CORTIS: Hội "trẻ trâu" đang định nghĩa lại thời trang của các "boy phố"

Giữa lúc Kpop thế hệ mới đang dần rơi vào trạng thái "an toàn hóa" hình ảnh, idol nào cũng theo một khuôn đẹp và chỉn chu nhưng na ná nhau, CORTIS bất ngờ xuất hiện như một cú bẻ lái thú vị. Vừa debut, nhóm đã nhanh chóng được giới mộ điệu công nhận là những fashion icon Gen Z, đặc biệt nhờ cách tái định nghĩa phong cách "boy phố" theo hướng nổi loạn, tự do và liên tục tạo trend.

CORITS - nhóm nhạc tạo nên cơn sốt toàn cầu không chỉ bởi tài năng mà còn nhờ gu thời trang đậm chất gen Z. (Nguồn: CORTIS)

Fashion icon thế hệ mới

Ra mắt chính thức vào ngày 18/8/2025 dưới trướng BigHit Music - nơi từng tạo nên thành công toàn cầu của BTS, CORTIS mang theo thông điệp "Color Outside the Lines". Đây không phải khẩu hiệu cho có, mà là tuyên ngôn thẩm mỹ xuyên suốt từ âm nhạc đến thời trang: phá bỏ ranh giới an toàn, thoát khỏi hình mẫu idol chuẩn chỉnh đã tồn tại quá lâu trong Kpop.

Nhóm gồm 5 thành viên Martin, James, Juhoon, Seonghyeon và Keonho - đều thuộc thế hệ Gen Z, sở hữu nền tảng đào tạo bài bản nhưng không bị "đóng khung" cá tính. Sự đa dạng về quốc tịch và gu thẩm mỹ giúp mỗi thành viên đều có màu sắc riêng, đặc biệt là trong cách tiếp cận thời trang đường phố: người thiên về streetwear Mỹ, người lại pha trộn tinh thần Hàn - Nhật, tạo nên tổng thể vừa lộn xộn có chủ ý, vừa đồng nhất theo cách rất CORTIS.

5 thành viên với 5 màu sắc thời trang đang định hình nên xu hướng ăn mặc mới cho Gen Z. (Nguồn: CORTIS)

Không còn đơn thuần được nhìn nhận như một nhóm nhạc tân binh, CORTIS đang từng bước định vị mình như biểu tượng phong cách mới của Kpop. Giữa lúc nhiều nhóm lựa chọn hình ảnh đồng bộ, trau chuốt và an toàn để chiều lòng số đông, 5 anh chàng này lại chủ động đi ngược dòng. Thời trang của nhóm không hướng đến sự hoàn hảo, mà đề cao tính tự do, đa dạng, thậm chí có phần "luộm thuộm".

Thay vì trung thành với một công thức hay chạy theo trend đang thịnh hành, CORTIS chọn cách pha trộn mọi chất liệu phong cách: streetwear bụi bặm, grunge nổi loạn, rock & punk phá cách xen lẫn tinh thần "boy phố" phóng khoáng. Outfit của nhóm hiếm khi tuân theo một quy chuẩn cố định, mà được xây dựng bằng layering ngẫu hứng nhưng có tính toán. Áo khoác da đi cùng quần thụng, cardigan len phối skinny jeans, giày bốt da kết hợp phụ kiện bạc bản lớn... tạo nên tổng thể chất chơi, trẻ trung và có gout.

Phong cách của CORTIS thường phối nhiều lớp nhưng không theo một "quy chuẩn" nào. (Nguồn: CORTIS)

Chính sự không đồng đều có chủ ý ấy đã tạo nên bản sắc thời trang riêng biệt cho CORTIS. Dưới bàn tay stylist và hơn hết là tinh thần dám khác của 5 thành viên, mọi chi tiết đều hòa vào tổng thể một cách phóng khoáng, giàu năng lượng. Nhóm mặc không phải để hợp mốt, mà để phản chiếu cảm xúc, cá tính và cái tôi của chính mình. Và đó cũng là lý do "chất CORTIS" trở nên khó trộn lẫn – nổi loạn vừa đủ, tự do đúng kiểu Gen Z.

