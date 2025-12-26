Tỏa sáng đa phong cách với mức giá thật yêu cùng TrenD by DOJI

Người phụ nữ hiện đại không ngại thay đổi để thích nghi với nhịp sống đa nhiệm, đầy hối hả, năng động. Giữa công việc, những buổi hẹn cuối tuần hay các sự kiện quan trọng, họ luôn muốn xuất hiện với hình ảnh tự tin, tinh tế và mang dấu ấn cá nhân. Trân trọng giá trị của chính mình, phụ nữ ngày nay ưu tiên lựa chọn những sản phẩm chất lượng, bền vững với thời gian, được thiết kế tinh xảo và thời thượng.

Chính vì vậy, cách lựa chọn trang sức cũng dần thay đổi. Phái đẹp tập trung vào dòng trang sức kim cương dễ ứng dụng, bắt nhịp xu hướng và có mức giá hợp lý, để không chỉ là điểm nhấn phù hợp với từng bối cảnh, mà còn trở thành người bạn đồng hành tinh tế trong đời sống thường ngày.

Với TrenD by DOJI, trang sức kim cương được "đưa về gần hơn" với đời sống thường nhật của phụ nữ hiện đại.

Nắm bắt tinh thần ấy, TrenD by DOJI mang đến cách tiếp cận mới cho trang sức kim cương: đa dạng phong cách (cá tính với Lady Boss, quyến rũ với Darling Girl và phiêu lãng với The Muse), khoảng giá hợp lý từ 8 – 30 triệu đồng, để phái đẹp dễ dàng lựa chọn theo ngân sách và chạm tới trang sức kim cương chất lượng. Nhờ đó, kim cương không còn là món trang sức dành riêng cho dịp đặc biệt, mà trở thành lựa chọn quen thuộc, đồng hành cùng nhịp sống hằng ngày của phụ nữ hiện đại.

Nhẹ nhàng, tinh tế cho những nàng mới nhập môn với mẫu trang sức TrenD by DOJI có ngân sách dưới 20 triệu đồng.

Ở phân khúc dưới 20 triệu đồng, TrenD by DOJI giới thiệu các thiết kế sử dụng kim cương cỡ nhỏ, được chế tác tỉ mỉ và sắp đặt khéo léo nhằm tạo hiệu ứng lấp lánh nhẹ nhàng. Việc lựa chọn kim cương kích thước vừa phải giúp sản phẩm giữ được vẻ thanh thoát, trẻ trung, đồng thời có mức giá dễ tiếp cận – đặc biệt phù hợp với những khách hàng mới làm quen với trang sức kim cương.

The Muse gây thiện cảm với những tạo hình cánh bướm, cánh hoa mềm mại, nhỏ xinh, mang tinh thần dịu dàng và nữ tính. Darling Girl nổi bật với các mẫu ghép kim cương tấm thành viên chủ đơn, không cầu kỳ lớp viền, tạo hiệu ứng lấp lánh vừa đủ và đầy tươi trẻ. Trong khi đó, Lady Boss ghi dấu ấn bằng cách sắp xếp kim cương unround theo đơn dải, gọn gàng nhưng vẫn toát lên cá tính hiện đại.

Cùng với mức ngân sách này, người dùng cũng hoàn toàn có thể kết hợp thành combo hoa tai – vòng cổ hoặc lắc tay – nhẫn với giá thành từ 20 triệu, giúp tổng thể trang phục trở nên hài hòa, chỉn chu mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ.

Chính sự tinh tế trong thiết kế giúp các mẫu trang sức này không quá phô trương, dễ dàng phối cùng trang phục công sở, dạo phố hay những buổi gặp gỡ thân mật – đúng với tinh thần "đeo được mỗi ngày" mà phụ nữ hiện đại luôn tìm kiếm.

Những BST giá trên 20 triệu đồng giúp các nàng nổi bật và bản lĩnh trong từng dấu ấn.

Với mức giá trên 20 triệu đồng, TrenD by DOJI mang đến những thiết kế sử dụng kim cương dày hơn, kích thước lớn hơn, được sắp đặt nổi bật để tạo hiệu ứng lấp lánh ấn tượng. Ở phân khúc này, trang sức không chỉ hoàn thiện diện mạo mà còn trở thành điểm nhấn thị giác, phù hợp với những sự kiện, không gian và hoàn cảnh mang tính trang trọng.

Tinh thần Lady Boss được thể hiện rõ nét qua các thiết kế viên chủ unround nổi bật hoặc sắp xếp nhiều dải kim cương, tạo cảm giác sắc sảo, bản lĩnh và đầy khí chất. Darling Girl trở nên nổi bật hơn khi viên chủ được ghép từ nhiều viên kim cương với các dáng cắt khác nhau, mang đến hiệu ứng thị giác cá tính và cuốn hút. Trong khi đó, The Muse ghi dấu ấn bằng những thiết kế hoa lá dày dặn, nhiều chi tiết hơn, gợi cảm hứng bay bổng nhưng vẫn sang trọng.

Ở phân khúc này, trang sức TrenD by DOJI phù hợp với môi trường công sở cao cấp, các sự kiện quan trọng hay những khoảnh khắc cần một sự hiện diện "có sức ảnh hưởng" – nơi trang sức không chỉ là phụ kiện làm đẹp, mà còn là tuyên ngôn phong thái, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và vị thế của người phụ nữ hiện đại.

Với ưu điểm đa dạng khoảng giá, dòng sản phẩm TrenD by DOJI mang đến trải nghiệm mua sắm sát với nhu cầu thực tế. Dù là "nhập môn" với những thiết kế tinh tế, dễ kết hợp, hay nâng cấp với các mẫu kim cương nổi bật và giàu cá tính, mỗi lựa chọn đều được xây dựng trên nền tảng giá hợp lý và tính ứng dụng cao.

Trang sức TrenD by DOJI đang có đặc quyền trải nghiệm miễn phí 30 ngày, không phí thu đổi tới ngày 31/1/2026, áp dụng tại các trung tâm trang sức DOJI và cửa hàng Thế Giới Kim Cương trên toàn quốc.

