Qua lăng kính Canifa S, thế hệ trẻ Việt định hình bản sắc và tinh thần dân tộc theo cách riêng

Tại WeYoung 2025, Canifa S chia sẻ cách thương hiệu tiếp cận thế hệ trẻ bằng thời trang ứng dụng, nơi các biểu tượng văn hóa, lịch sử và tinh thần yêu nước được chuyển tải qua lăng kính hiện đại. Không gò ép, không chạy theo trào lưu, Canifa S lựa chọn đồng hành cùng người trẻ trong hành trình thể hiện cá tính và niềm tự hào dân tộc một cách tự nhiên, gần gũi.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đại diện Canifa S về cách thương hiệu tiếp cận thế hệ trẻ Việt thông qua thời trang, cũng như tầm nhìn đồng hành dài hạn cùng người trẻ trong hành trình khẳng định bản sắc và niềm tự hào dân tộc.

WeYoung 2025 tin rằng thế hệ trẻ có khả năng tự định hình xu hướng và tạo dấu ấn riêng. Với Canifa, làm thế nào để thương hiệu giúp giới trẻ Việt vừa thể hiện bản sắc cá nhân, vừa tự hào khẳng định niềm kiêu hãnh dân tộc qua những lựa chọn thời trang hằng ngày?

Canifa cũng như Canifa S luôn tin rằng giới trẻ Việt Nam có bản lĩnh và cá tính riêng để tự định hình phong cách của mình. Vì vậy, thương hiệu không cố gắng gò ép hay áp đặt cách thể hiện cá tính đó, mà lựa chọn một hướng đi tự nhiên hơn.

Thông qua những biểu tượng quen thuộc, các câu chuyện văn hóa – lịch sử được kể lại bằng ngôn ngữ thời trang và lăng kính của giới trẻ, Canifa đưa tinh thần yêu nước vào những sản phẩm đời thường nhất như áo thun, hoodie, T-shirt. Điều quan trọng là các thiết kế này có tính ứng dụng cao, dễ mặc hằng ngày, không tạo cảm giác “sến” hay xa cách, mà ngược lại rất gần gũi, thân thuộc và gợi lên niềm tự hào một cách tự nhiên.

Một Super B&F Brand không chỉ đẹp hay bắt trend, mà phải thực sự hiểu người trẻ muốn gì và sống ra sao. Canifa đã lắng nghe và thấu hiểu thế hệ trẻ Việt Nam hiện đại như thế nào để tạo ra những sản phẩm không chỉ đẹp mắt mà còn chạm đến trái tim họ?

Với Canifa, việc đồng hành cùng người trẻ không bắt đầu từ xu hướng ngắn hạn, mà từ việc nhìn nhận họ như những cá nhân có cá tính, góc nhìn và tiếng nói riêng. Thương hiệu tiếp cận thế hệ trẻ bằng tinh thần tôn trọng sự khác biệt, khuyến khích họ tự do thể hiện bản thân thông qua những lựa chọn gần gũi với đời sống hằng ngày.

Thay vì chạy theo trào lưu, Canifa tập trung xây dựng những sản phẩm mang tính ứng dụng cao, dễ kết nối với cảm xúc và văn hóa sống của người trẻ, để thời trang trở thành một phần tự nhiên trong nhịp sống, chứ không phải một tuyên ngôn gượng ép.

Thế hệ trẻ ngày nay không chỉ quan tâm đến vẻ ngoài mà còn đặt câu hỏi về giá trị thật và trách nhiệm của thương hiệu. Với hơn 30 năm kinh nghiệm và hệ sinh thái tiêu chuẩn quốc tế, Canifa truyền tải thông điệp “Giá trị thật” đến giới trẻ như thế nào?

Canifa S được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái và nền tảng phát triển suốt hơn 30 năm của Canifa, đồng thời không tách rời khỏi ADN cốt lõi của thương hiệu, đó là “Giá trị thật”.

