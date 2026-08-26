1 bệnh viện tại TP.HCM vừa viết thêm một dấu son đặc biệt

Đó là bệnh viện nào?

Bệnh viện được nhắc tới chính là: Bệnh viện Hùng Vương.

Tiền thân của Bệnh viện Hùng Vương là Nhà Bảo sanh Chợ Lớn. Từ một cơ sở ban đầu chỉ có 60 giường, bệnh viện từng bước phát triển thành bệnh viện chuyên khoa sản phụ khoa hạng I, tuyến cuối của TP.HCM.

Ngày nay, Bệnh viện Hùng Vương có quy mô khoảng 900 giường, với hơn 1.300 nhân viên.

Mỗi năm, bệnh viện tiếp nhận khoảng 35.000-40.000 ca sinh, đồng thời thực hiện hàng chục nghìn ca phẫu thuật và tiếp nhận hàng trăm nghìn lượt khám.

Phía sau những con số ấy là một hành trình rất đặc biệt: hàng triệu gia đình đã tìm đến Bệnh viện Hùng Vương trong những thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời – khi một đứa trẻ chuẩn bị chào đời, khi một gia đình mong mỏi có con, hoặc khi người phụ nữ đối diện với những vấn đề sức khỏe cần đến sự can thiệp của y khoa.

Ngày 26/8/2026, tại TP.HCM, Bệnh viện Hùng Vương tổ chức Lễ vinh danh Danh hiệu Anh hùng Lao động đánh dấu một cột mốc quan trọng và là một mốc son đặc biệt trong hành trình xây dựng và phát triển kéo dài hơn một thế kỷ.

Danh hiệu Anh hùng Lao động không chỉ là sự ghi nhận dành cho một bệnh viện, mà còn là sự ghi nhận đối với nhiều thế hệ viên chức, người lao động đã bền bỉ xây dựng Hùng Vương trở thành một trong những địa chỉ chuyên khoa sản phụ khoa quan trọng của TP.HCM.

Nhưng điều đáng chú ý hơn nằm ở thông điệp được bệnh viện lựa chọn cho chặng đường tiếp theo: “Phụ giữ trọn một đời phụ nữ”.

Bệnh viện Hùng Vương (ảnh tư liệu BV).

PGS.TS.BS Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương, chia sẻ: "'Phụ giữ trọn một đời phụ nữ' không chỉ là lời bệnh viện nói với cộng đồng. Đây còn là cam kết hành động của từng viên chức, người lao động Bệnh viện Hùng Vương. Chúng ta phải đổi mới chuyên môn để đáp ứng nhu cầu chăm sóc toàn diện hơn. Chúng ta phải kết nối các dịch vụ thành một hành trình liên tục, để người phụ nữ không bị bỏ lại ở bất kỳ giai đoạn nào. Chúng ta phải ứng dụng công nghệ để việc tiếp cận bệnh viện trở nên thuận tiện hơn. Và quan trọng nhất, chúng ta phải xây dựng một văn hóa phục vụ trong đó người phụ nữ được đặt ở vị trí trung tâm của mọi quyết định.

Chúng tôi mong rằng, khi nhắc đến Bệnh viện Hùng Vương, người dân sẽ không chỉ nhớ đến một bệnh viện sản khoa giàu truyền thống, mà còn nghĩ đến một địa chỉ chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện, hiện đại và nhân văn; một nơi người phụ nữ có thể tin tưởng tìm đến trong mọi giai đoạn của cuộc đời”.

Bệnh viện công lập đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn ACHS

Một trong những dấu mốc đáng chú ý của Bệnh viện Hùng Vương trong những năm gần đây là việc đạt chứng nhận chất lượng theo tiêu chuẩn ACHSI – Australian Council on Healthcare Standards International (năm 2024).

Đây là dấu mốc được bệnh viện xác định là một bước tiến quan trọng trong hành trình chuẩn hóa chất lượng và an toàn người bệnh theo tiêu chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Bệnh viện Hùng Vương cho biết bệnh viện đã nhiều năm duy trì vị trí cao về quản lý chất lượng bệnh viện tại TP.HCM theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế.

Những thành tích này cho thấy cuộc cạnh tranh của một bệnh viện hiện đại không chỉ nằm ở số lượng kỹ thuật được triển khai, mà ngày càng nằm ở chất lượng điều trị, an toàn người bệnh, quy trình chăm sóc và trải nghiệm của người bệnh.

Tại sự kiện ngày 26/8, câu chuyện về danh hiệu Anh hùng Lao động được nối tiếp bằng những câu chuyện thật của người bệnh thông qua chương trình “Câu chuyện Phụ Giữ”.

Ở đó, trải nghiệm thực tế của người bệnh được đặt cạnh góc nhìn chuyên môn của bác sĩ, qua đó cho thấy ý nghĩa của việc theo dõi sát, phát hiện sớm và can thiệp đúng thời điểm.

Từ lâu, trong nhận thức của nhiều người dân, nhắc đến Bệnh viện Hùng Vương là nhắc đến một bệnh viện sản phụ khoa, nơi phụ nữ tìm đến khi mang thai, sinh con, gặp vấn đề về sức khỏe sinh sản hoặc mong muốn tìm kiếm cơ hội làm mẹ.

Thế nhưng, sức khỏe phụ nữ không bắt đầu từ thai kỳ và cũng không kết thúc sau sinh.Từ tuổi dậy thì, giai đoạn sinh sản, hành trình tìm con, thai kỳ, sinh nở, sau sinh cho đến những thay đổi về sàn chậu, tiền mãn kinh và mãn kinh, mỗi giai đoạn đều đặt ra những nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau. Và đó chính là khoảng không gian mà Bệnh viện Hùng Vương muốn mở rộng.