Định nghĩa lại thời trang "boy phố"

Ngay từ những bước chân đầu tiên vào làng giải trí, CORTIS không chỉ khiến fan K-pop bàng hoàng bởi gout âm nhạc, mà còn tạo nên một pha bẻ lái ngoạn mục về mặt thời trang. Trong khi nhiều nhóm nhạc K-pop lựa chọn hình ảnh suit chỉn chu hoặc outfit bóng bẩy, CORTIS lại mang nguyên tinh thần "boy phố" phóng khoáng bước lên thảm đỏ danh giá.

Các chàng trai CORTIS nói không với suit ngay cả khi đi thảm đỏ. (Nguồn: Starnews)

Phong cách boy phố mà CORTIS theo đuổi không phải là một bản sao của streetwear bình thường, mà là sự pha trộn đầy tính thẩm mỹ giữa streetwear, grunge, rock và hiphop nổi loạn cùng nét Y2K táo bạo - điều vốn ít thấy ở các idol nam K-pop hiện tại. Thay vì jacket tuxedo và quần trouser, họ xuất hiện với denim oversized, áo graphic tee, baggy pants, skinny jeans siêu tụt được phối layering, cộng hưởng cùng sneakers hay boots da và phụ kiện bạc, đai lưng to bản phá cách.

CORTIS biến "boy phố" style thành bản sắc thực sự của nhóm. (Nguồn: CORTIS)

Không dừng lại ở streetwear thường ngày, CORTIS còn từng khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh đón Trung thu cùng Hanbok phiên bản "boy phố". Những bộ Hanbok truyền thống được cắt xẻ lạ mắt, phối cùng skinny jeans, quần ống rộng, boots da và thậm chí cả tank top. Một sự kết hợp mà, theo lời fan Hàn, là "không ai dám làm cho đến khi CORTIS làm". Hình ảnh những chàng trai tuổi đôi mươi mặc Hanbok mỗi người một kiểu, vừa nổi loạn vừa bất quy tắc, khiến cộng đồng mạng vừa thích thú nhưng cũng phải thừa nhận: CORTIS đang chơi một cuộc chơi hoàn toàn khác.



CORTIS với bộ ảnh Trung thu không giống ai, Hanbok cách điệu theo tinh thần "boy phố". (Nguồn: Instagram)

CORTIS "cân đồ" cùng khí chất thời trang ấn tượng trên loạt tạp chí đình đám xứ Hàn, không hề giống 1 nhóm nhạc tân binh. (Nguồn: Instagram)

Mang quần tụt và skinny jeans trở lại

Điểm khiến giới thời trang thực sự phải chú ý nằm ở việc CORTIS hồi sinh xu hướng quần tụt và quần skinny - một style không hề mới theo cách rất trẻ, rất hay ho. Thay vì bê nguyên hip-hop vibes của nhiều năm về trước, nhóm đã nâng cấp công thức này bằng cách phối layering nhiều lớp áo, tạo điểm nhấn cùng hoạ tiết hay những mảng rách "vô tình nhưng thật ra là cố tính, cùng loạt phụ kiện đậm chất đường phố. Những chiếc quần thụng hay skinny jeans đều được mặc tụt từ nhẹ cho tới bạo, tạo hiệu ứng phóng khoáng, đủ nổi loạn nhưng không phản cảm cho 5 thành viên.

