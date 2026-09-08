Ăn tỏi mỗi ngày để chữa viêm thận, 5 tháng sau chàng trai 28 tuổi khiến bác sĩ phải thốt lên :"Anh đã ăn gì?"

Đọc được vài bài viết trên mạng xã hội rằng ăn tỏi cực tốt cho thận, chống ung thư lại tốt cho "chuyện ấy", chàng trai kiên trì ăn mỗi ngày suốt 5 tháng. Thật chẳng ngờ, kết quả nhận lại là...

Ở tuổi 28 sung sức nhất đời người, anh Lý, một kỹ sư công nghệ thông tin tại tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) bất ngờ nhận chẩn đoán mắc viêm thận mạn tính sau một đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ. Quá hoang mang trước căn bệnh này, anh bắt đầu tìm kiếm đủ mọi phương pháp dân gian trên mạng xã hội để bảo vệ thận. Thấy nhiều bài đăng ca ngợi tỏi là "kháng sinh tự nhiên" có khả năng lọc độc tố và trị bách bệnh lại tốt cho sinh lý nam nên anh quyết định áp dụng "liệu trình tự chế" này ngay lập tức.

Chàng trai nhận kết quả bất ngờ sau 5 tahsng ăn tỏi sống chữa viêm thận (Ảnh minh họa)

Đều đặn mỗi ngày trong suốt 5 tháng, anh Lý nhai sống 3 tép tỏi vào buổi sáng khi bụng đói, bữa ăn nào cũng cho thật nhiều tỏi băm, thậm chí khi đi ăn ngoài cũng chuẩn bị sẵn một chén tỏi riêng. Tuy nhiên, trong lần tái khám gần nhất, kết quả xét nghiệm lại biến động theo chiều hướng cực kỳ xấu: chỉ số chức năng thận suy giảm nhanh chóng, nồng độ đạm niệu tăng vọt và đặc biệt là nồng độ kali trong máu đã chạm ngưỡng báo động đỏ. Tình trạng này khiến bác sĩ điều trị vô cùng kinh ngạc và ngay lập tức nghiêm giọng hỏi: "Anh đã ăn gì trong thời gian qua vậy?".

Tại sao ăn nhiều tỏi lại làm trầm trọng thêm bệnh viêm thận?

Phân tích về trường hợp này trên chương trình sức khỏe trực tuyến Health 2.0, Bác sĩ Hữu Lai (Youlai), Phó trưởng khoa Thận học, Bệnh viện Đa khoa Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cho biết: "Hoạt chất allicin tạo nên mùi hăng đặc trưng trong tỏi đúng là có khả năng kháng khuẩn, chống viêm nhẹ và hỗ trợ ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu. Tuy nhiên, viêm thận mạn tính là bệnh lý tổn thương cấu trúc mô thận, hoàn toàn không thể chữa khỏi bằng việc ăn tỏi. Ngược lại, thói quen tiêu thụ tỏi quá mức sẽ tạo ra áp lực nặng nề lên hệ bài tiết. Lượng allicin đậm đặc kích thích mạnh niêm mạc dạ dày và khiến thận phải làm việc hết công suất để chuyển hóa dư lượng".

Nguy hiểm hơn, bác sĩ Hữu nhắc nhở, tỏi là thực phẩm chứa hàm lượng kali rất cao, trung bình 100g tỏi chứa tới 620mg kali. Với người có chức năng thận suy giảm, khả năng đào thải kali qua đường tiểu bị hạn chế đáng kể. Việc nạp liên tục tỏi sống quá mức trong 5 tháng đã khiến anh Lý tiêu thụ hơn 1000mg kali mỗi ngày từ riêng loại gia vị này, dẫn đến tình trạng tăng kali máu cấp tính. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây rối loạn nhịp tim, suy hô hấp và làm tăng nguy cơ ngưng tim đột ngột.

