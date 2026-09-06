Vỏ tôm có giàu canxi? Ăn cả vỏ có tốt cho sức khỏe?

Nhiều người tin rằng vỏ tôm chứa dồi dào canxi và ăn cả vỏ sẽ giúp xương chắc khỏe, nhưng thực tế giá trị dinh dưỡng của phần vỏ có đúng như lời đồn?

Tôm là thực phẩm giàu dinh dưỡng, thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng phần vỏ tôm chứa rất nhiều canxi và ăn cả vỏ sẽ giúp xương chắc khỏe. Thực tế có phải như vậy?

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Vỏ tôm có giàu canxi không?

Từ lâu, nhiều người vẫn có thói quen ăn cả vỏ tôm với suy nghĩ đây là phần chứa nhiều canxi. Quan niệm này đặc biệt phổ biến ở những gia đình muốn bổ sung canxi cho trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi.

Theo thông tin trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec, có sự tham vấn của BSCKI Dương Ngọc Vân, vỏ tôm thực tế không phải nguồn cung cấp canxi đáng kể như nhiều người vẫn nghĩ.

Các chuyên gia cho biết lớp vỏ của tôm chủ yếu được cấu tạo từ các chất tạo nên bộ xương ngoài của động vật giáp xác, trong đó có chitin. Hàm lượng canxi trong vỏ tôm không cao, vì vậy việc ăn vỏ không đồng nghĩa với việc cơ thể được bổ sung nhiều canxi.

Nếu mục đích của việc ăn tôm là bổ sung canxi, phần thịt tôm mới là nguồn dinh dưỡng đáng quan tâm hơn. Không những không cung cấp nhiều canxi, vỏ tôm còn khá cứng và khó tiêu. Với những người có hệ tiêu hóa nhạy cảm, ăn nhiều vỏ tôm có thể gây đầy bụng, khó chịu hoặc khó tiêu.

Đặc biệt, trẻ nhỏ không nên được khuyến khích ăn cả vỏ tôm. Phần vỏ cứng và sắc có thể làm tổn thương niêm mạc miệng, nướu, gây khó khăn khi nhai hoặc tăng nguy cơ hóc. Vì vậy, với trẻ nhỏ, cha mẹ nên bóc vỏ tôm trước khi chế biến và cho trẻ ăn.

Vỏ tôm có lợi ích gì?

Mặc dù không phải nguồn bổ sung canxi đáng kể, vỏ tôm cũng không hoàn toàn không có giá trị. Vỏ của tôm và nhiều loài động vật giáp xác khác chứa chitin, một loại polysaccharide tạo nên lớp vỏ cứng bên ngoài. Từ chitin có thể tạo ra chitosan - chất được sử dụng và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực liên quan đến thực phẩm và sức khỏe.

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Một số nghiên cứu cho thấy chitosan có khả năng liên kết với chất béo trong đường tiêu hóa, từ đó làm giảm lượng chất béo được hấp thu vào cơ thể. Chất này cũng được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ kiểm soát cholesterol và một số yếu tố liên quan đến chuyển hóa chất béo. Tuy nhiên, cần hiểu rằng những kết quả nghiên cứu về chitosan không đồng nghĩa với việc ăn vỏ tôm sẽ giúp giảm cholesterol hoặc giảm cân.

Lượng chitosan mà cơ thể nhận được từ việc ăn vỏ tôm trong bữa ăn thông thường cũng không thể xem là một phương pháp điều trị hay phòng bệnh.

Vỏ tôm không chứa canxi như mọi người vẫn nghĩ. Ảnh minh họa.

Canxi không chỉ có trong tôm, đây mới là điều cần lưu ý

Tôm là thực phẩm giàu protein, vitamin và khoáng chất, nhưng không nên được xem là nguồn bổ sung canxi duy nhất trong chế độ ăn hằng ngày. Do đó, muốn duy trì hệ xương chắc khỏe, cơ thể cần được cung cấp canxi từ nhiều nguồn thực phẩm khác nhau. Sữa và các sản phẩm từ sữa, cá nhỏ có thể ăn cả xương, đậu phụ, các loại rau lá xanh đậm hay mè (vừng) đều là những lựa chọn giàu canxi. Bên cạnh đó, vitamin D cũng đóng vai trò quan trọng, bởi dưỡng chất này giúp cơ thể hấp thu và sử dụng canxi hiệu quả hơn. Việc tắm nắng hợp lý hoặc bổ sung vitamin D từ thực phẩm có thể góp phần đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Tôm cũng nên được ăn với lượng vừa phải, kết hợp cùng các nhóm thực phẩm khác để bảo đảm khẩu phần cân đối. Với người có cơ địa dị ứng hải sản, cần đặc biệt thận trọng khi ăn tôm. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như nổi mề đay, ngứa, sưng môi, sưng mặt hoặc khó thở, cần ngừng ăn và nhanh chóng xử trí phù hợp.

Điều quan trọng là không cần cố ăn vỏ tôm chỉ vì nghĩ rằng phần vỏ chứa nhiều canxi. Xét về giá trị dinh dưỡng và khả năng tiêu hóa, phần thịt tôm mới là lựa chọn đáng ưu tiên. Thay vì tập trung vào việc ăn cả vỏ, hãy xây dựng chế độ ăn đa dạng, kết hợp nhiều thực phẩm giàu canxi và vitamin D để giúp cơ thể nhận được đầy đủ dưỡng chất cần thiết.