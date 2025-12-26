Ngoại hình chồng cũ Trần Nghiên Hy gây sốc: Vòng eo có thể tới mức này?

Sau một thời gian dài gần như “ở ẩn” khỏi showbiz, Trần Hiểu bất ngờ trở lại và nhanh chóng trở thành cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm. Màn tái xuất của nam diễn viên gắn liền với dự án Đại Sinh Ý Nhân , đối đầu trực tiếp với vợ cũ Trần Nghiên Hy cùng tác phẩm Thư Kích Hồ Điệp.

Tuy nhiên, bên cạnh câu chuyện phim ảnh, điều khiến mạng xã hội bàn tán sôi nổi hơn cả lại nằm ở diện mạo hiện tại của mỹ nam sinh năm 1987. Anh khiến nhiều người không nhận ra với ngoại hình gầy gò, gương mặt hốc hác, visual từng gây thương nhớ màn ảnh bị nhận xét là tụt phong độ rõ rệt. Đáng chú ý, mới đây, một bức hình tạp chí được lan truyền còn khiến nhiều người không khỏi hoang mang khi vòng eo của Trần Hiểu mỏng dính đến mức khó tin, cho thấy nam diễn viên đã sụt cân đáng kể.

Bức hình tạp chí khiến dân tình hoang mang vì Trần Hiểu quá gầy. (Nguồn: Weibo)

Trần Hiểu xuất hiện trên shoot hình tạp chí với tạo hình tối giản cùng set đồ full đen. Thiết kế phom dáng thẳng, dài và ôm sát gần như càng làm lộ rõ thân hình mảnh khảnh, gầy gò của nam diễn viên. Chi tiết khiến người xem không khỏi giật mình chính là vòng eo mỏng dính, siêu nhỏ, dấy lên nhiều lo ngại về vóc dáng của nam thần Cbiz. Thậm chí, từ khóa "vòng eo của Trần Hiểu" còn đang lọt top search Weibo.

Visual của Trần Hiểu vẫn thu hút bởi nét lạnh lùng, trầm tĩnh nhưng gương mặt góc cạnh hơn hẳn so với trước đây, xương hàm và gò má hiện rõ. Mái tóc wolfcut mang vibe lãng tử, cá tính và tôn trọn đường nét góc cạnh của nam diễn viên.

Có thể thấy, gương mặt của Trần Hiểu hốc hác, góc cạnh rõ rệt. Nhiều người cho rằng diện mạo gầy gò của nam diễn viên mang vibe phóng khoáng, phong trần của các mỹ nam Nhật nhưng vẫn không thể so với thời kỳ đỉnh cao nhan sắc. (Nguồn: Weibo)

Trước đó, Trần Hiểu từng khiến cộng đồng mạng “sốc nặng” khi tham dự buổi quảng bá cho bộ phim mới Đại Sinh Ý Nhân. Nam diễn viên vốn được biết đến với diện mạo lịch lãm, phong độ và đầy nam tính trên màn ảnh nhưng hình ảnh được truyền thông chụp lại trông thiếu sức sống, lộ dấu hiệu lão hóa. Đường nét gương mặt nam diễn viên trông mảnh và sâu hơn, xương hàm, gò má rõ nét, da xỉn màu khiến nam diễn viên mất điểm hoàn toàn trước ống kính. Thậm chí, trong nhiều khoảnh khắc, tỷ lệ cơ thể của "nam thần cổ trang" còn mất cân đối, tạo cảm giác đầu to, thân nhỏ.

Hình ảnh bị đánh giá tuột dốc nhan sắc nặng nề của nam thần Cbiz. (Nguồn: Weibo)

Ở thời kỳ đỉnh cao nhan sắc, Trần Hiểu từng "đốn tim" người xem với không ít tác phẩm phim ảnh. Anh sở hữu gương mặt hài hòa với đường nét nam tính, sống mũi cao, ánh mắt sáng và nụ cười có sức hút tự nhiên. Visual của Trần Hiểu mang vẻ nam tính, thư sinh nhưng vẫn rất phong độ, dễ dàng biến hóa từ phim cổ trang đến tạo hình đời thường. Vóc dáng cân đối, thần thái tự tin cùng khí chất điềm đạm giúp nam diễn viên luôn giữ được hình ảnh đẹp trai, cuốn hút và bền bỉ theo năm tháng. Sau biến cố hôn nhân và thời gian ở ẩn, Trần Hiểu tiều tụy hơn hẳn và cũng chưa lấy lại được phong độ ngày nào.