch máu giãn nở mạnh, huyết áp và nhịp tim biến động rõ rệt. Với người có xơ vữa động mạch, tăng huyết áp hay bệnh tim mạch tiềm ẩn, sự thay đổi này có thể trở thành “giọt nước tràn ly”.

Chưa kể, khi rời phòng tắm ấm sang môi trường lạnh, mạch máu co lại đột ngột càng làm huyết áp dao động mạnh, tăng nguy cơ đột quỵ. Da người lớn tuổi vốn đã khô, nếu tắm nhiều và tắm nóng liên tục còn dễ bong tróc, ngứa rát, làm suy yếu hàng rào bảo vệ da.

Vì vậy, vào mùa lạnh, không cần thiết phải tắm mỗi ngày, nhất là khi không ra nhiều mồ hôi hay tiếp xúc môi trường bẩn.

2. Sau 50 tuổi, bác sĩ đặc biệt nhắc 4 “không” khi tắm

Theo các chuyên gia y tế, những thời điểm dưới đây tuyệt đối không nên tắm, nhất là với người trung niên và người cao tuổi:

Không tắm sau khi uống rượu

Rượu làm hạ đường huyết và ảnh hưởng đến phản xạ. Tắm lúc này rất dễ chóng mặt, ngã trong không gian kín, nóng ẩm - nơi nguy cơ tai biến tăng cao và khó được phát hiện kịp thời.

Không tắm khi quá đói hoặc vừa ăn no

Khi đói, tắm dễ khiến đường huyết tụt sâu, gây choáng váng. Ngược lại, tắm ngay sau khi ăn làm máu dồn ra da, giảm cung cấp cho hệ tiêu hóa và tim, dễ gây mệt, hồi hộp, thậm chí rối loạn tim mạch.

Không tắm ngay sau khi lao động nặng hoặc quá mệt

Lúc này tim đang hoạt động ở cường độ cao. Tắm nước nóng khiến mạch máu giãn thêm, làm tim phải “gồng mình” nhiều hơn, có thể dẫn tới nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ.

Không ngâm mình quá lâu

Tắm hoặc ngâm nước nóng kéo dài khiến mạch máu giãn liên tục, tim làm việc quá sức. Với người có bệnh nền tim mạch, đây là yếu tố nguy cơ dẫn đến loạn nhịp, hình thành huyết khối, thậm chí đột tử.

3. Tắm thế nào cho an toàn sau tuổi 50?

Tắm rửa là cần thiết, nhưng quan trọng là tắm đúng cách:

Trước khi tắm, nếu thấy mệt, chóng mặt, vừa ăn no hoặc vừa uống rượu, hãy hoãn lại.

Khi tắm, nên làm ướt từ chân trước, rồi lên thân người, cuối cùng mới đến đầu để cơ thể thích nghi dần với nhiệt độ.

Nhiệt độ nước lý tưởng là 38-40°C, không nên vượt quá 42°C.

Thời gian tắm nên ngắn, tránh ngâm mình quá lâu.

Uống một cốc nước ấm trước và sau khi tắm để tránh mất nước và tụt huyết áp.

Không chà xát da quá mạnh để tránh làm tổn thương lớp bảo vệ tự nhiên.

Sau tuổi 50, cơ thể không còn “chịu đựng tốt” như trước. Một thói quen nhỏ như tắm rửa, nếu làm sai cách, cũng có thể trở thành mối nguy lớn. Hiểu và tránh những “điều cấm kỵ” khi tắm không chỉ giúp phòng ngừa tai biến mà còn là cách đơn giản để bảo vệ sức khỏe và tuổi thọ mỗi ngày.