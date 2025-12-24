2 kiểu quần dài đang "hot" bùng nổ: Màu sắc sang trọng, mặc lên nhìn trẻ hơn hẳn quần đen

Những năm gần đây, quần màu trắng và xám đã thực sự làm mưa làm gió trong thế giới thời trang, trở thành lựa chọn yêu thích của nhiều tín đồ sành điệu. Nếu quần đen từ lâu được xem là biểu tượng của sự thanh lịch, thì quần trắng và xám lại mang đến một làn gió mới mẻ, trẻ trung hơn, nhưng vẫn không kém phần sang trọng. Vậy tại sao những chiếc quần này lại có sức hút lớn đến vậy? Hãy cùng khám phá lý do và cách mix đồ để luôn nổi bật với hai gam màu này.

Sự lên ngôi của quần màu trắng và xám

Lý do đầu tiên khiến quần trắng và xám đang được ưa chuộng là bởi tính linh hoạt và khả năng kết hợp dễ dàng của chúng. Những gam màu này không chỉ dễ dàng phối với đa dạng các loại áo mà còn có thể tạo nên những bộ outfit khác nhau cho nhiều hoàn cảnh khác nhau, từ công sở cho đến dạo phố hay các buổi tiệc. Trong khi quần đen thường gắn liền với hình ảnh nghiêm túc, lịch sự, quần trắng và xám lại mang lại sự tươi mới và trẻ trung hơn, dễ dàng biến hóa từ trang phục thanh lịch đến phong cách casual.

Quần trắng với gam màu sáng giúp làm sáng tông da và tạo hiệu ứng thanh thoát cho người mặc. Màu trắng còn dễ dàng tạo điểm nhấn với bất kỳ phụ kiện nào, từ giày dép đến túi xách. Quần xám, tuy là một gam màu trung tính nhưng lại mang vẻ đẹp sang trọng, rất phù hợp với những ai yêu thích sự thanh lịch, tinh tế nhưng không muốn quá nổi bật.

Lý do quần màu trắng và xám không thể thiếu trong tủ quần áo

Một trong những lý do quần trắng và xám được yêu thích là vì chúng dễ dàng kết hợp với mọi item trong tủ đồ. Quần trắng có thể tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, nhã nhặn khi kết hợp với áo sơ mi hay blazer cho môi trường công sở. Trong khi đó, quần xám lại cực kỳ phù hợp với những chiếc áo phông basic hay áo len nhẹ nhàng, tạo nên một vẻ ngoài đơn giản nhưng vô cùng sành điệu. Quần trắng và xám không hề kén dáng người, dù bạn có là người cao ráo hay có thân hình hơi mũm mĩm, chúng đều có thể tạo ra sự cân đối và giúp bạn tự tin hơn.

Một yếu tố khác khiến quần màu trắng và xám trở thành lựa chọn lý tưởng là sự phù hợp với mọi mùa trong năm. Trong mùa hè, quần trắng nhẹ nhàng và thoải mái sẽ giúp bạn xua tan cái nóng oi ả, trong khi quần xám lại rất thích hợp cho mùa thu và đông, khi có thể kết hợp với các lớp áo dày dặn hơn như áo khoác, cardigan.

Mix & match quần màu trắng và xám để tạo sự khác biệt

Với quần trắng, cách mix đồ đơn giản nhưng hiệu quả chính là lựa chọn những item có màu sắc nổi bật hoặc gam màu trầm để tạo điểm nhấn. Một chiếc áo phông đơn sắc màu pastel như xanh nhạt hay hồng nhẹ sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính. Nếu muốn một chút gì đó năng động, bạn có thể phối quần trắng với áo hoodie hay áo thun oversized, thêm một đôi sneaker trắng để hoàn thiện phong cách trẻ trung và khỏe khoắn. Với quần xám, bạn có thể diện cùng áo sơ mi hay áo kiểu để tạo vẻ thanh lịch cho công sở, hoặc phối với áo len mỏng, áo khoác trench coat khi trời lạnh.

Đặc biệt, khi kết hợp quần trắng và xám với các món phụ kiện như túi xách, giày cao gót hay giày thể thao, bạn nên chọn màu sắc trung tính như đen, beige hoặc những gam màu nhẹ nhàng để không làm mất đi sự hài hòa của tổng thể. Quần trắng và xám cũng cực kỳ phù hợp khi phối với các gam màu pastel, tạo nên vẻ ngoài tinh tế, nhẹ nhàng nhưng không kém phần sang trọng.

Ảnh: Sưu tầm