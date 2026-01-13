Người mắc đái tháo đường biến chứng tim mạch cần thận trọng khi trời lạnh

Theo Bệnh viện Nội tiết Trung ương, thời tiết lạnh làm mạch máu co lại, huyết áp tăng, tim phải hoạt động nhiều hơn. Với người mắc đái tháo đường (ĐTĐ) có biến chứng tim mạch, đây là yếu tố nguy cơ rõ rệt làm gia tăng biến cố tim mạch nếu không chăm sóc và theo dõi sát.

Giữ ấm đúng cách

Người bệnh cần giữ ấm ngực, cổ, đầu, tay chân - những vùng dễ mất nhiệt. Tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột, hạn chế tắm khuya, không tắm nước quá nóng và ngủ ở nơi kín gió, nhiệt độ ổn định.

Kiểm soát đường huyết chặt chẽ

Mùa lạnh, người bệnh thường ít vận động, dễ làm đường huyết tăng. Cần đo đường huyết đều đặn, tuyệt đối không tự ý điều chỉnh liều thuốc hay insulin. Các dấu hiệu cảnh báo đường huyết cao gồm khát nhiều, tiểu nhiều, mệt mỏi, nhìn mờ hoặc vã mồ hôi dù trời lạnh.

Theo dõi tim mạch và huyết áp

Người bệnh nên đo huyết áp hằng ngày, nhất là buổi sáng; dùng thuốc tim mạch và huyết áp đúng chỉ định. Cần đi khám ngay khi xuất hiện các triệu chứng như đau tức ngực, khó thở, hồi hộp, chóng mặt, tê yếu tay chân hoặc nói khó.

Ăn uống và vận động hợp lý

Chế độ ăn cần đủ năng lượng nhưng hạn chế muối, đường, mỡ; tránh rượu bia và đồ chiên rán. Nên tăng rau xanh, cá, đậu, ngũ cốc nguyên hạt và các món ấm, ít muối. Vận động nhẹ đến vừa, khởi động kỹ và tránh tập luyện vào sáng sớm quá lạnh.

Chăm sóc bàn chân và phòng nhiễm trùng

Giữ chân luôn ấm, khô; kiểm tra bàn chân hằng ngày để phát hiện sớm trầy xước, nứt da. Không ngâm chân nước nóng lâu, mang tất cotton và giày vừa chân. Đồng thời, đeo khẩu trang khi ra ngoài, nghỉ ngơi đầy đủ và tiêm phòng cúm, phế cầu nếu có chỉ định.

Các bác sĩ khuyến cáo, giữ ấm cơ thể, kiểm soát đường huyết và theo dõi tim mạch là những nguyên tắc then chốt giúp người mắc có biến chứng tim mạch giảm nguy cơ biến cố nguy hiểm trong mùa lạnh.