Ăn quá nhiều tỏi, nhất là tỏi sống không tốt cho người bệnh thận (Ảnh minh họa)

May mắn là bác sĩ của anh Lý kịp phát hiện thông qua lầm tái khám, khi mọi chuyện còn có thể cứu vãn được. Sau khi dừng hẳn việc ăn tỏi sống và tuân thủ phác đồ điều trị y khoa cùng chế độ dinh dưỡng trong 2 tháng, các chỉ số sinh hóa của anh Lý đã từng bước ổn định trở lại. Bài học của anh là lời cảnh tỉnh cho những ai đang đặt niềm tin vào các phương pháp "thực dưỡng trị bệnh" truyền miệng. Đối với các bệnh lý mạn tính, việc thăm khám chuyên khoa và tuân thủ chỉ định y tế mới là giải pháp duy nhất để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Bác sĩ cảnh báo thực phẩm "báo động đỏ" với người bệnh thận

Bác sĩ Hữu Lai nhấn mạnh, bên cạnh việc loại bỏ các bài thuốc truyền miệng chưa qua kiểm chứng giống như chàng trai 28 tuổi trên, người có chức năng thận kém, đang mắc bệnh thận cần chủ động xây dựng chế độ ăn nghiêm ngặt và hạn chế tối đa các nhóm thực phẩm sau:

- Thực phẩm chứa nhiều muối: Dưa muối, thịt xông khói, đồ đóng hộp, mì gói và các loại bánh mì công nghiệp chứa hàm lượng natri ẩn rất cao. Tiêu thụ nhiều muối khiến cơ thể tích nước, làm trầm trọng thêm tình trạng phù nề và gia tăng áp lực lên huyết áp.-

- Thực phẩm giàu đạm thực vật: Đậu nành, đậu phụ, sữa đậu tuy tốt cho người bình thường nhưng chứa nguồn protein thực vật khó chuyển hóa. Việc tiêu thụ nhiều khiến thận tạo ra lượng lớn chất thải nitơ, buộc cơ quan này phải làm việc quá tải, đặc biệt nguy hiểm trong giai đoạn bệnh bùng phát.

- Thực phẩm chứa lượng purin cao: Hải sản, nội tạng động vật, nước hầm xương đậm đặc dễ làm tăng nồng độ axit uric trong máu. Tình trạng này không chỉ gây ra các đợt gút cấp mà còn lắng đọng tinh thể urat tại thận, đẩy nhanh quá trình xơ hóa.

Bên cạnh kiểm soát lượng ăn 4 thực phẩm trên, ông cũng khuyến cáo bệnh nhân mắc bệnh thận cần tuân thủ 4 quy tắc điều chỉnh lối sống để giảm tốc độ tiến triển của bệnh và tránh biến chứng nguy hiểm:

- Bổ sung đạm chất lượng cao vừa đủ: Ưu tiên chọn nguồn protein dễ hấp thu từ trứng, sữa, thịt nạc với dung lượng chuẩn từ 0.6 - 0.8g/kg cân nặng mỗi ngày. Phương pháp chế biến nên ưu tiên luộc hoặc hấp để hạn chế mỡ thừa.

Uống quá ít hay quá nhiều nước đều không tốt cho thận (Ảnh minh họa)

- Kiểm soát lượng nước thông minh: Không uống quá nhiều nước cùng một lúc. Duy trì lượng nước nạp vào khoảng 1.5 - 2 lít/ngày, chia nhỏ trong ngày và luôn điều chỉnh theo lượng nước tiểu thực tế.- Theo dõi các chỉ số định kỳ: Duy trì kiểm tra nước tiểu hằng tháng và xét nghiệm chức năng thận mỗi quý. Người bệnh có thể sử dụng que thử nước tiểu tại nhà để kiểm tra chỉ số protein niệu (nước tiểu nổi bọt lâu tan).

- Thiết lập thói quen sinh hoạt khoa học: Tránh thức khuya sau 23h, duy trì giấc ngủ trưa khoảng 20 phút để cơ thể nghỉ ngơi, giảm bớt tải trọng tuần hoàn cho thận.

Cuối cùng, bác sĩ Hữu gửi lời nhắc nhở rằng, tỏi vẫn là thực phẩm tốt nếu ăn điều độ. Tuy nhiên, giống như tỏi, bất cứ thực phẩm nào dù tốt mấy mà bị lạm dụng cũng dễ "phản tác dụng". Nhất là với những người đang điều trị bệnh, trước khi thay đổi lớn trong chế độ ăn uống nhất định phải tham khảo ý kiến chuyên gia y tế kẻo rước họa vào thân.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health 2.0