Giá trị này được thể hiện xuyên suốt từ thiết kế đơn giản, gần gũi, đến sự minh bạch trong nguồn gốc sản phẩm và trong các hoạt động đồng hành cùng cộng đồng. Bên cạnh sản phẩm, Canifa S cũng tham gia nhiều dự án mang ý nghĩa xã hội như hợp tác cùng Tò He trong các dự án cộng đồng, hay đồng hành cùng ban nhạc Bức Tường ra mắt các bộ sưu tập nhằm ủng hộ đồng bào Xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa sau thiên tai.

Tất cả những hành động đó đều xuất phát từ hệ giá trị mà Canifa S kế thừa một cách tự nhiên từ Canifa, nhất quán trong cả sản phẩm lẫn cách thương hiệu hiện diện trong xã hội.

Sau khi đạt danh hiệu Thương hiệu Quốc gia năm 2024, Canifa ra mắt dòng sản phẩm chiến lược Canifa S. Với triết lý lấy cảm hứng từ văn hóa Việt qua lăng kính hiện đại, Canifa S định hình phong cách đa dạng như thế nào để mỗi bạn trẻ đều tìm thấy chính mình trong thiết kế của thương hiệu?

Canifa S thấu hiểu rằng sự đa dạng và cá tính là những giá trị rất quan trọng đối với giới trẻ hiện nay. Vì vậy, thương hiệu xây dựng các trụ cột thiết kế rõ ràng để đồng hành cùng người trẻ trong hành trình thể hiện bản thân.

Một trong những trụ cột đó là Vietnam Symbols, khai thác những biểu tượng quen thuộc như “Landline 84” hay tiêu ngữ “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc”. Bên cạnh đó là các câu chuyện văn hóa – lịch sử được làm mới qua ngôn ngữ hiện đại, từ văn hóa dân gian Bắc Bộ đến những câu chuyện lịch sử như “Khe Xanh – Dép Lốp”.

Ngoài ra, Canifa S cũng tiếp cận đời sống văn hóa đương đại của người trẻ thông qua các sản phẩm fandom merchandise, hợp tác cùng ban nhạc Bức Tường, Những Thành Phố Mơ Màng hay các bộ phim Việt. Sự đa dạng này giúp mỗi bạn trẻ có thể tìm thấy tiếng nói và cá tính của mình một cách tự nhiên trong các thiết kế.

Trong bối cảnh WeYoung 2025 tạo không gian để thế hệ trẻ được nhìn thấy và lan tỏa dấu ấn riêng, Canifa hình dung vai trò của mình trong hành trình đồng hành cùng những người trẻ yêu nước trong 5–10 năm tới như thế nào?

Canifa cũng như Canifa S tin rằng tình yêu nước là một giá trị bền vững, không phụ thuộc vào xu hướng hay thời điểm. Dù là 5 năm, 10 năm hay xa hơn nữa, việc người trẻ thể hiện niềm tự hào dân tộc vẫn sẽ luôn tồn tại như một phần tự nhiên trong đời sống.

Chính vì vậy, với Canifa S, tinh thần yêu nước không phải là yếu tố khai thác theo trào lưu, mà là một định hướng chiến lược dài hạn. Thông qua ngôn ngữ thiết kế hiện đại, trẻ trung và dễ ứng dụng, thương hiệu mong muốn tiếp tục đồng hành cùng người trẻ trong việc thể hiện tình yêu nước và niềm tự hào văn hóa dân tộc một cách gần gũi, tự nhiên và bền bỉ theo thời gian.

Khởi nguồn từ 1993 và chính thức ra mắt thương hiệu nội địa năm 2001, Canifa đã bền bỉ nâng tầm chất lượng sản phẩm thời trang Việt và tiên phong đạt được các chứng chỉ quốc tế đầu tiên như OEKO-Tex, Cotton USA....Năm 2024 là cột mốc khi Canifa đạt được hattrick giải thưởng, trong đó có Danh vị Thương hiệu Quốc gia. Phát huy nền tảng gần 30 năm, Canifa ra mắt dòng sản phẩm chiến lược Canifa S - chuyển hóa Văn hóa Việt thành ngôn ngữ thời trang đương đại, tạo ra tính ứng dụng cao và cá tính hiện đại cho giới trẻ. Canifa S là bước tiến chiến lược, hiện thực hóa mục tiêu trở thành biểu tượng thời trang quốc dân mới của người Việt.



