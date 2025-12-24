Đồ tối màu "mang tiếng" là già nhưng 5 item này thì không, càng mặc nhiều style càng sang

Mùa đông lại có thêm đợt rét mới. Một trong những xu hướng dễ dàng nhất để nâng tầm diện mạo, đồng thời giữ ấm hiệu quả chính là chọn những item tối màu. Không chỉ dễ dàng mix & match, những món đồ này còn mang lại cảm giác thanh lịch, cá tính mà không kém phần trẻ trung. Hãy cùng khám phá 5 item tối màu cực kỳ dễ mặc mà vẫn luôn trendy, giúp bạn "trẻ hóa" phong cách ngay lập tức.

Áo khoác da

Áo khoác da luôn là biểu tượng của sự mạnh mẽ và cá tính. Dù đã xuất hiện từ rất lâu, nhưng áo khoác da vẫn không bao giờ lỗi mốt và luôn giữ vững vị trí trong tủ đồ của những tín đồ thời trang. Điểm mạnh của áo khoác da là khả năng làm mới hình ảnh của người mặc, giúp bạn trở nên sành điệu, trẻ trung và đầy năng lượng. Một chiếc áo khoác da màu đen, cho dù là dáng ngắn hay dài, đều có thể kết hợp hoàn hảo với hầu hết các loại trang phục, từ áo thun đơn giản, quần jean đến các bộ đồ công sở.

Điều đặc biệt là áo khoác da có thể giúp bạn dễ dàng tạo ra vẻ ngoài vừa mạnh mẽ, vừa tinh tế. Kết hợp cùng một chiếc áo thun trắng và quần skinny jeans, bạn sẽ có ngay một bộ trang phục không thể chê vào đâu được, vừa năng động lại vừa đầy phong cách.

Áo len mỏng

Áo len mỏng, đặc biệt là những chiếc áo len tối màu, là một trong những món đồ thời trang cơ bản nhưng luôn cần có trong tủ đồ mùa thu đông. Với sự đa dạng về kiểu dáng và chất liệu, áo len mỏng không chỉ giúp giữ ấm mà còn là một item dễ phối đồ và rất hợp với những ai yêu thích phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

Áo len tối màu, như đen, xám hay xanh navy, có thể phối cùng nhiều kiểu trang phục khác nhau: quần jean, chân váy, hoặc thậm chí là một chiếc đầm đơn giản. Nếu bạn yêu thích sự trẻ trung, hãy thử kết hợp áo len mỏng với một chiếc quần jean rách và giày sneakers, để tạo điểm nhấn năng động nhưng không kém phần thời thượng.

Áo thun dài tay

Áo thun dài tay là một món đồ không thể thiếu trong mọi tủ đồ mùa đông và xuân. Tuy không quá cầu kỳ nhưng áo thun tối màu lại mang đến vẻ ngoài gọn gàng, dễ dàng kết hợp với các món đồ khác. Mặc dù áo thun dài tay thường đơn giản, nhưng khi lựa chọn những gam màu như đen, xám hoặc xanh đen, bạn có thể dễ dàng tạo ra một phong cách vừa trẻ trung lại không kém phần hiện đại.

Nếu bạn muốn nổi bật hơn, thử phối áo thun dài tay với một chiếc áo khoác bomber hoặc một chiếc áo blazer. Sự kết hợp này không chỉ giúp bạn giữ ấm mà còn tạo ra một phong cách phá cách, thể hiện cá tính riêng biệt mà vẫn rất trẻ trung và năng động.

Áo blazer

Blazer là một trong những item thời trang luôn được các tín đồ săn đón, không chỉ vì vẻ ngoài thanh lịch mà còn vì sự linh hoạt trong cách phối đồ. Những chiếc áo blazer tối màu, đặc biệt là đen, xanh navy hay ghi xám, là lựa chọn tuyệt vời để bạn vừa giữ được vẻ ngoài chuyên nghiệp, vừa trẻ trung và sành điệu.

Chắc chắn không thể thiếu những chiếc áo blazer trong tủ đồ của những bạn yêu thích phong cách công sở hoặc những người muốn tạo nên vẻ ngoài sang trọng nhưng không quá "già". Bạn có thể phối blazer với quần ống suông hoặc một chiếc quần jeans cạp cao. Những chiếc áo blazer tối màu này sẽ giúp bạn dễ dàng tạo dựng một phong cách vừa trẻ trung lại vừa cực kỳ thanh lịch.

Quần denim đen

Quần denim đen là một trong những món đồ cơ bản và cực kỳ dễ phối đồ, không thể thiếu trong mọi tủ đồ thời trang. Từ những chiếc quần skinny jeans cho đến quần baggy hay straight-leg, quần denim đen luôn là sự lựa chọn hoàn hảo giúp bạn tạo ra vẻ ngoài trẻ trung, năng động nhưng không kém phần lịch sự.

Với đặc tính dễ phối, quần denim đen có thể mix cùng nhiều loại áo khác nhau, từ áo phông đơn giản cho đến áo blazer hay áo khoác dáng dài. Không chỉ dễ mặc, item này còn giúp bạn trông gọn gàng, thanh thoát hơn. Đặc biệt, quần denim đen không kén dáng người, vì vậy bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn kiểu quần này và phối hợp theo phong cách riêng của mình.

Ảnh: Sưu tầm