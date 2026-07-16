"Sau sinh, tôi rất mong muốn lấy lại sự tự tin về vóc dáng. Tôi đã từng phẫu thuật nhưng sau một thời gian vẫn thấy ngực bị sa trễ, hình dáng chưa như mong muốn. Điều đó khiến tôi khá buồn và ngại mặc những trang phục trước đây mình yêu thích", người bệnh chia sẻ.

Sau một năm phẫu thuật, vòng 1 vẫn sa trễ

Mang thai, sinh nở và nuôi con là hành trình đặc biệt của người phụ nữ, nhưng cũng để lại nhiều thay đổi trên cơ thể. Với nữ bệnh nhân 23 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Dubai, thay đổi rõ nhất sau sinh là tình trạng bầu ngực chảy xệ, mất cân đối, khiến chị thiếu tự tin trong sinh hoạt và cuộc sống.

Với mong muốn lấy lại vóc dáng, người bệnh đã thực hiện phẫu thuật đặt túi ngực tại một cơ sở thẩm mỹ. Tuy nhiên, sau một năm, tình trạng sa trễ hai bên vú không cải thiện.

"Sau sinh, tôi rất mong muốn lấy lại sự tự tin về vóc dáng. Tôi đã từng phẫu thuật nhưng sau một thời gian vẫn thấy ngực bị sa trễ, hình dáng chưa như mong muốn. Điều đó khiến tôi khá buồn và ngại mặc những trang phục trước đây mình yêu thích", người bệnh chia sẻ.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng khoa và các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai thăm khám tạo hình phẫu thuật.

Qua tham khảo thông tin và tư vấn từ người quen, chị quyết định trở về Việt Nam, lựa chọn PGS.TS Phạm Thị Việt Dung (Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai) để trực tiếp thăm khám.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được thăm khám, đánh giá toàn diện tình trạng mô tuyến vú, da, vị trí quầng - núm vú, tình trạng túi ngực đã đặt trước đó cũng như mong muốn thẩm mỹ cá nhân. Sau hội chẩn và tư vấn kỹ lưỡng, người bệnh được chỉ định phẫu thuật treo sa trễ tuyến vú, nhằm đưa bầu ngực và quầng - núm vú về vị trí cân đối hơn, tạo hình vòng một hài hòa, tự nhiên, đồng thời bảo tồn túi ngực đã đặt.

PGS.TS Phạm Thị Việt Dung cho biết, với những trường hợp ngực chảy xệ sau sinh, đặc biệt trên nền đã từng đặt túi ngực, việc đánh giá chính xác mức độ sa trễ và lựa chọn phương pháp phẫu thuật phù hợp là yếu tố rất quan trọng. Không phải trường hợp nào đặt túi ngực cũng có thể cải thiện tình trạng chảy xệ.

"Đặt túi ngực chủ yếu giúp tăng thể tích vòng một. Nếu người bệnh có sa trễ tuyến vú, quầng - núm vú xuống thấp hoặc da dư nhiều sau sinh, chỉ đặt túi đơn thuần có thể không giải quyết được vấn đề. Khi đó, bác sĩ cần đánh giá để chỉ định treo sa trễ, tạo hình lại vị trí tuyến vú, quầng - núm vú, đồng thời tính toán để đảm bảo sự cân đối, an toàn và tính thẩm mỹ lâu dài", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung chia sẻ.

Sau phẫu thuật, tình trạng người bệnh ổn định, được theo dõi, chăm sóc hậu phẫu và hướng dẫn cụ thể về chế độ sinh hoạt, vận động, tái khám để duy trì kết quả tốt.

Ca mổ được diễn ra thành công tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

"Điều khiến tôi yên tâm nhất là được bác sĩ giải thích rất kỹ về tình trạng của mình, vì sao lần trước chưa đạt kết quả như mong muốn và lần này cần làm gì để cải thiện. Sau phẫu thuật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì mình đã lựa chọn đúng nơi để gửi gắm niềm tin", người bệnh chia sẻ.

Chọn đúng phương pháp ngay từ đầu để tránh can thiệp nhiều lần

Theo các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, sa trễ ngực sau sinh là tình trạng thường gặp do thay đổi nội tiết, tăng giảm thể tích tuyến vú trong thai kỳ và cho con bú, thay đổi cân nặng, độ đàn hồi da suy giảm. Tình trạng này có thể khiến bầu ngực chảy xệ, mất cân đối, quầng – núm vú sa thấp, ảnh hưởng tới thẩm mỹ và tâm lý của người phụ nữ. Việc lựa chọn đúng phương pháp phẫu thuật ngay từ đầu là yếu tố quyết định để đạt kết quả thẩm mỹ bền vững.

Đại diện Khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ cho biết, phẫu thuật thẩm mỹ vùng ngực không chỉ là làm đẹp mà còn là can thiệp y khoa, đòi hỏi đánh giá chính xác và chỉ định phù hợp với từng tình trạng người bệnh. Đặc biệt, với những trường hợp đã từng phẫu thuật, phẫu thuật lại thường phức tạp hơn do có thay đổi mô, sẹo cũ, khoang đặt túi và kỳ vọng thẩm mỹ của người bệnh.

"Điều quan trọng là người bệnh cần được thăm khám bởi bác sĩ chuyên khoa, được tư vấn đầy đủ về tình trạng thực tế, phương án phẫu thuật, lợi ích, nguy cơ và quá trình chăm sóc sau mổ. Không nên chỉ lựa chọn phương pháp dựa trên mong muốn tăng kích thước vòng một mà bỏ qua yếu tố sa trễ, độ đàn hồi da và sự cân đối tổng thể", PGS.TS Phạm Thị Việt Dung khuyến cáo.

(Ảnh: BVCC)