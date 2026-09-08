Mọi chuyện bắt đầu từ năm 13 tuổi, khi cô bước vào tuổi dậy thì. Những u cục bắt đầu xuất hiện trong ngực và lớn dần. Cô cho biết, ban đầu không chủ định đi khám vì nghĩ đó là sự phát triển bình thường của con gái. Tuy nhiên, theo thời gian, đặc biệt trong vài năm gần đây, vòng ngực phát triển ngày càng quá khổ.

7 năm lớn lên cùng những khối u

Cô gái 20 tuổi, quê Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc tại Cộng hòa Séc. Ít ai biết rằng, suốt những năm tháng thiếu nữ, cô đã phải sống chung với sự phát triển bất thường của hai bên ngực.

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 13 tuổi, khi cô bước vào tuổi dậy thì. Những u cục bắt đầu xuất hiện trong ngực và lớn dần. Cô cho biết, ban đầu không chủ định đi khám vì nghĩ đó là sự phát triển bình thường của con gái. Tuy nhiên, theo thời gian, đặc biệt trong vài năm gần đây, vòng ngực phát triển ngày càng quá khổ.

Không chỉ làm thay đổi hình thể của một cô gái đang ở độ tuổi đẹp nhất, sức nặng của hai bên ngực còn kéo cơ thể về phía trước, khiến lưng dần gù, vùng cổ vai thường xuyên đau mỏi. Việc vận động, lựa chọn trang phục và nhiều sinh hoạt thường ngày cũng trở nên bất tiện.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, thăm khám cho người bệnh trước khi phẫu thuật. (Ảnh: BV)

Nhân chuyến trở về Việt Nam, cô quyết định đến Bệnh viện Bạch Mai thăm khám. Qua thăm khám và đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ xác định người bệnh có đa khối u xơ khổng lồ hai bên vú, kèm tình trạng phì đại tuyến vú.

Với một người bệnh mới 20 tuổi, bài toán đặt ra cho các phẫu thuật viên không đơn thuần là lấy bỏ những khối u đã phát triển suốt nhiều năm.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung (Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai), cho biết ở những người bệnh trẻ, đặc biệt khi tổn thương xuất hiện từ tuổi dậy thì, phẫu thuật cần tính toán đồng thời nhiều mục tiêu: Lấy bỏ tổn thương nhưng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến nhu mô tuyến vú lành; bảo tồn phức hợp núm - quầng vú, chức năng của tuyến vú và tạo hình thể cân đối lâu dài.

Với trường hợp cô gái trẻ này, sau khi đánh giá kỹ lưỡng, PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cùng ê-kíp đã phẫu thuật loại bỏ các khối u xơ, đồng thời tạo hình, bảo tồn tối đa tuyến vú và các cấu trúc quan trọng.

Khối u xơ được bóc tách từ ngực cô gái 20 tuổi. (Ảnh: BV)

Cuộc phẫu thuật giúp giải phóng sức nặng mà cô gái trẻ đã mang theo nhiều năm. Khối u ở ngực trái gần 3kg, ngực phải hơn 2kg.

Không chỉ loại bỏ khối u, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ còn tạo hình một bầu ngực phù hợp, cân đối với hình thể, đồng thời gìn giữ khả năng phát triển tự nhiên của tuyến vú và chức năng cho con bú trong tương lai.

Ở tuổi 20, sau hành trình kéo dài gần 7 năm, cô gái trẻ có thêm cơ hội trở về với vóc dáng cân đối, sự tự tin và vẻ đẹp của tuổi đôi mươi.

Khối u lớn nhanh ở tuổi dậy thì: Đừng hoảng sợ nhưng tuyệt đối không bỏ qua

Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, u xơ tuyến vú ở người trẻ phần lớn là tổn thương lành tính. U xơ tuyến vú khổng lồ ở tuổi vị thành niên cũng có tiên lượng tốt nếu được phát hiện, chẩn đoán và xử trí phù hợp.

Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là khối u có thể phát triển nhanh, đạt kích thước rất lớn, làm căng giãn da, biến dạng vú, sa trễ hoặc gây bất đối xứng rõ rệt. Khi kích thước và mức độ biến dạng càng lớn, việc điều trị và bảo tồn hình thể càng trở nên phức tạp.

Một khối vú lớn nhanh ở tuổi thiếu niên không đồng nghĩa với ung thư, nhưng tuyệt đối không nên chủ quan hoặc trì hoãn thăm khám. Người bệnh cần được đánh giá tại cơ sở chuyên khoa để xác định bản chất tổn thương, đặc biệt phân biệt với u diệp thể và những bệnh lý khác có biểu hiện tương tự.

Trước và sau khi phẫu thuật bóc tách khối u xơ ngực khổng lồ của cô gái 20 tuổi. (Ảnh: BV)

"Phát hiện sớm không chỉ giúp chẩn đoán đúng mà còn tạo cơ hội lựa chọn phương án điều trị ít xâm lấn hơn, bảo tồn được nhiều nhất mô tuyến vú lành và hạn chế những biến dạng về sau", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.

Không phải mọi trường hợp sau lấy u đều cần một cuộc tạo hình phức tạp ngay lập tức. Ở người trẻ, da và mô vú còn khả năng co hồi, tái định hình sau khi khối u được loại bỏ. Vì vậy, với những trường hợp phù hợp, bác sĩ có thể ưu tiên lấy u, bảo tồn tối đa tuyến vú và tiếp tục theo dõi sự phát triển tự nhiên.

Ngược lại, khi khối u quá lớn gây giãn da nặng, sa trễ, biến dạng núm - quầng vú hoặc bất đối xứng rõ rệt, phẫu thuật tạo hình có thể được thực hiện đồng thời hoặc ở giai đoạn sau. Quyết định cần dựa trên tuổi, mức độ tổn thương và đặc điểm riêng của từng người bệnh.

Theo PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, với những cô gái còn rất trẻ, đích đến của điều trị không thể chỉ dừng ở việc “lấy hết khối u” mà còn phải hướng tới bảo tồn tối đa nhu mô tuyến vú, phức hợp núm - quầng vú, khả năng phát triển tự nhiên, chức năng cho con bú và hình thể lâu dài.

Nói cách khác, phía sau một khối u được lấy bỏ còn là cả tương lai của một người phụ nữ trẻ.