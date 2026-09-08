Mẹ đưa con từ Đức về Việt Nam phẫu thuật bằng kỹ thuật bác sĩ Việt cải tiến

Mắc dị tật lõm ngực hiếm gặp tại Đức, thiếu niên 16 tuổi được mẹ đưa về Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phẫu thuật.

Nam thiếu niên 16 tuổi, quốc tịch Đức, đang sinh sống và học tập tại Dresden không may bị dị tật lõm ngực bẩm sinh. Căn bệnh tiến triển từ từ theo thời gian và rõ rệt hơn khi bước vào độ tuổi dậy thì.

Dù có đầy đủ quyền lợi về bảo hiểm y tế tại Đức và tìm kiếm cơ hội điều trị tại các trung tâm y tế lớn ở bản xứ, gia đình lại nhận thông tin dị tật này tại Đức rất ít gặp. Do số lượng bệnh nhân hiếm hoi, các bác sĩ tại trung tâm y tế lớn ở Đức cho biết trung bình phải ba năm họ mới mổ một ca.

Lo lắng việc ít gặp ca bệnh có thể ảnh hưởng đến kinh nghiệm xử trí, mẹ của nam thiếu niên chủ động tìm kiếm thêm thông tin trên Internet. Qua tìm hiểu, người mẹ biết tại Việt Nam, các bác sĩ chuyên khoa lồng ngực đã thực hiện nhiều ca phẫu thuật điều trị dị tật lõm ngực.

Sau khi liên hệ với các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, gia đình quyết định đưa con về Việt Nam trong kỳ nghỉ hè để phẫu thuật.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn chúc mừng nam bệnh nhi phục hồi tốt sau ca phẫu thuật.

PGS.TS Phùng Duy Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng khoa Ngoại Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, cho biết với các dị dạng bẩm sinh lồng ngực, thời điểm phẫu thuật thuận lợi là giai đoạn trẻ đang phát triển mạnh, khoảng từ 8 tuổi đến trước tuổi trưởng thành.

“Đây là giai đoạn phù hợp để can thiệp, giúp nắn chỉnh khung xương và tạo điều kiện cho lồng ngực tiếp tục phát triển bình thường” , bác sĩ Sơn nói.

Các bác sĩ lựa chọn phẫu thuật Nuss để sửa dị tật lõm ngực cho bệnh nhi. Đây là phương pháp ít xâm lấn, sử dụng nội soi để đưa một thanh kim loại vào dưới xương ức, sau đó xoay thanh nâng để nâng phần xương ức bị lõm lên vị trí phù hợp, thay vì cắt xương. Phương pháp này giúp kiểm soát tốt các biến chứng trong mổ, giảm thiểu tối đa tổn thương và giúp bệnh nhân bình phục nhanh chóng.

Đặc biệt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cải tiến hướng tiếp cận khi thực hiện kỹ thuật này. Theo đó, thay vì đưa thanh nâng từ phía bên phải như cách được sử dụng tại nhiều trung tâm, các bác sĩ lựa chọn tiếp cận từ bên trái dưới hướng dẫn của camera nội soi.

Lý do là tim nằm lệch về bên trái, trong khi mỏm tim cũng hướng về phía này. Theo các bác sĩ, hướng tiếp cận từ bên trái giúp tận dụng khoảng không giữa màng tim và thành ngực, tạo thuận lợi cho quá trình bóc tách.

Đặc biệt, camera nội soi cho phép phẫu thuật viên quan sát trực tiếp phần tim nằm trong vùng nguy hiểm khi thanh nâng được luồn qua lồng ngực. Việc kiểm soát trực tiếp khu vực này nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương tim trong quá trình phẫu thuật.

Kỹ thuật cải tiến đã được các bác sĩ nghiên cứu, đánh giá và công bố kết quả trên các tạp chí y khoa quốc tế.

Theo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mỗi năm Trung tâm thực hiện khoảng 500-600 ca phẫu thuật dị dạng lồng ngực, trong đó có 300-400 ca lõm ngực. Số lượng bệnh nhân lớn giúp các bác sĩ có kinh nghiệm xử trí nhiều dạng biến dạng lồng ngực khác nhau.