Đột nhập phòng khám biến tướng- Bài 2: Đưa người ra nước ngoài tiêm tế bào gốc

“Chỉ cần 4 lần tiêm, cơ thể sẽ được tái tạo. Liệu trình khoảng 52.000 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng”. Đó là lời tư vấn mà phóng viên Báo Tiền Phong nhận được khi thâm nhập đường dây đưa người ra nước ngoài tiêm tế bào gốc.

Ðủ chiêu dẫn dụ

Đằng sau những lời quảng bá về y học trường thọ, phục hồi cơ thể là mạng lưới môi giới đưa khách hàng ra nước ngoài sử dụng dịch vụ y tế với chi phí lên tới hàng tỷ đồng. Trong khi, tính pháp lý, hiệu quả điều trị và mức độ an toàn của tế bào gốc chưa được kiểm chứng.

Biên bản mẫu xác nhận đặt cọc của khách hàng với đơn vị môi giới sang Nhật Bản sử dụng tế bào gốc

Chỉ cần gõ cụm từ “tế bào gốc” trên trang tìm kiếm google, hàng loạt quảng cáo dịch vụ tế bào gốc xuất hiện. Phóng viên Báo Tiền Phong được hẹn tới tìm hiểu dịch vụ tế bào gốc tại Phòng khám Helene Việt Nhật trên đường Hoàng Cầu (Hà Nội). Nhân viên tại đây cho biết, Việt Nam chưa được cấp phép triển khai dịch vụ điều trị bằng tế bào gốc nên khách hàng sẽ được đưa sang Nhật Bản thực hiện.

Sở Y tế Hà Nội xử phạt Cty TNHH Kamily 267 triệu đồng, tước giấy phép hoạt động của phòng khám trực thuộc công ty này 6 tháng. Đây là một trong các phòng khám bị phản ánh quảng cáo tế bào gốc.

“Với tế bào gốc, gói 5 tỷ tế bào trị giá 4.000 USD, gói 10 tỷ tế bào trị giá 4.600 USD. Khách hàng sẽ được tư vấn tại Việt Nam và sang Nhật Bản thực hiện. Khách hàng sẽ qua Nhật Bản 2 lần để thăm khám, lấy mẫu, nuôi cấy tế bào máu và truyền vào tĩnh mạch”, nhân viên của Helene tư vấn.

Theo lời tự giới thiệu, Helene là đơn vị trực thuộc Cty Cổ phần Quốc tế Việt Nam Nhật Bản. Để đăng ký, khách hàng được yêu cầu đặt cọc trước 5.000 USD. Nhân viên cung cấp biên bản xác nhận tiền đặt cọc với nội dung khách hàng đồng ý sử dụng dịch vụ trị liệu tế bào gốc tại Nhật Bản. Sau khi hoàn tất thủ tục, đơn vị sẽ hỗ trợ toàn bộ quá trình từ xin visa, sắp xếp lịch khám, phiên dịch đến đưa đón trong thời gian điều trị.

Không chỉ một cơ sở tham gia giới thiệu dịch vụ này. Nhóm phóng viên được mời tham dự một hội thảo về y học trường thọ tại Phòng khám Đa khoa L.M.C tại phường Hai Bà Trưng (Hà Nội). Để tăng sức thuyết phục, ban tổ chức kết nối trực tuyến với người được giới thiệu là bác sĩ đang làm việc tại Singapore. Trong phần trao đổi, vị này giới thiệu về công nghệ tế bào gốc từ cuống rốn, quy trình bảo quản ở nhiệt độ âm 196 độ C bằng nitơ lỏng và cho rằng phương pháp này đã được ứng dụng tại Nhật Bản. Theo nội dung tư vấn, tế bào gốc được cấy vào cơ thể nhằm hỗ trợ tái tạo và không gây phản ứng đào thải.

Phòng khám Helene Việt Nhật quảng cáo dịch vụ đưa người Việt sang Nhật Bản tiêm tế bào gốc

Sau phần trình bày chung, từng khách hàng được mời vào phòng riêng để tư vấn trực tuyến với chuyên gia và nhân viên của phòng khám. Nhân viên tự giới thiệu tên Đức chia sẻ chi tiết về phác đồ điều trị. Theo nhân viên này, một liệu trình chuẩn gồm 4 lần tiêm với tổng số khoảng 1,8 tỷ tế bào gốc. Lần đầu thực hiện, khách hàng sẽ được chỉ định tiêm cách nhau từ hai đến ba tháng.

