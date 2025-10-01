Rosé đã có một ngày tối sầm

Paris Fashion Week chỉ vừa mở màn nhưng Saint Laurent đã làm dậy sóng truyền thông khi lựa chọn những bộ romper mang hơi hướng nội y làm key item cho dàn khách mời đình đám trên hàng front row. Tâm điểm tranh cãi lần này thuộc về Rosé với bộ cánh khiến dân tình chia làm 2 chiến tuyến. Nữ thần tượng kết hợp trang phục xanh nhạt viền ren cùng tất xuyên thấu và sandal cao gót satin. Mái tóc bạch kim signature lần này được Rosé búi đuôi ngựa gọn gàng. Tất cả tạo nên một diện mạo mới mẻ, ngọt ngào nhưng trong mắt không ít người đây là bước thụt lùi của cô Đại sứ lẫn thương hiệu.

"Như bước từ giường ngủ lên thẳng thảm đỏ" là lời nhận xét được nhìn thấy từ cư dân mạng Việt Nam lẫn quốc tế.

Rosé vừa có một ngày khá buồn ở Paris Fashion Week.

Hai bình luận đối lập hoàn toàn xuất hiện xen kẽ khi dân tình nói về Rosé ở Saint Laurent mùa này.

Nói về dresscode mới trên hàng ghế đầu của Saint Laurent, tờ Teen Vogue đề cập: Saint Laurent vốn gắn liền với những đường cắt may sắc lạnh và nét thanh lịch vượt thời gian, nhưng front row lần này đã đưa ra một tuyên ngôn mới: nội y chính thức trở thành outerwear, và Paris đang là sàn diễn lớn nhất cho xu hướng ấy. Nếu đây thật sự là một xu hướng mới, hãy sẵn sàng cho những tháng tới làng mốt sẽ tràn ngập những thiết kế táo bạo hơn, ngắn hơn và gợi cảm hơn bao giờ hết.

Vấn đề là với tư cách Đại sứ toàn cầu, Rosé vẫn luôn được xem là nhân vật chính của mọi bữa tiệc thời trang nhà Saint Laurent. Nếu có sự ưu ái, điểm dễ thấy trong khung hình bộ tứ quyền lực dưới đây, Rosé là người duy nhất không có chiếc jacket khoác ngoài, tôn trọn nét đặc sắc của thiết kế. Ngoài ra, bộ cánh của Rosé cũng được add-on thêm phần đuôi dài quét đất, vừa nổi bật vừa che chắn cho vòng 3 khỏi hở hang, tránh những chỉ trích mà Hailey Bieber đang phải nhận vì chiếc quần quá ngắn.

Romper, slipdress lụa trên hàng ghế đầu show Saint Laurent.

Tuy nhiên điều đó vẫn không giúp ích quá nhiều cho Rosé khi bản chất của bộ romper này vẫn vô cùng nhạy cảm trong mắt nhìn số đông. Độ dài chỉ khoảng 30cm từ hông, dáng quần tam giác với đũng dài, chất liệu mềm rũ và tone màu sáng là lý do khiến trang phục gây lấn cấn. Nói đi cũng phải nói lại, với vóc dáng mảnh khảnh và đôi chân dài của mình, đây vẫn là một lựa chọn phù hợp, khá an toàn cho Rosé nếu như không muốn hoàn toàn bị "nuốt chửng" trong set đồ kín mít như Zoë Kravitz (thứ 2 từ trái qua).

Rosé được hạn chế mặc hở, giúp trang phục "thảm đỏ" kín đáo hơn nhờ đuôi váy được custom theo sau.

Hailey Bieber còn táo bạo đến chừng nào nếu không có chiếc jacket đi kèm.

Slip dress đang là trào lưu trở lại mạnh mẽ không cần phải bàn cãi từ đầu năm trở lại đây. Thậm chí cách đây tròn một năm, ở mùa Paris Fashion Week Spring/Summer 2025, Saint Laurent cũng đã nhá hàng tham vọng của họ khi giao phó cho Rosé chiếc slip dress màu be, có chăng thành công ngoài mong đợi lúc đó là cách Rosé thoải mái, tràn đầy tự tin khi có thêm chiếc áo lông dày xụ cực slay làm "đạo cụ". Kiểu tóc xoăn tít khi ấy cũng tô điểm cho hình tượng nữ minh tinh thập niên 80s đậm chất điện ảnh.

