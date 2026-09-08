Rẻ hơn thịt bò nhưng hơn hẳn về lượng sắt, mọc um tùm bất chấp thời tiết: Bạn có biết đó là rau gì?

Nhắc đến thực phẩm giàu sắt thì không thể bỏ qua loại rau đươc mệnh danh "vua chất sắt" trong giới thực vật này!

Đó chính là rau bina! Hay còn được gọi với những cái tên khác như cải bó xôi, rau chân vịt. Quen thuộc, dễ trồng, dễ mua và giá bình dân, rau bina không chỉ sở hữu hàm lượng sắt vượt trội hơn thịt bò mà còn mang lại vô số giá trị sức khỏe nếu biết sử dụng đúng cách.

Trong một buổi phỏng vấn với chuyên trang tin tức của Hiệp hội Tim mạch Mỹ, PGS.TS Joseph Roberts, một chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học bang Arizona (Mỹ), nói: “Tôi cho rằng rau bina là một loại rau khá đặc biệt”.

Rau bina dễ trồng, nhanh được thu hoạch nhưng lại cực giàu dưỡng chất (Ảnh minh họa)

Ông đánh giá cao vì loại rau này có “mật độ dinh dưỡng” rất ấn tượng: ít calo nhưng chứa tới 35 dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể như vitamin A, C, B9, K, magiê, kali và đặc biệt là sắt. Lượng sắt trong rau bina còn cao hơn lượng sắt có trong thịt bò. Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp Mỹ, trong 100g thịt bò có khoảng 2,6mg sắt. Nhưng trong 100g rau bina, lượng sắt có thể dao động từ 2,7 - 3,57mg.

Sắt là khoáng chất thiết yếu giúp cơ thể tạo hemoglobin trong hồng cầu để vận chuyển oxy đi khắp các mô, nhờ đó duy trì năng lượng, sức bền và phòng ngừa thiếu máu. Không chỉ vậy, nhờ "kho báu" dưỡng chất đa dạng, ăn rau bhina điều độ mang lại rất nhiều lợi ích sức khỏe cũng như làm đẹp khác. Nổi bật như 5 điều sau:

1. Hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của khối u

Theo chuyên trang y tế Healthline, rau bina chứa hai hợp chất MGDG và SQDG. Nghiên cứu đăng tải trên ấn phẩm Bioactive Foods in Promoting Health ghi nhận các hợp chất này có thể làm chậm sự phát triển của tế bào bất thường và hỗ trợ giảm kích thước khối u cổ tử cung. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy thói quen ăn loại rau này giúp giảm nguy cơ ung thư tuyến tiền liệt và ung thư vú.

2. Làm sạch đường ruột và bảo vệ đại tràng

Công trình nghiên cứu tại Đại học Texas A&M (Mỹ) chứng minh chế độ ăn giàu rau bina làm giảm đáng kể sự hình thành khối u ở đại tràng và ruột non. Các hoạt chất sinh học trong rau tác động tích cực đến hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ kiểm soát viêm.

Rau bina thậm chí còn giàu sắt hơn cả thịt bò (Ảnh minh họa)

3. Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Rau bina chứa dồi dào lutein và zeaxanthin. Hai chất chống oxy hóa này đóng vai trò như màng chắn tự nhiên bảo vệ điểm vàng của mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh, giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng.

4. Bổ sung vitamin K giúp xương chắc khỏe

Bên cạnh canxi và magie, rau bina là nguồn cung cấp vitamin K rất cao. Vitamin K giúp kích hoạt osteocalcin, một loại protein gắn canxi vào khung xương, từ đó làm tăng mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương.

5. Tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Sự kết hợp giữa vitamin A, C, kẽm và folate trong lá rau bina giúp kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, củng cố hệ miễn dịch. Lượng kali dồi dào trong rau cũng hỗ trợ thư giãn thành mạch và duy trì huyết áp ở mức ổn định.

Không chỉ bổ dưỡng, rau bina còn là loại rau cực kỳ dễ trồng, sinh trưởng nhanh và chịu đựng thời tiết tốt. Bạn hoàn toàn có thể tận dụng thùng xốp hoặc chậu nhỏ ngoài ban công để tự cung cấp nguồn rau xanh sạch, giàu dược tính quanh năm cho gia đình.

Ngoài bổ sung sắt, rau bina còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe và dưỡng nhan (Ảnh minh họa)

Ăn rau bina thế nào để vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe?

Giàu dưỡng chất, lắm lợi ích là thế nhưng bạn cũng không được ăn rau bina vô tội vạ. Đặc biệt, có một số nhóm người không phù hợp để ăn nhiều hay tốt nhất nên tránh xa loại rau này. Ví dụ như người bị bệnh thận (nhất là sỏi thận và suy thận), người mắc bệnh gout hoặc tăng acid uric. Lý do là rau bina chứa lượng oxalate khá cao, bạn nên luộc sơ rau và bỏ nước trước khi chế biến để giảm bớt hàm lượng chất này và phải kiểm ăn phù hợp theo tư vấn của bác sĩ chuyên khoa. Rau bina rất giàu vitamin K (giúp đông máu), người đang dùng thuốc chống đông máu cần giữ lượng ăn ổn định hằng ngày, tránh tăng giảm đột ngột gây ảnh hưởng tác dụng của thuốc.

Ngoài ra, ngay cả người khỏe mạnh cũng nên chú ý đến lượng ăn rau bina. Tốt nhất là bổ sung rau bina khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần trong thực đơn gia đình, chế biến linh hoạt như nấu canh, xào nhẹ với dầu ô liu, hoặc luộc sơ để vừa ngon miệng vừa nhận trọn vẹn giá trị dinh dưỡng. Lưu ý một số mẹo nhỏ khi ăn để hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, nhất là nhấp thụ sắt:

- Tăng cường hấp thu sắt: Sắt trong rau bina là sắt thực vật, nên ăn kèm thực phẩm giàu vitamin C như cam, chanh, ổi, cà chua để cơ thể chuyển hóa và hấp thụ tối ưu.

Rau bina có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon và bổ (Ảnh minh họa)

- "Trộn" cùng chất béo lành mạnh: Các vitamin A, K và lutein trong rau tan trong dầu, kết hợp cùng một chút dầu ô liu hay bơ sẽ giúp cơ thể dễ dàng dung nạp hơn.

- Tránh giảm hấp thu: Tránh uống trà hoặc cà phê ngay sát bữa ăn có rau bina vì polyphenol trong các đồ uống này có thể cản trở sự hấp thu sắt.

Cuối cùng, hãy luôn nhớ rằng, chế độ ăn uống cần đa dạng, nhiều màu sắc, cân bằng giữa rau và thịt mới có thể khỏe từ bên trong, đẹp ra bên ngoài. Rau củ cũng cần thay đổi thực đơn liên tục để bữa ăn vừa ngon, vừa tốt.