Nhìn tưởng cô sinh viên nào nhưng hóa ra mỹ nhân này đã U40, 5 món thời trang chính là "chìa khóa" hack tuổi

Nhắc đến Sam, nhiều người vẫn quen thuộc với hình ảnh một hot girl đời đầu của showbiz Việt: gương mặt baby, vóc dáng nhỏ nhắn và phong thái lúc nào cũng trẻ trung. Dù đã là mẹ hai con và chạm ngưỡng U40, phong cách thời trang của Sam vẫn khiến không ít người bất ngờ vì quá "hack tuổi".

Không chạy theo mốt quá phô trương, cô trung thành với những item quen thuộc, dễ ứng dụng nhưng được phối khéo léo để vừa thanh lịch, vừa trẻ trung. Trong đó, 5 kiểu trang phục dưới đây chính là "bí quyết" giúp Sam luôn xuất hiện với diện mạo như sinh viên.

Chân váy lửng

Chân váy lửng là item xuất hiện khá thường xuyên trong tủ đồ của Sam. Độ dài qua gối giúp tổng thể trở nên nhã nhặn, phù hợp với hình ảnh một người phụ nữ trưởng thành, nhưng cách cô lựa chọn phom dáng và chất liệu lại mang đến cảm giác rất trẻ. Sam ưu ái các thiết kế dáng chữ A hoặc hơi xòe, kết hợp cùng áo len mỏng, áo dệt kim họa tiết hoặc cardigan ngắn.

Điểm hay trong cách phối của Sam là luôn tạo được tỷ lệ cơ thể cân đối. Cô thường sơ vin gọn gàng, thắt thêm thắt lưng bản vừa để tạo vòng eo rõ ràng, giúp tổng thể trông cao ráo hơn. Khi đi cùng boots cao gót hoặc giày mũi nhọn, chân váy lửng không những không "dìm tuổi" mà còn mang lại vẻ ngoài hiện đại, rất phù hợp với môi trường công sở lẫn dạo phố.

Đồ denim

Nếu cần chọn một chất liệu đại diện cho sự trẻ trung thì denim chắc chắn là cái tên không thể thiếu. Sam cũng không ngoại lệ khi thường xuyên diện đồ denim trong những khoảnh khắc đời thường. Từ quần jeans ống suông cho đến áo khoác denim, tất cả đều được cô phối theo tinh thần gọn gàng, năng động.

Điểm đặc trưng trong style denim của Sam là sự tiết chế. Cô tránh những thiết kế quá "phủi bụi" hoặc quá cá tính, thay vào đó là phom dáng basic, màu xanh truyền thống hoặc xanh nhạt. Khi kết hợp với áo thun trơn, áo sáng màu hay giày sneaker, tổng thể trang phục mang đến cảm giác rất gần gũi, trẻ trung, đúng tinh thần "mặc như sinh viên" nhưng vẫn giữ được nét chỉn chu cần thiết.

Đồ màu sắc

Một trong những yếu tố giúp Sam luôn trông trẻ hơn tuổi chính là cách cô sử dụng màu sắc. Không bó mình trong những gam trung tính an toàn, Sam khéo léo đưa vào trang phục các tông màu pastel, màu sáng hoặc họa tiết nhẹ nhàng. Những gam như xanh nhạt, be, hồng phấn hay trắng kem xuất hiện khá nhiều, giúp tổng thể trở nên tươi tắn và nhẹ nhàng.

Tuy nhiên, Sam không bao giờ để màu sắc "lấn át" phong thái. Cô thường chỉ chọn một item nổi bật, các món còn lại giữ ở mức trung tính để cân bằng. Nhờ vậy, trang phục vừa có điểm nhấn, vừa không bị rối mắt hay quá "cưa sừng làm nghé", rất phù hợp với độ tuổi nhưng vẫn đảm bảo hiệu ứng trẻ trung.

Trench coat

Trench coat là item mang đậm hơi thở cổ điển, dễ khiến người mặc trông đứng tuổi nếu không khéo kết hợp. Thế nhưng Sam lại biến chiếc áo này thành "bảo bối" giúp phong cách thêm thời thượng. Cô thường chọn trench coat màu be, kết hợp cùng áo trắng và quần dáng gọn bên trong.

Cách phối này giúp tổng thể không bị nặng nề mà vẫn giữ được sự thanh lịch. Khi đi cùng giày trắng cao gót, trench coat không chỉ mang đến vẻ ngoài sang trọng mà còn tạo cảm giác hiện đại, trẻ trung, rất phù hợp với những buổi dạo phố hay cà phê cuối tuần.

Váy ngắn

Dù đã là mẹ hai con, Sam vẫn tự tin diện váy ngắn nhờ vóc dáng thon gọn và cách chọn thiết kế tinh tế. Cô ưu ái những chiếc váy ngắn dáng chữ A, váy xếp ly hoặc váy có chi tiết bèo nhẹ, giúp tổng thể vừa nữ tính vừa trẻ trung. Độ dài váy thường vừa phải, không quá ngắn, đảm bảo sự thanh lịch cần thiết.

Khi kết hợp váy ngắn với áo dài tay, áo blouse hoặc boots cao cổ, Sam tạo được sự cân bằng hoàn hảo giữa nét trẻ trung và trưởng thành. Chính sự tiết chế này giúp cô luôn giữ được hình ảnh tươi mới, năng động mà không hề "lệch pha", trở thành minh chứng rõ ràng cho việc: phụ nữ U40 hoàn toàn có thể mặc váy ngắn nếu biết cách chọn và phối đồ phù hợp.

