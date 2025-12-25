5 kiểu áo khoác mặc ngoài áo len giúp chị em sành điệu hơn rất nhiều, ai cũng nên biết

Khi tiết trời chuyển lạnh, áo len trở thành "nhân vật chính" trong tủ đồ của nhiều người. Tuy nhiên, để set đồ vừa ấm áp vừa thời trang, việc lựa chọn áo khoác mặc ngoài áo len đóng vai trò không hề nhỏ. Một chiếc áo khoác phù hợp không chỉ giúp giữ ấm tốt hơn mà còn tạo điểm nhấn, nâng tầm phong cách cho tổng thể trang phục. Dưới đây là 5 mẫu áo khoác được xem là "cặp bài trùng" hoàn hảo của áo len, phù hợp với nhiều hoàn cảnh và phong cách khác nhau.

Áo khoác dạ dáng dài

Áo khoác dạ dáng dài luôn gắn liền với hình ảnh thanh lịch và sang trọng. Khi mặc ngoài áo len, kiểu áo này mang đến cảm giác chỉn chu nhưng vẫn mềm mại, đặc biệt phù hợp với thời tiết lạnh vừa đến lạnh sâu. Một chiếc áo len cổ lọ hoặc áo len mỏng dáng ôm kết hợp cùng áo dạ dáng dài sẽ giúp tổng thể trông cao ráo và tinh tế hơn.

Về màu sắc, các gam trung tính như be, xám, nâu hay đen rất dễ phối đồ và không lỗi mốt. Nếu muốn tạo điểm nhấn, bạn có thể chọn áo dạ dáng dài kẻ hoặc có thắt đai ở eo để tăng thêm nét thời trang. Kiểu áo này phù hợp khi đi làm, đi dạo phố hay thậm chí là những buổi hẹn hò cần sự lịch sự.

Áo khoác dạ ngắn

Trẻ trung và năng động hơn áo dạ dáng dài, áo khoác dạ ngắn là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích phong cách gọn gàng, hiện đại. Khi kết hợp với áo len, đặc biệt là áo len dáng rộng hoặc áo len cổ tròn, áo dạ ngắn giúp tổng thể trông cân đối và không bị "nuốt dáng".

Áo dạ ngắn rất dễ phối cùng quần jeans, quần ống đứng hoặc chân váy ngắn, tạo nên vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn đủ ấm áp. Những thiết kế có cúc to, cổ bẻ hoặc túi hộp sẽ mang đến cảm giác cá tính hơn.

Áo khoác da

Áo khoác da mang đến vẻ ngoài mạnh mẽ, cá tính và có chút bụi bặm, đặc biệt khi kết hợp cùng áo len. Sự mềm mại của áo len và chất liệu cứng cáp của da tạo nên sự tương phản thú vị, giúp set đồ trở nên ấn tượng hơn.

Bạn có thể phối áo len mỏng cổ tròn hoặc cổ lọ cùng áo khoác da dáng ngắn để tạo phong cách cool ngầu, hiện đại. Những gam màu phổ biến như đen, nâu hay xanh đậm dễ dàng kết hợp với nhiều kiểu áo len khác nhau. Áo khoác da đặc biệt phù hợp cho những buổi đi chơi tối, cà phê cùng bạn bè hoặc khi muốn làm mới phong cách thường ngày.

Áo blazer

Blazer không chỉ dành riêng cho môi trường công sở mà còn là item thời trang linh hoạt khi kết hợp cùng áo len. Thay vì sơ mi quen thuộc, một chiếc áo len mỏng mặc bên trong blazer sẽ mang đến cảm giác ấm áp và thời thượng hơn, đặc biệt trong những ngày se lạnh.

Áo len cổ tròn, cổ tim hoặc cổ lọ đều có thể kết hợp hài hòa với blazer, tùy theo phong cách bạn hướng đến. Blazer dáng rộng mang lại vẻ phóng khoáng, hiện đại, trong khi blazer dáng ôm lại tạo cảm giác thanh lịch, gọn gàng. Sự kết hợp này phù hợp cho cả đi làm, gặp gỡ đối tác lẫn những buổi hẹn cần sự chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc.

Áo trench coat

Trench coat là biểu tượng của phong cách cổ điển và thanh lịch, đặc biệt được ưa chuộng vào mùa thu – đông. Khi mặc ngoài áo len, trench coat không chỉ giúp giữ ấm mà còn tạo nên vẻ ngoài thời trang, tinh tế và rất "điện ảnh".

Áo len mỏng hoặc áo len cổ lọ là lựa chọn lý tưởng để mặc bên trong trench coat, giúp tổng thể không bị quá dày mà vẫn đủ ấm. Trench coat dáng dài, có thắt đai ở eo sẽ giúp tôn dáng và tạo điểm nhấn cho set đồ. Kiểu áo khoác này phù hợp với nhiều hoàn cảnh, từ đi làm, dạo phố đến du lịch, mang lại cảm giác nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy cuốn hút.

