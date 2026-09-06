Ăn mỡ lợn mỗi ngày, người đàn ông 75 tuổi ngỡ ngàng khi đi khám

Thường xuyên dùng mỡ lợn nấu ăn, ông Lâm chỉ thật sự hối hận khi biết tính mạng mình đang gặp nguy hiểm. Câu chuyện của người đàn ông ở Trung Quốc là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người.

Tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), ông Lâm (75 tuổi) nổi tiếng khắp vùng là một người kiên định với thói quen sinh hoạt cổ truyền. Ông Lâm cho rằng mỡ lợn vừa thơm ngậy, vừa là thực phẩm thuần tự nhiên không qua xử lý hóa chất nên thường xuyên sử dụng trong bữa ăn hàng ngày.

Thói quen này trở thành nỗi trăn trở lớn của các con ông. Anh Lâm Hào (bác sĩ nha khoa đang công tác tại bệnh viện lớn) cùng em gái lấy chồng xa đã nhiều lần xách về đủ loại dầu ăn từ cao cấp tới tốt cho sức khỏe như dầu ô liu, dầu hướng dương hay dầu hạt cải để biếu cha. Thế nhưng, ông Lâm nhất quyết không sử dụng.

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Cứ như vậy, ông Lâm đều ăn các món chiên xào bằng mỡ lợn mỗi ngày. Tuy nhiên, thời gian gần đây, cơ thể ông bắt đầu phát ra những tín hiệu cảnh báo.

Ban đầu chỉ là những cơn nặng ngực âm ỉ sau bữa ăn, dần dần tiến triển thành cảm giác đau tức nhói lồng ngực, kèm theo khó thở và vã mồ hôi hột mỗi khi vận động nhẹ. Cơ thể ông lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, trì trệ, đầu óc choáng váng. Lo lắng, anh Lâm Hào cùng em gái liên tục về quê thuyết phục và đưa cha đến bệnh viện thực hiện cuộc kiểm tra toàn diện.

Khi các kết quả xét nghiệm sinh hóa máu được trả về, chính bác sĩ trực tiếp điều trị cũng phải thốt lên kinh ngạc: Ông ăn gì mỗi ngày vậy ạ?

Theo đó, tờ kết quả hiện ra những con số đáng báo động:

- Chỉ số Cholesterol toàn phần và LDL-C (Cholesterol xấu): Vượt ngưỡng an toàn gấp nhiều lần. Lượng mỡ bão hòa tích tụ quá mức đã kích thích gan sản xuất liên tục LDL-C, lắng đọng trực tiếp vào thành mạch.

- Chỉ số Triglyceride (mỡ máu): Tăng cao làm cho huyết thanh của ông Lâm khi quay ly tâm bị đục ngầu như sữa thay vì trong suốt.

- Siêu âm âm Doppler động mạch cảnh & Tim: Phát hiện hàng loạt mảng xơ vữa hẹp lòng mạch, khiến lưu lượng máu lưu thông nuôi tim và não bị sụt giảm nghiêm trọng. Đây chính là thủ phạm gây ra những cơn đau thắt ngực dồn dập.

- Men gan (ALT/AST): Tăng cao do tình trạng gan nhiễm mỡ tiến triển, tế bào gan phải hoạt động quá tải để chuyển hóa lượng lipid lớn nạp vào mỗi ngày.

Nhìn vào bản chụp siêu âm thành mạch nhiều mảng xơ vữa, ông Lâm mới bàng hoàng thức tỉnh. Việc ăn quá nhiều mỡ lợn đã vô tình biến mạch máu của ông thành một "đường ống đóng cặn", đẩy bản thân đến sát bờ vực đột quỵ và nhồi máu cơ tim.

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Về mặt dinh dưỡng, mỡ lợn chứa khoảng 40% axit béo bão hòa, 50% axit béo không bão hòa đơn (chủ yếu là axit oleic tốt cho da và hormone) cùng lượng Vitamin D, B dồi dào. Nếu sử dụng với lượng nhỏ, mỡ lợn cung cấp năng lượng rất tốt cho người lao động nặng hoặc trẻ tầm vóc đang phát triển. Tuy nhiên, ranh giới giữa bổ dưỡng và nguy hại nằm ở liều lượng và tần suất tiêu thụ. Nếu dùng quá nhiều như ông Lâm, sẽ phải đối mặt với những vấn đề:

- Nguy cơ từ axit béo bão hòa: Việc tiêu thụ mỡ lợn mỗi ngày khiến cơ thể nạp quá thừa chất béo bão hòa. Chất béo này làm giảm hoạt tính của các thụ thể LDL trên bề mặt tế bào gan, khiến Cholesterol xấu không được đào thải mà tồn đọng lại trong máu.

