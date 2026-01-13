Tưởng niệm vị thầy thuốc thực hiện ca cấy ghép nha khoa đầu tiên của Việt Nam

Ngày 13-1, Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM (trực thuộc Bộ Y tế) tổ chức lễ tưởng niệm 5 năm ngày mất của Thầy thuốc Nhân dân, PGS-TS Lâm Ngọc Ấn (mất ngày 13-1-2021, trùng hợp với ngày sinh của ông 13-1-1929).

Thầy thuốc Nhân dân Lâm Ngọc Ấn được biết đến là một trong những người tiên phong phẫu thuật nhân đạo cho trẻ hở môi vòm miệng, ứng dụng kỹ thuật mới, đem lại lợi ích tốt nhất cho người bệnh và là người đầu tiên thực hiện ca cấy ghép implant nha khoa đầu tiên của Việt Nam (năm 1994).

Ông đã phẫu thuật thành công 2 trường hợp chấn thương vùng cổ mặt phức tạp do bị đạn M79, trong đó 1 bệnh nhân từ Campuchia chuyển sang.

PGS Lâm Ngọc Ấn phẫu thuật thành công 2 trường hợp chấn thương vùng cổ mặt phức tạp do bị đạn.

Đặc biệt, ông đã ghi dấu ấn đậm nét với vai trò là một trong những người khởi xướng chương trình phẫu thuật nhân đạo cho trẻ bị dị tật khe hở môi vòm miệng trong nước cũng như mở rộng hợp tác quốc tế cho ngành răng hàm mặt Việt Nam.

Lễ tưởng niệm được tổ chức trang trọng với sự tham gia của lãnh đạo Bộ Y tế, các đại biểu, lãnh đạo Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương TPHCM, người thân, các thế hệ học trò của ông...

Bệnh viện Răng hàm mặt trung ương TPHCM đã triển lãm nhiều hình ảnh gắn liền với những sự kiện đặc biệt trong cuộc đời ông, cũng như kỷ vật lúc sinh thời ông dùng hằng ngày.

Thầy thuốc nhân dân Lâm Ngọc Ấn qua đời là thời điểm dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bệnh viện chưa thể tổ chức lễ tưởng niệm ngày mất của ông một cách long trọng mà chỉ tiến hành nghi thức tri ân, tưởng nhớ trong nội bộ bệnh viện.

Những kỷ vật của PGS-TS Lâm Ngọc Ấn được trưng bày tại lễ tưởng niệm

Sinh thời, PGS-TS Lâm Ngọc Ấn đã đào tạo nhiều thế hệ học trò. Đồng thời, đã tổ chức hàng trăm đợt phẫu thuật từ thiện tại Viện Răng Hàm Mặt Việt Nam và trên cả nước, giúp lan tỏa giá trị to lớn cho cộng đồng, đặc biệt là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu vùng xa.

Thầy thuốc Nhân dân-PGS-TS Lâm Ngọc Ấn sinh ngày 13-1-1929 tại Cần Thơ trong gia đình trí thức có truyền thống yêu nước. Với những thành tích cống hiến, ông đã được Đảng, Nhà nước, Bộ Y tế phong tặng: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng nhì, Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng ba, Thầy thuốc Ưu tú, Thầy thuốc Nhân dân, bằng khen của Bộ Y tế về thực hiện xuất sắc 12 điều y đức, Huân chương Độc lập hạng nhì, Huân chương Lao động hạng ba, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...



