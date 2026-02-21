Cả nhà nhập viện cấp cứu, người mẹ tổn thương thận vì hâm nóng thức ăn thừa kiểu "cực độc" nhưng cực quen

Hãy cẩn thận khi ăn thức ăn thừa! Bác sĩ chuyên khoa thận Hung Wing-cheung (Đài Loan, Trung Quốc) đã chia sẻ một trường hợp cả gia đình bị viêm dạ dày ruột cấp tính, trong đó người mẹ còn bị tổn thương thận nguy hiểm chỉ vì hâm nóng thức ăn thừa sai cách.

Người mẹ đang được nhắc đến trong câu chuyện này là bà Lâm (Đài Loan, Trung Quốc) ngoài 60 tuổi. Bà mắc tiểu đường và suy thận mạn mức độ nhẹ nhiều năm nhưng tình trạng luôn được kiểm soát ổn định. Gia đình bà có thói quen cất thức ăn thừa vào tủ lạnh để hôm sau dùng lại, vừa tiết kiệm vừa tiện.

Tối hôm đó, bữa ăn còn lại vài quả trứng luộc và bát canh cà chua. Sáng hôm sau, như thuòng lệ bà Lâm lấy ra, cho vào lò vi sóng hâm nóng rồi dọn cả nhà cùng ăn. Món ăn bốc khói nghi ngút, nhìn qua hoàn toàn bình thường. Nhưng chẳng ngờ, chỉ vài giờ sau, từng người trong nhà bắt đầu đau bụng, nôn ói, tiêu chảy dữ dội. Cả gia đình phải nhập viện và được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính.

Riêng bà Lâm, tình trạng nặng hơn nhiều. Dù viêm dạ dày ruột đã khỏi nhưng bà vẫn luôn cảm thấy trong người khó chịu, chẳng làm gì cũng mệt. Khi tái khám sau đợt cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa thận Hung Wing-cheung phát hiện tốc độ lọc cầu thận của bà giảm tới 30 điểm. Đây là dấu hiệu của tổn thương thận cấp tính.

“Với người có bệnh nền như tiểu đường và suy thận mạn, chỉ một đợt nhiễm trùng tiêu hóa và mất nước cũng đủ khiến chức năng thận tụt dốc nghiêm trọng. Bệnh nhân sau đó đã phải nhập viện chạy thận cấp cứu" - bác sĩ Hung kể lại.

Nguyên nhân được xác định liên quan đến cách xử lý thức ăn thừa của chính bà Lâm. Hoá ra, bà hâm nóng lại thức ăn như hâm nóng chưa đủ, bên trong còn chưa chín kỹ, canh cũng chưa được đạt đến nhiệt độ an toàn. Trong khi trước đó trứng được luộc lòng đào và cũng không phải thực phẩm nên để qua đêm, nhất là đã bóc vỏ và trong tủ lạnh như gia đình bà làm.

Bác sĩ Hung giải thích thêm: "Trứng là thực phẩm giàu đạm, dễ bị vi khuẩn như Salmonella xâm nhập nếu bảo quản hoặc hâm nóng không đúng cách. Lò vi sóng làm nóng không đồng đều; bề mặt có thể nóng nhưng phần lõi bên trong chưa đạt tới mức 70-75°C để tiêu diệt vi khuẩn. Khi ăn phải thực phẩm chưa được làm nóng kỹ, nguy cơ ngộ độc tăng cao".

5 lưu ý quan trọng khi bảo quản và hâm nóng thức ăn thừa

Thông qua câu chuyện của gia đình bà Lâm, bác sĩ hồi sức cấp cứu Huang Xuan (Đài Loan, Trung Quốc) nhắc nhở chúng ta cần cẩn trọng hơn khi bảo quản, ăn thức ăn thừa. Nhất là trong dịp nghỉ Tết hiện tại, lượng thức ăn thừa nhiều và nguy cơ ngộ độc thực phẩm tăng cao.

Theo ông, ngộ độc thực phẩm thường khởi phát nhanh trong vòng 12-36 giờ sau ăn, với biểu hiện rầm rộ như sốt, nôn, tiêu chảy dữ dội. Ở người cao tuổi hoặc có bệnh nền như bà Lâm, biến chứng có thể nghiêm trọng hơn nhiều so với người khỏe mạnh.

Phòng bệnh bao giờ cũng hơn chữa bệnh, vì vậy bác sĩ Hung Wing-cheung và bác sĩ Huang Xuan đưa ra 5 lưu ý quan trọng khi bảo quản, ăn thức ăn thừa chúng ta nên thuộc lòng:

- Thứ nhất, không để thức ăn ở nhiệt độ phòng quá 2 giờ. Vi khuẩn sinh sôi mạnh nhất trong khoảng 5-60 độ C.

- Thứ hai, bảo quản thức ăn trong hộp kín và làm lạnh càng sớm càng tốt. Nếu lượng lớn nên chia nhỏ để nguội nhanh trước khi cho vào tủ lạnh.

- Thứ ba, khi hâm nóng phải đảm bảo nhiệt độ bên trong đạt ít nhất 70-75 độ C. Nếu dùng lò vi sóng cần đảo đều hoặc hâm nhiều lần ngắn để nhiệt phân bố đồng đều.

- Thứ tư, không hâm nóng lặp lại nhiều lần. Mỗi lần làm nguội và hâm lại là một lần tăng nguy cơ nhiễm khuẩn.

- Thứ năm, một số món không nên để qua đêm nếu không bảo quản nghiêm ngặt, đặc biệt là trứng, hải sản, món nhiều đạm hoặc canh đã nấu chín. Những thực phẩm này dễ nhiễm khuẩn và sinh độc tố nếu xử lý sai cách.

Bà Lâm đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng chức năng thận vẫn cần theo dõi lâu dài. Câu chuyện của gia đình bà là lời nhắc rằng thói quen “hâm nóng lại cho đỡ phí” có thể tiềm ẩn rủi ro lớn, nhất là với người cao tuổi và có bệnh mạn tính. Đôi khi, cái giá phải trả không chỉ là một cơn đau bụng mà là tổn thương ở một cơ quan sống còn.

