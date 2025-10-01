Chiếc túi đánh người của Triệu Lộ Tư

Thời gian gần đây, Triệu Lộ Tư tiếp tục là cái tên chiếm sóng trên mạng xã hội với vai nữ chính trong bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng. Bộ phim không chỉ được chú ý nhờ nội dung cuốn hút, lãng mạn mà còn bởi tạo hình nhân vật Hứa Nghiên (do Triệu Lộ Tư thủ vai). Nữ diễn viên liên tục ghi điểm với phong cách thời trang tinh tế, trẻ trung nhưng vẫn sang chảnh, biến mỗi phân cảnh đều có thể trở thành một "lookbook thời trang" khiến người xem mãn nhãn.

Triệu Lộ Tư gây ấn tượng mạnh với visual ngọt ngào và style đẹp mắt trong phim mới.

Đặc biệt, trong một cảnh quay mới đây, Triệu Lộ Tư đã khiến netizen "dậy sóng" khi xuất hiện cùng chiếc túi Versace Croc-effect Medusa '95 Small màu hồng pastel. Điều thú vị là trong phim, Hứa Nghiên không chỉ dùng túi như một món phụ kiện đơn thuần, mà dùng nó để "tương tác" một nhân vật nam. Chi tiết nhỏ ấy nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán, bởi chỉ sau khi tập phim lên sóng, mẫu túi này đã lập tức lọt top tìm kiếm, thậm chí cháy hàng tại nhiều store quốc tế và được đổi tên thành "chiếc túi đánh người" nhờ sức ảnh hưởng của Triệu Lộ Tư.

Chiếc túi Versace nhanh chóng trở thành một item hot hit sau một phân cảnh phim.

Trước đó vào tháng 6, khi bộ phim mới chỉ nhá hàng trailer, phân cảnh Triệu Lộ Tư dùng chiếc Versace Medusa '95 để "tương tác" nhân vật nam thoáng qua vài giây thôi cũng đã lập tức trở thành tâm điểm. Dù khi đó phim còn chưa lên sóng chính thức, mẫu túi này cũng đã nhanh chóng biến thành hiện tượng thời trang, liên tục rơi vào tình trạng sold out tại nhiều store ở Trung Quốc.

Mẫu túi này nhanh chóng hết hàng tại sàn thương mại điện tử T-mall của Trung Quốc. Trên trang web của Versace, tình trạng còn hàng cũng chỉ với phiên bản màu xanh.

Trong 1 lần tham dự sự kiện của Versace, đại sứ toàn cầu cũng từng sử dụng chiếc túi Medusa ’95 màu hồng này, phối cùng mẫu váy lệch vai yêu kiều, sang chảnh.

Chiếc Medusa '95 Small Tote Bag gây ấn tượng nhờ thiết kế thanh lịch với chất liệu da ép vân cá sấu sang trọng, phần cứng kim loại ánh vàng cùng biểu tượng Medusa trứ danh của Versace. Phiên bản nhỏ gọn này vốn được giới mộ điệu ưa chuộng vì tính ứng dụng cao, dễ phối từ outfit dạo phố đến những set đồ công sở thanh lịch. Giá gốc quốc tế hiện tại khoảng 2.300 USD (tương đương hơn 60 triệu đồng).

Nhờ Triệu Lộ Tư, chiếc túi hồng của Versace lập tức thành hot item, cháy hàng tại nhiều store.

Thế mới thấy, giá trị thương mại khủng của Triệu Lộ Tư đúng là không thể xem thường. Trước đó, năm 2023, thương hiệu thời trang Ý này đã chính thức công bố nữ diễn viên là đại sứ toàn cầu. Với hình tượng trong sáng, gần gũi nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, Triệu Lộ Tư được đánh giá là mảnh ghép hoàn hảo để Versace chinh phục thế hệ khách hàng trẻ tại châu Á. Mỗi lần cô xuất hiện cùng đồ của thương hiệu, lập tức khiến sức mua tăng vọt, tạo nên hiệu ứng thương mại khủng mà nhiều ngôi sao khác cũng phải dè chừng.