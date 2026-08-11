Loại củ quen thuộc được ví như "thực phẩm vàng" cho đôi mắt, chế biến đúng cách càng tốt

Loại củ được bán nhiều ở các chợ Việt, rất tốt cho mắt, nếu chế biến đúng cách còn giúp cơ thể hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Cà rốt không chỉ giàu β-carotene mà còn cung cấp chất xơ, vitamin và nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Từ những món ăn quen thuộc như cháo, sinh tố đến nước ép, cà rốt có thể được chế biến theo nhiều cách đơn giản để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

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Cà rốt có những lợi ích gì đối với sức khỏe?

Cà rốt là loại củ quen thuộc, dễ tìm và có thể kết hợp với nhiều thực phẩm khác nhau. Trong các tài liệu Đông y, cà rốt còn được gọi là Hồ la bặc, có vị ngọt, tính bình, quy vào các kinh phế, tỳ, can.

Theo Đông y, cà rốt có tác dụng kiện tỳ tiêu thực, nhuận phế, minh mục, hóa đàm, chỉ khái, thanh nhiệt giải độc, lợi trường thông tiện. Vì vậy, cà rốt thường được sử dụng trong chế độ ăn nhằm hỗ trợ tiêu hóa, bổ sung dinh dưỡng và cải thiện tình trạng táo bón nhẹ.

Ở góc độ dinh dưỡng hiện đại, cà rốt nổi bật với hàm lượng β-carotene, một tiền chất của vitamin A. Bên cạnh đó, loại củ này còn cung cấp vitamin C, vitamin K1, vitamin B6, kali, chất xơ cùng các hợp chất chống oxy hóa như lutein và zeaxanthin.

Một số lợi ích sức khỏe đáng chú ý của cà rốt gồm:

Hỗ trợ thị lực: β-carotene được cơ thể chuyển hóa thành vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho thị lực và sức khỏe của mắt.

Bổ sung chất chống oxy hóa: Carotenoid và polyphenol trong cà rốt góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch: Cà rốt cung cấp kali, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần xây dựng chế độ ăn có lợi cho tim mạch.

Tốt cho hệ tiêu hóa: Chất xơ giúp tăng khối lượng phân và hỗ trợ nhu động ruột, từ đó góp phần phòng ngừa táo bón.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Cà rốt có lượng calo tương đối thấp và chứa chất xơ, phù hợp để đưa vào một chế độ ăn cân đối cho người cần kiểm soát đường huyết.

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Món ngon từ cà rốt: Từ một loại củ quen thuộc, cà rốt có thể biến tấu thành nhiều món ăn và thức uống hấp dẫn. Luộc, hấp, nấu cháo hoặc kết hợp với các loại rau củ khác là những cách đơn giản để đưa cà rốt vào thực đơn hằng ngày.

Nước ép cà rốt và táo

Cách làm: Dùng 2 củ cà rốt và 1 quả táo, rửa sạch, sơ chế rồi ép chung. Có thể thêm một chút nước cốt chanh để tăng vị thơm và tạo cảm giác dễ uống hơn.

Cà rốt kết hợp với táo tạo thành thức uống có vị ngọt thanh, giúp đa dạng hóa cách bổ sung rau củ quả trong ngày.

Sinh tố cà rốt, chuối và sữa chua

Cách làm: Hấp mềm 1 củ cà rốt, sau đó cho cùng 1 quả chuối và khoảng 100 ml sữa chua vào máy xay, xay đến khi hỗn hợp mịn.

Món sinh tố này có vị ngọt tự nhiên, độ sánh vừa phải và cung cấp chất xơ từ cà rốt, chuối cùng các dưỡng chất từ sữa chua. Đây cũng là một lựa chọn phù hợp cho bữa phụ.

Cháo cà rốt

Cách làm: Dùng khoảng 50 g gạo tẻ và 1 củ cà rốt. Cà rốt rửa sạch, băm hoặc xay nhỏ, sau đó nấu cùng gạo thành cháo với độ đặc phù hợp. Có thể kết hợp thêm thịt, cá hoặc trứng để tăng hàm lượng protein và giá trị dinh dưỡng.

Cháo cà rốt mềm, dễ ăn và dễ kết hợp với nhiều nguyên liệu. Đây là món ăn phù hợp để thay đổi khẩu vị, đặc biệt với người đang mệt hoặc cần những món ăn mềm, dễ tiêu.

Cà rốt là thực phẩm bổ dưỡng nhưng ăn nhiều không đồng nghĩa với tốt hơn. Ăn quá nhiều cà rốt có thể gây ra một tình trạng vô hại gọi là carotenemia do có quá nhiều beta-carotene trong máu của bạn, khiến da bạn chuyển sang màu cam.

Carotenemia rất khó xảy ra trừ khi bạn đang thực hiện một chế độ ăn kiêng hạn chế, trong đó bạn bắt buộc phải ăn quá nhiều cà rốt trong một thời gian dài.

(t/h Sức khỏe & Đời sống, Lao Động)