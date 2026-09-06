Từ ngày 15/9, người cao tuổi khó khăn thêm cơ hội phẫu thuật đục thủy tinh thể giảm gánh nặng chi phí

Đục thủy tinh thể thường gặp ở người lớn tuổi, khiến thủy tinh thể trở nên đục và làm thị lực giảm dần. Nếu được phát hiện và điều trị phù hợp, người bệnh có thể cải thiện thị lực thông qua phẫu thuật thay thủy tinh thể.

Đục thủy tinh thể hiện vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa có thể phòng tránh được. Theo nghiên cứu công bố trên ấn phẩm chuyên khoa The Lancet Global Health (2026), tỷ lệ phẫu thuật đục thủy tinh thể hiệu quả toàn cầu năm 2025 mới chỉ đạt 48,2%, còn khoảng cách xa so với mục tiêu tăng trưởng bao phủ của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đến năm 2030.

Tại Việt Nam, bối cảnh già hóa dân số nhanh chóng đang đặt ra thách thức lớn cho hệ thống y tế công cộng. Tháng 5/2026, Bộ Y tế phối hợp cùng Bệnh viện Mắt Trung ương khởi động cuộc Điều tra đánh giá nhanh tỷ lệ mù lòa (RAAB 2026) trên 16.000 người cao tuổi tại 12 tỉnh/thành. Kết quả sơ bộ chỉ ra rằng, bên cạnh năng lực hạ tầng, chi phí điều trị và rào cản tài chính là nguyên nhân cốt lõi khiến người cao tuổi yếu thế trì hoãn phẫu thuật, dẫn đến mất thị lực vĩnh viễn và suy giảm năng lực sống độc lập.

Mắt người cao tuổi bị đục thuỷ tinh thể (Ảnh minh hoạ: Internet)

Đặc biệt, phẫu thuật Phaco hiện nay là một trong những phương pháp phổ biến trong điều trị đục thủy tinh thể. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận điều trị không chỉ phụ thuộc vào nhu cầu y tế mà còn liên quan đến điều kiện kinh tế của người bệnh.

Trước thực trạng đó, Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina ra mắt dự án "Alina Hope - Mang ánh sáng đến cộng đồng", dành nguồn ngân sách tương ứng 10.000 đồng trên mỗi hóa đơn phát sinh tại bệnh viện để hỗ trợ chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể và điều trị chuyên sâu cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bắt đầu từ ngày 15/9.

Điểm đáng chú ý của chương trình là người bệnh không phải đóng thêm 10.000 đồng. Khoản kinh phí được trích trực tiếp từ ngân sách của bệnh viện và tích lũy để hình thành nguồn hỗ trợ dài hạn, thay vì phụ thuộc vào các đợt quyên góp ngắn hạn.

TS.BSNT Trần Minh Hà (Giám đốc Chuyên môn Bệnh viện Mắt Quốc tế Alina), cho biết, trong thực tế, các bác sĩ gặp nhiều trường hợp người bệnh đứng trước nguy cơ suy giảm thị lực nhưng vẫn trì hoãn phẫu thuật vì hoàn cảnh kinh tế.

"Trong quá trình điều trị, chúng tôi chứng kiến nhiều người bệnh đối mặt với nguy cơ mù lòa vĩnh viễn chỉ vì rào cản kinh tế gia đình. 10.000 đồng là con số khiêm tốn trên một giao dịch, nhưng khi được tích lũy từ hàng chục nghìn lượt khám chữa bệnh, đó sẽ là nguồn lực tài chính ổn định, giúp giải quyết bài toán tiếp cận y tế cho những trường hợp yếu thế nhất", TS.BSNT Trần Minh Hà chia sẻ. Nguồn kinh phí sẽ được sử dụng để tài trợ 100% hoặc một phần chi phí phẫu thuật đục thủy tinh thể và điều trị chuyên sâu cho những bệnh nhân khó khăn đáp ứng tiêu chí xét duyệt của chương trình.

Ngoài ra, người dân được khám sàng lọc và tư vấn miễn phí về nguy cơ đục thủy tinh thể cũng như một số bệnh lý đáy mắt. Các bác sĩ đồng thời giải đáp những vấn đề thường khiến người bệnh băn khoăn như thời điểm nên phẫu thuật, quy trình Phaco, lựa chọn thủy tinh thể nhân tạo và những lưu ý trong quá trình điều trị...