Phong cách quần tụt được CORTIS lăng xê và thậm chí được coi là signature của nhóm. (Nguồn: CORTIS)

Với CORTIS, quần tụt là "lẽ sống". (Nguồn: CORTIS)

Đương nhiên không thể không nhắc đến Martin - thủ lĩnh của nhóm khi nói về những gương mặt định hình rõ nét phong cách boy phố của CORTIS. Idol sinh năm 2008 đặc biệt yêu thích quần jeans tụt bụi bặm. Với "vũ khí" là chiều cao 1m90, Martin hiểu rõ cơ thể mình và khai thác vóc dáng một cách thông minh, không phô trương nhưng luôn đủ để gây ấn tượng.

Có giai đoạn, Martin gắn liền với hình ảnh rock-chic cùng biker da, skinny jeans và boots cổ cao; nhưng ở những khoảnh khắc khác, nam idol lại chuyển mình sang tinh thần hip-hop với áo quần oversized, layer dày cùng phom dáng phóng khoáng. Sự chuyển đổi linh hoạt này không hề tạo cảm giác "loạn style", mà ngược lại cho thấy tư duy thời trang chín chắn, chủ động và biết kiểm soát của thủ lĩnh CORTIS. Phong cách của Martin là sự giao thoa hài hòa giữa high-fashion và streetwear: nổi loạn, chất chơi một cách khác biệt, mang đậm bản sắc riêng.

Martin là "con tướng" mạnh nhất giúp style "boy phố" của CORTIS tiệm cận với thị hiếu đại chúng. Những bộ cánh của nam idol vừa ngầu, vừa bụi nhưng lại ra được chất riêng. (Nguồn: CORTIS)

Nói về skinny jeans, cái tên được nhiều người nhắc đến đầu tiên chính là Juhoon. Không hề kém cạnh Martin, Juhoon luôn gây ấn tượng với những bộ outfit tối giản, mix&match item khó nhằn và tưởng chừng lỗi thời trở nên ấn tượng và rất thời trang. Sự công nhận dành cho nam idol có lẽ chính là danh xưng "ông hoàng skinny jeans" thế hệ mới của Kpop, với loạt khoảnh khắc diện quần skinny ôm sát gần như trở thành "signature look". Giới mộ điệu còn cho rằng phong cách của Juhoon phảng phất vibe của Hedi Slimane. Những chiếc áo thun ôm sát, napoleon jacket, vintage tee hay khăn quàng mỏng đều mang dáng dấp từ NTK nổi tiếng người Pháp.

Cách phối và "chơi" skinny jeans của Juhoon được cho là mang dáng dấp của Hedi Slimane. (Nguồn: Instagram)

Điều khiến những chiếc skinny jeans của Juhoon trở nên thuyết phục nằm ở vóc dáng lý tưởng. Sở hữu chiều cao khoảng 1m80 cùng tỷ lệ cơ thể cân đối, anh bạn này gần như "cân" đẹp mọi kiểu đồ skinny, từ dáng siêu ôm đến những mẫu wash rách cá tính. Fan thậm chí còn hài hước trêu rằng: "May mà Juhoon cao 1m80 chứ không thì skinny jeans khó mà sống sót nổi". Nhưng vượt khỏi những câu đùa vui, ngôi sao sinh năm 2008 đang âm thầm góp phần đưa skinny jeans trở lại bản đồ thời trang boy phố theo cách hiện đại, nam tính và rất CORTIS. Và sau G-Dragon, Juhoon chính là nam idol Kpop được nhiều người đánh giá có thể "cân đẹp" được item khó nhằn này.

Juhoon đang được ví như "ông hoàng skinny jeans" thế hệ mới của Kpop. (Nguồn: Instagram)

Trong bối cảnh Kpop cần những gương mặt mới đủ cá tính để tạo dấu ấn, CORTIS không chỉ là tân binh tiềm năng mà còn là minh chứng cho việc thời trang Gen Z không cần hoàn hảo, chỉ cần đúng tinh thần. Và với cách nhóm "mặc lại" những xu hướng tưởng chừng đã cũ kết hợp cùng cách biến tấu mang đậm dấu ấn riêng, CORTIS đang từng bước định nghĩa lại thế nào là style "boy phố" trong Kpop hiện tại.