“Chi phí 1 lần khoảng 15.000 USD. Nếu thực hiện đủ 4 lần sẽ khoảng 52.000 USD, tương đương hơn 1,2 tỷ đồng”, nhân viên tên Đức cho biết.

Điểm chung của các cơ sở mà phóng viên tiếp cận là sử dụng dày đặc hình ảnh chuyên gia, video hội thảo và người nổi tiếng trên các nền tảng mạng xã hội để quảng bá dịch vụ. Trên fanpage của phòng khám, hàng loạt video giới thiệu công nghệ tế bào gốc của 1 bác sĩ nghiên cứu, nhiều người nổi tiếng đã trực tiếp trải nghiệm dịch vụ.

Nội dung giới thiệu tập trung vào những cụm từ như “trẻ hóa”, “tái tạo”, “tăng miễn dịch”, “kéo dài tuổi thọ”, tạo kỳ vọng lớn đối với người có nhu cầu cải thiện sức khỏe.

Việc quảng bá rầm rộ này đúng hay sai, nhất là bối cảnh đưa người sang nước khác thực hiện, cần cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ.

Chưa có đơn vị nào được cấp phép tế bào gốc

Trả lời câu hỏi của Tiền Phong, ông Bùi Quốc Vương - Trưởng phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội) cho biết, từ ngày 18/10/2024 đến nay, Sở Y tế Hà Nội chưa phê duyệt cho cơ sở khám chữa bệnh thực hiện danh mục kỹ thuật liên quan đến ứng dụng tế bào gốc.

Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo người dân cần tiếp cận thông tin về tế bào gốc một cách khách quan, khoa học và thận trọng. Người dân không nên tin vào quảng cáo hoặc thông tin trên mạng xã hội, internet về việc tế bào gốc có thể chữa khỏi nhiều loại bệnh, trẻ hóa cơ thể hoặc mang lại hiệu quả thần kỳ khi chưa có cơ sở khoa học và chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

“Khi có nhu cầu tìm hiểu hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan đến tế bào gốc, người dân nên tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để được tư vấn về chỉ định, lợi ích, nguy cơ và các phương pháp điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe. Người dân cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của cơ sở cung cấp dịch vụ, không sử dụng các dịch vụ chưa được cấp phép hoặc các liệu pháp đang trong giai đoạn nghiên cứu nhưng được quảng cáo như một phương pháp điều trị đã được chứng minh hiệu quả”, ông Vương nêu trong văn bản trả lời Báo Tiền Phong.

Sở Y tế Hà Nội cũng khuyến cáo người dân, nếu phát hiện cơ sở quảng cáo sai sự thật, quảng cáo quá phạm vi chuyên môn được cấp phép, thực hiện kỹ thuật chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, cần phản ánh đến cơ quan quản lý y tế để kịp thời kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Sở Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống nhằm giúp người dân tiếp cận đúng, đầy đủ và khoa học về các ứng dụng của tế bào gốc trong y học.

Trao đổi qua điện thoại với Tiền Phong, ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, việc tổ chức hội thảo giới thiệu về tế bào gốc là hành vi lén lút, vi phạm quy định. Các đơn vị không được phép quảng bá, thực hiện hoạt động liên quan tế bào gốc.

“Việc các doanh nghiệp Việt Nam quảng bá đưa người ra nước ngoài làm thủ thuật tế bào gốc khiến cơ quan quản lý đau đầu. Hiện nay, vẫn có thực trạng, người Việt ra nước ngoài truyền tế bào gốc. Đây là việc người dân truyền miệng với nhau. Nhưng pháp luật Việt Nam chưa cho phép hoạt động này nên cơ quan quản lý đang xem xét có nên cho phép được làm hay không? Thực tế, bản chất tế bào gốc tốt mức độ nào cần chứng minh. Cơ quan chức năng đang sửa luật, xây dựng tiêu chí cho hoạt động này”, ông Đức cho biết.

Theo ông Đức, việc tổ chức chương trình hội thảo không thuộc quản lý của ngành y tế, thuộc chức năng quản lý chuyên ngành về quảng cáo, an ninh trật tự xử lý.