Bé trai 3 tuổi mặt "đổi màu", suýt chết sau khi ăn thức ăn thừa: Hãy vứt bỏ những loại thức ăn này ngay lập tức

Khi nhập viện, cậu bé trong tình trạng tím tái lan rộng ở môi, tay chân và móng tay, có nguy cơ ngừng thở và ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào, đây là triệu chứng điển hình của ngộ độc nitrit.

Cậu bé Tiểu Lễ, 3 tuổi ở Trung Quốc, được giáo viên ở trường phát hiện có một bất thường: mặt và môi của cậu bé đột nhiên chuyển sang màu tím xanh. Vì cậu bé không ho, không thở khò khè và nhịp thở ổn định, tình trạng tổng thể của cậu bé có vẻ nhẹ, và ban đầu bố mẹ cậu không coi trọng điều đó, nghĩ rằng đó chỉ là sự thay đổi bình thường về sắc mặt nên không cần đến sự chăm sóc y tế. May mắn thay, các giáo viên ở trường rất cẩn thận và đã yêu cầu bố mẹ đưa con đi khám.

Khi đến phòng cấp cứu bệnh viện, bác sĩ trực phát hiện đứa trẻ bị tím tái lan rộng ở môi, tay chân và móng tay, đây là những dấu hiệu điển hình của tình trạng thiếu oxy nghiêm trọng. Đứa trẻ có nguy cơ ngừng thở và ngừng tim đột ngột bất cứ lúc nào và ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nhi khoa (PICU) để theo dõi và hồi sức.

Qua kiểm tra kỹ lưỡng hơn, đội ngũ y tế phát hiện máu tĩnh mạch của đứa trẻ có màu tím đen bất thường. Dựa trên tiền sử bệnh và các dấu hiệu lâm sàng, các bác sĩ xác định nguyên nhân là do ngộ độc nitrit.

Sau nhiều lần bác sĩ hỏi dồn dập, cha mẹ đứa trẻ đã tiết lộ sự thật đằng sau căn bệnh: Việc đứa trẻ thường xuyên ăn thức ăn thừa trong thời gian dài chính là nguyên nhân gốc rễ gây ra ngộ độc nitrit.

Đội ngũ y tế đã nhanh chóng sử dụng thuốc giải độc hiệu quả, và sau khi điều trị, làn da, môi, tay và chân tím tái của đứa trẻ dần trở lại màu hồng hào, cuối cùng đứa trẻ đã hồi phục và được xuất viện.

Qua trường hợp này, các bác sĩ nhắc nhở mọi người về một quan niệm sai lầm phổ biến: nitrit chỉ có trong rau củ muối chua, thịt hun khói và thực phẩm hầm chế biến sẵn. Trên thực tế, nguồn nguy hiểm phổ biến nhất và dễ bị bỏ qua nhất chính là thức ăn thừa hàng ngày. Thức ăn càng để lâu ở nhiệt độ phòng sau khi nấu, nhiệt độ môi trường càng cao và càng được hâm nóng nhiều lần, hàm lượng nitrit trong thực phẩm sẽ càng cao.

So với người lớn, trẻ em có khả năng chuyển hóa yếu hơn và khả năng chịu đựng thấp hơn, khiến chúng trở thành nhóm có nguy cơ cao và dễ bị ngộ độc nitrit. Điều đáng sợ nhất của loại ngộ độc này là nó không gây kích ứng dạ dày, nôn mửa hay tiêu chảy; nó chỉ làm tổn thương chức năng vận chuyển oxy của hemoglobin, gây thiếu oxy toàn thân. Nó cực kỳ âm thầm và dễ bị cha mẹ bỏ qua, do đó bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất.

5 loại thức ăn thừa này tuyệt đối không nên ăn

Các chuyên gia cho biết, để tránh ngộ độc thực phẩm, sáu loại thức ăn thừa này không nên ăn và phải vứt bỏ:

- Rau bina còn thừa từ hôm trước. Các thí nghiệm đã chỉ ra rằng rau bina nấu chín để trong tủ lạnh 16 tiếng sẽ vượt quá tiêu chuẩn quốc gia về hàm lượng nitrit. Nếu đã đảo đều và ăn bằng đũa, hàm lượng nitrit sẽ còn cao hơn nữa, và việc đun nóng cũng không thể loại bỏ được. Điều này rất dễ gây ngộ độc thực phẩm cho trẻ sơ sinh nhạy cảm, phụ nữ mang thai hoặc người già. Tốt nhất nên nấu chín và ăn ngay lập tức.

- Thức ăn thừa để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng. Vi khuẩn sinh sôi nhanh chóng trong khoảng nhiệt độ từ 4-60 độ C, đây là vùng nhiệt độ nguy hiểm cho việc bảo quản thực phẩm. Do đó, thức ăn nóng phải được giữ ấm trong môi trường trên 60 độ C nếu không ăn ngay. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã đề xuất quy tắc 2 tiếng: dù là thịt sống hay thức ăn đã nấu chín, không nên để ở nhiệt độ phòng quá 2 tiếng, nếu không phải vứt bỏ.

- Thức ăn thừa để trong tủ lạnh quá 4 ngày. Tủ lạnh không phải là nơi an toàn; vi khuẩn Listeria có thể sinh sôi ngay cả ở nhiệt độ thấp , và môi trường ẩm ướt đặc biệt thuận lợi cho sự phát triển của nấm Aspergillus flavus. Theo FDA Hoa Kỳ, các món hầm và thịt nấu chín có thể được bảo quản trong tủ lạnh từ 3-4 ngày, trong khi nước thịt và nước dùng có thể được bảo quản tối đa từ 1-2 ngày.

- Thức ăn thừa sau khi mất điện 4 tiếng. Sau khi mất điện, nhiệt độ bên trong tủ lạnh sẽ tăng dần. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) khuyến cáo rằng nếu mất điện kéo dài hơn 4 tiếng, nên vứt bỏ thức ăn thừa đã bảo quản lạnh, cũng như trái cây và rau củ đã cắt sẵn, sữa tươi và thịt sống.

- Thức ăn thừa chưa được hâm nóng kỹ. Làm sao để biết thức ăn đã được hâm nóng kỹ? Theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhiệt độ bên trong thức ăn phải đạt ít nhất 74 độ C. Tuy nhiên, vì ít khi dùng nhiệt kế khi nấu ăn tại nhà, nên tốt nhất là thêm một ít nước vào thức ăn, khuấy đều liên tục và đun cho đến khi nước dùng sôi hoàn toàn. Nếu dùng lò vi sóng, hãy khuấy một hoặc hai lần trong khi hâm nóng để đảm bảo thức ăn được làm nóng đều.

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