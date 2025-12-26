5 kiểu giày tôi đảm bảo người theo phong cách tối giản sẽ thích: Trẻ trung và còn giúp cả outfit sang hơn hẳn

Trong những năm gần đây, phong cách tối giản không còn là xu hướng nhất thời mà đã trở thành lựa chọn lâu dài của nhiều chị em. Đề cao sự tinh gọn, tính ứng dụng cao và vẻ đẹp vượt thời gian, thời trang tối giản đặc biệt thể hiện rõ qua các thiết kế giày dép.

Không cần màu sắc rực rỡ hay chi tiết cầu kỳ, những đôi giày tối giản vẫn đủ sức tạo nên dấu ấn nhờ phom dáng chuẩn và chất liệu tinh tế. Dưới đây là 5 mẫu giày tiêu biểu, dễ phối đồ và phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Giày búp bê màu trung tính

Giày búp bê luôn gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, và khi được đặt trong bảng màu trung tính như trắng kem, be, nâu nhạt hay đen, mẫu giày này càng thể hiện rõ tinh thần tối giản. Thiết kế không dây, phom dáng gọn gàng giúp giày búp bê trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ngày di chuyển nhiều hoặc khi cần một diện mạo thanh lịch nhưng không quá cứng nhắc.

Giày búp bê màu trung tính rất dễ kết hợp với trang phục hằng ngày: từ váy liền, chân váy chữ A cho đến quần ống đứng hay quần jeans. Chính sự "an toàn" về màu sắc giúp đôi giày này không bao giờ lỗi mốt và phù hợp với nhiều độ tuổi khác nhau.

Giày loafer

Loafer là đại diện tiêu biểu cho phong cách tối giản pha chút cổ điển. Với thiết kế kín mũi, đế bằng hoặc đế thấp, loafer mang lại cảm giác chỉn chu nhưng vẫn thoải mái. Những mẫu loafer tối giản thường loại bỏ các chi tiết kim loại lớn, tua rua hay họa tiết cầu kỳ, thay vào đó là bề mặt da trơn và gam màu cơ bản như đen, nâu, trắng hoặc xám.

Giày loafer phù hợp cho cả môi trường công sở lẫn những buổi dạo phố cuối tuần. Khi kết hợp cùng quần âu, áo sơ mi hoặc blazer, loafer tạo nên tổng thể thanh lịch, chuyên nghiệp. Ngược lại, khi phối với quần jeans và áo thun, đôi giày này lại mang đến vẻ ngoài hiện đại, năng động mà vẫn giữ được nét tinh tế.

Giày mary jane

Giày mary jane với đặc trưng là quai ngang bàn chân đã quay trở lại mạnh mẽ trong vài năm gần đây. Trong phong cách tối giản, mary jane được thiết kế với phom dáng gọn gàng, quai mảnh và màu sắc trung tính. Chính sự tiết chế này giúp đôi giày không bị "diêm dúa" mà ngược lại còn rất thanh lịch và dễ ứng dụng.

Mary jane phù hợp với những ai yêu thích sự nữ tính nhưng vẫn muốn giữ nét hiện đại. Khi kết hợp cùng váy midi, váy chữ A hoặc quần ống rộng, đôi giày tạo nên điểm nhấn nhẹ nhàng cho tổng thể trang phục. Đây cũng là lựa chọn lý tưởng cho những buổi hẹn hò, đi làm hoặc tham dự sự kiện không quá trang trọng.

Giày mũi nhọn

Giày mũi nhọn luôn được xem là biểu tượng của sự thanh lịch và tinh tế. Trong phong cách tối giản, thiết kế giày mũi nhọn thường tập trung vào phom dáng chuẩn, đường cắt sắc sảo và màu sắc đơn giản. Không cần gót quá cao hay chi tiết trang trí phức tạp, chỉ riêng phần mũi nhọn cũng đủ tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân và tôn dáng người mang.

Giày mũi nhọn rất phù hợp với môi trường công sở hoặc những dịp cần vẻ ngoài chỉn chu. Khi kết hợp cùng quần tây, chân váy bút chì hay váy liền dáng suông, đôi giày giúp tổng thể trở nên chuyên nghiệp và sang trọng hơn. Đây là mẫu giày mà bất kỳ tủ đồ tối giản nào cũng nên có.

Giày sneaker trắng

Sneaker trắng mang đến màu sắc cá tính, năng động cho phong cách tối giản. Với thiết kế đơn giản, ít logo và màu sắc trung tính, sneaker trắng có khả năng kết hợp với hầu hết mọi loại trang phục. Từ váy nữ tính, quần short năng động cho đến suit cách điệu, đôi giày này đều có thể "cân" được một cách dễ dàng.

Không chỉ mang lại sự thoải mái, sneaker trắng còn giúp tổng thể trang phục trở nên trẻ trung và hiện đại hơn. Dù xu hướng thời trang có thay đổi ra sao, sneaker trắng vẫn giữ vững vị trí nhờ tính linh hoạt và vẻ đẹp vượt thời gian, đúng với tinh thần cốt lõi của phong cách tối giản.

Ảnh: Sưu tầm