- Xơ vữa động mạch: LDL-C dư thừa sẽ xâm nhập vào lớp nội mạc mạch máu, bị oxy hóa và thu hút các tế bào bạch cầu đến "tiêu hóa", tạo thành các tế bào bọt. Qua thời gian, các tế bào bọt này tích tụ thành mảng xơ vữa cứng, làm hẹp lòng mạch, tăng huyết áp và dễ vỡ ra tạo thành cục máu đông gây tắc mạch cấp tính.

- Có thể sinh ra chất tổn thương nội tạng: Mỡ lợn tuy có điểm bốc khói tương đối cao, nhưng nếu chiên đi chiên lại ở nhiệt độ cao sẽ bị biến tính, tạo ra các gốc tự do và hợp chất Peroxide gây tổn thương tế bào gan và niêm mạc ruột.

Nhận thức được nguy cơ đe dọa tính mạng, ông Lâm bắt đầu điều chỉnh lối sống. Ông cắt giảm 90% lượng mỡ lợn, chuyển sang dùng dầu thực vật giàu Omega 3-6-9 để tăng cholesterol tốt, đồng thời bổ sung nhiều rau xanh, ngũ cốc chứa chất xơ hòa tan nhằm hỗ trợ đào thải mỡ thừa. Kết hợp với thói quen đi bộ 30 phút mỗi ngày để tăng cường chuyển hóa. Chỉ sau 6 tháng tái khám, các chỉ số mỡ máu của ông đã hạ về gần như ngưỡng an toàn, cơn tức ngực biến mất hoàn toàn.

Cách dùng mỡ lợn tốt cho sức khỏe

-Kết hợp mỡ lợn cùng các loại rau củ giàu chất xơ

Chất xơ đóng vai trò như một "chiếc chổi quét sạch" bớt lượng chất béo dư thừa trong đường ruột trước khi cơ thể kịp hấp thụ. Khi xào rau bằng mỡ lợn, màng mỡ mỏng bao quanh rau giúp bảo vệ lượng vitamin tan trong dầu như vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K.

Nên ưu tiên xào mỡ lợn cùng các loại rau như bông cải xanh, rau cải, măng tây hoặc nấm. Những loại rau này có khả năng tạo cảm giác no lâu, giúp bạn không ăn quá nhiều cơm hay các món chính khác, từ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả.

-Cân bằng tỉ lệ giữa mỡ động vật và dầu thực vật

Không nên loại bỏ hoàn toàn dầu thực vật để chuyển sang dùng 100% mỡ lợn. Cách tốt nhất cho người trưởng thành là duy trì tỉ lệ 1:1 hoặc 1:1,5 giữa mỡ lợn và dầu thực vật. Sự kết hợp này giúp cơ thể nhận được đa dạng các loại acid béo. Việc cân bằng nguồn chất béo giúp quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru, ngăn chặn việc cơ thể chuyển sang chế độ tích trữ mỡ do thiếu hụt dinh dưỡng.

-Ưu tiên món xào nhanh thay vì chiên rán lâu

Dù mỡ lợn chịu nhiệt tốt nhưng việc chiên ngập dầu trong thời gian dài sẽ khiến thực phẩm ngấm một lượng lớn chất béo. Hãy sử dụng kỹ thuật xào nhanh trên lửa lớn với một lượng mỡ cực nhỏ.

Những lưu ý quan trọng để không bị tích mỡ khi ăn mỡ lợn

Luyện tập là yếu tố quan trọng nhất để đốt cháy năng lượng. Nếu bạn có một bữa ăn ngon với các món xào mỡ lợn, hãy chủ động đi bộ hoặc vận động nhẹ nhàng sau đó để tiêu hao năng lượng.

Ngoài ra, thời điểm ăn cũng rất quan trọng. Nên dùng các món có mỡ lợn vào bữa sáng hoặc bữa trưa để cơ thể có thời gian chuyển hóa. Tránh ăn các món nhiều chất béo vào bữa tối muộn vì đây là lúc cơ thể nghỉ ngơi, mỡ rất dễ tích tụ ở vùng bụng và đùi.

Những người có tiền sử bị máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ hoặc người cao tuổi nên tham khảo ý kiến bác sĩ về liều lượng cụ thể. Tuy nhiên, với một người khỏe mạnh bình thường, việc sử dụng mỡ lợn một cách có chừng mực, hợp lý không lo gây tăng cân mà còn giúp bữa ăn tăng hương vị.



