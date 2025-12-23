Nước ép ABC thần thánh gây sốt tại Hàn giúp 1 sao nữ giảm 11cm vòng eo chỉ trong 3 tuần

Thời gian gần đây, trào lưu giảm cân bằng nước ép ABC đang gây sốt tại Hàn Quốc, được xem là phương pháp làm đẹp lành mạnh thay thế cho các chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cơn sốt này càng bùng nổ mạnh mẽ khi một nữ MC kiêm nghệ sĩ nổi tiếng trực tiếp thử nghiệm và công bố kết quả khiến công chúng không khỏi bất ngờ: giảm tới 11cm vòng eo chỉ sau 3 tuần.

Ảnh: yori.sg

Trong chương trình truyền hình về sức khỏe Healthy Start, Body Talk, MC Hong Shin Ae chia sẻ cô đã áp dụng phương pháp uống nước ép ABC mỗi sáng khi bụng đói. Sau đúng 3 tuần, vòng eo của nữ MC giảm từ 85cm xuống còn 74cm, cân nặng cũng giảm thêm 2kg. Đáng chú ý, trong suốt quá trình này, Hong Shin Ae không thay đổi quá nhiều thói quen sinh hoạt, không ăn kiêng cực đoan cũng như không tập luyện cường độ cao. Ngoại hình của cô trở nên gọn gàng hơn, gương mặt thon thả, nọng cằm giảm rõ rệt và tổng thể trông trẻ trung, nhẹ nhàng hơn.

Nước ép ABC thực chất là tên gọi được ghép từ chữ cái đầu của ba nguyên liệu chính gồm táo, củ dền và cà rốt (Apple, Beetroot, Carrot). Công thức phổ biến thường sử dụng một quả táo, một củ cà rốt, khoảng một phần ba củ dền cùng một cốc nước, xay nhuyễn để tạo thành khoảng 330ml nước ép. Thức uống này được quảng bá với công dụng hỗ trợ thải độc, tăng cường chất xơ, giảm tích nước và cải thiện trao đổi chất, từ đó giúp vòng eo thon gọn theo cách tự nhiên.

Ảnh: Sharmis Passions.

Theo phân tích của các chuyên gia dinh dưỡng trong chương trình, hiệu quả của nước ép ABC không đến từ một phép màu giảm cân tức thì mà nhờ sự kết hợp bổ trợ giữa các loại rau củ quả. Táo chứa pectin, một dạng chất xơ hòa tan giúp tăng cảm giác no, hạn chế ăn vặt và hỗ trợ đào thải lượng nước dư thừa trong cơ thể, nhờ đó giúp bụng và vòng eo trông gọn hơn. Ngoài ra, táo còn giúp cân bằng hương vị, làm nước ép dễ uống hơn.

Cà rốt là nguyên liệu giàu beta-carotene cùng nhiều vitamin như B, C, E, K và axit folic. Loại củ này giúp hỗ trợ quá trình trao đổi chất, giảm cảm giác thèm đồ ngọt và đồng thời mang lại lợi ích cho làn da cũng như thị lực. Với hàm lượng calo thấp nhưng giàu chất xơ, cà rốt thường được xem là thực phẩm thân thiện với người đang trong quá trình kiểm soát cân nặng.

Trong khi đó, củ dền được mệnh danh là siêu thực phẩm nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao, đặc biệt là betalain. Thành phần này giúp cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ tuần hoàn máu và giảm viêm. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý củ dền chứa oxalat và đường tự nhiên, vì vậy những người có tiền sử sỏi thận hoặc gặp vấn đề về đường huyết cần kiểm soát lượng tiêu thụ, tránh uống quá nhiều.

Ảnh: Heia

Về việc liệu uống nước ép ABC có thể giảm cân mà không cần tập luyện hay không, các chuyên gia khẳng định đây không phải là "thần dược" đốt mỡ. Thức uống này chủ yếu đóng vai trò hỗ trợ bằng cách cung cấp nhiều chất xơ, giúp hạn chế ăn quá mức trong ngày, cải thiện tiêu hóa và giảm tích nước, từ đó giúp số đo vòng eo giảm nhanh hơn. Khi được kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng và sinh hoạt điều độ, nước ép ABC có thể mang lại hiệu quả rõ rệt, đặc biệt ở vùng eo vốn dễ tích mỡ và nước.

Nguồn: TVBS