Mùa Spring/Summer 2025 (trái) và Spring/Summer 2026 (phải), Saint Laurent đều mượn Rosé để lăng xê "đồ ngủ".

So sánh như vậy để thấy, cảm giác Rosé có phần thiếu tự tin trong lần xuất hiện mới đây hoàn toàn có cơ sở, nguyên do đến từ sự trống trải của bộ trang phục giữa thời tiết 15 độ C ở Paris lúc 8h tối, và chiều cao chênh vênh của đôi cao gót satin nhiều lần gây bất tiện.

Bộ cánh "bất ổn" rơi tà khi Rosé vừa xuống xe, rãnh áo xẻ sâu khiến cô mất tự tin, phải liên tục dùng tay che chắn trong vô thức.

Giày cao gót satin cùng tone màu với trang phục là đặc trưng của dàn sao nhà Saint Laurent mùa này. Tuy vậy, chiều cao này khiến cô Đại sứ nhiều lần loạng choạng đến suýt ngã.

Sự ái ngại, dè dặt, cảm giác bất tiện không chỉ là cảm nhận riêng của khán giả khi nhìn vào Rosé, mà dường như chính cô cũng đang ngầm thể hiện điều đó. Nhiều khán giả cho rằng Rosé trông thiếu thoải mái và không giữ được thần thái thường thấy.

Một tài khoản bình luận thẳng: "Tôi không quan tâm người khác nói gì, cô ấy trông chẳng hề vui vẻ hay thoải mái". Người khác nhận xét Rosé xuất hiện gượng gạo, như thể bị ép buộc phải tham gia. Trong khi đó, một ý kiến khác tinh ý hơn cho rằng sự khó chịu đến từ chính outfit và tình huống xung quanh: "Dễ thấy là cô ấy không thoải mái cả vì đôi giày cao gót lẫn việc bị mọi người liên tục gọi."

Thậm chí, công chúng còn so sánh Rosé với đồng đội Jisoo ở Dior. Một netizen viết: "YSL nên học hỏi Dior. Nhìn những bộ đồ Dior dành cho Jisoo mà xem, vừa vặn và hoàn hảo. Còn YSL thì sao? Từ makeup, kiểu tóc cho đến outfit, tất cả đều gây thất vọng. Đây không phải lần đầu, từ khi Rosé đổi stylist, cô ấy liên tục bị thụt lùi về phong cách."

Cư dân mạng quốc tế nhận ra phản ứng khác lạ của Rosé, nghi vấn trang phục không phù hợp.

Ngày u tối của Rosé chưa dừng lại ở thảm đỏ. Mới đây dân tình phát hiện trên tài khoản ELLE UK, trong khung hình 4 mỹ nhân quyền lực, Rosé là người đã bị cắt đi không thương tiếc. Xuyên suốt các bài đăng của ELLE UK đưa tin về show diễn của Saint Laurent lẫn Paris Fashion Week đều không có bóng dáng Rosé trong đó, nghi vấn thành viên BLACKPINK bị phân biệt chủng tộc.

Tài khoản ELLE UK không nhắc đến Rosé dù chỉ một lần.

Rosé vẫn xinh đẹp rạng ngời, gây sốt truyền thông, chiếm lĩnh vị trí số 1 bảng tìm kiếm của Google trong khuôn khổ Paris Fashion Week. Nhưng ngày đó vẫn là 1 ngày tối sầm của Rosé vì những tranh cãi, chỉ trích và cũng chính vì những trải nghiệm không thoải mái trong bộ cánh có thể không phải do cô thực sự mong muốn.

Lằn ranh xấu - đẹp và tham vọng phá vỡ chuẩn mực của thời trang từ nhà ra phố vẫn nằm trong khao khát của các thương hiệu, trong đó có Saint Laurent với trend đồ ngủ. Thực tế chứng minh tranh cãi vẫn luôn là cơ may tạo tiền đề cho những trào lưu bùng nổ sắp diễn ra, liệu đây cũng là tình huống tương tự?