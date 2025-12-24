Đây là mùi hương khi đứng cạnh CORTIS

Dạo gần đây, từ các chị đẹp đến hội fan girl trẻ tuổi đều đang "đổ gục" trước sức hút của nhóm nam tân binh Hàn Quốc CORTIS. Tại lễ trao giải AAA 2025 lần đầu tiên được tổ chức ở Cao Hùng, độ hot của nhóm bùng nổ đến mức ngay cả ảnh hậu Moon So Ri cũng không giấu nổi sự phấn khích và công khai bày tỏ tình cảm ngay tại sự kiện. Khán đài liên tục vang lên tiếng hét, minh chứng cho sức hút không thể xem thường của dàn mỹ nam thế hệ mới này.

Không chỉ ghi điểm nhờ visual, kỹ năng sân khấu và khí chất ngôi sao, CORTIS còn khiến người hâm mộ tò mò về những chi tiết rất "đời thường" như mùi hương cơ thể. Hóa ra, phía sau vẻ ngoài cuốn hút ấy là gu nước hoa cực kỳ tinh tế của từng thành viên. Nếu bạn từng thắc mắc "đứng cạnh CORTIS sẽ ngửi thấy mùi gì", thì đây chính là câu trả lời.

Ảnh: IGNV

James (tên thật là Jo Yubeom) – thành viên sở hữu khí chất sân khấu mạnh mẽ và ánh mắt đầy sát thương lại đặc biệt yêu thích Balenciaga Muscara. Đây là dòng nước hoa mang tinh thần nghệ thuật rất rõ rệt, lấy cảm hứng từ lớp trang điểm mắt đặc trưng trong các show diễn của Balenciaga. Mùi hương mở ra với cảm giác musky đậm, có phần hoang dã nhưng không hề thô, được làm mềm lại nhờ hạt ambrette ấm áp và hoa diên vĩ mang ánh sáng tinh tế. Tổng thể là một mùi hương cá tính, gợi cảm và có chiều sâu, giống hệt phong thái James trên sân khấu: mạnh mẽ nhưng không hề phô trương.

Ảnh: TVBS

Juhoon (Kim Juhoon) – thành viên được fan ưu ái gọi là "nam thần nụ cười cún con" lại chọn cho mình một mùi hương an toàn nhưng không hề nhạt nhòa. Jo Malone English Pear & Freesia là chai nước hoa gắn liền với hình ảnh của anh. Hương lê ngọt nhẹ mở đầu mang lại cảm giác tươi mát, tiếp đến là hoa lan chuông dịu dàng, sạch sẽ và cuối cùng được neo lại bằng hoắc hương ấm áp. Đây là kiểu mùi hương rất dễ yêu, dễ dùng, đúng chuẩn "ngoài đời hiền lành, trên sân khấu lại rất cuốn", giống hệt Juhoon ngoài đời.

Ảnh: TVBS

Với vai trò trưởng nhóm, Martin lại thể hiện gu mùi hương chín chắn hơn khi lựa chọn Jo Malone Blackberry & Bay. Hương dâu đen chín mọng pha chút chua nhẹ ở tầng đầu tạo cảm giác tươi sáng, tiếp đó là lá nguyệt quế mang đến sự thanh mát rất đặc trưng, rồi kết thúc bằng gỗ tuyết tùng trầm ổn. Tổng thể mùi hương cân bằng hoàn hảo giữa trẻ trung và trưởng thành, vừa gần gũi vừa bí ẩn, rất đúng với hình ảnh một leader điềm đạm nhưng vẫn đầy sức hút.

Ảnh: TVBS

Seonghyeon (Eom Seonghyeon) lại ghi điểm với lựa chọn Jo Malone Wood Sage & Sea Salt – một trong những mùi hương "nam thần sạch sẽ" kinh điển. Mùi hương gợi cảm giác gió biển lồng lộng, phóng khoáng và tự do, kết hợp cùng cây xô thơm mang sắc thái thảo mộc khô ráo, cuối cùng đọng lại là lớp khoáng nhẹ nhàng, rất dễ gây nghiện. Không ngọt, không nồng, nhưng càng ngửi càng thấy cuốn, đúng kiểu khí chất trầm lặng nhưng luôn hiện diện rõ ràng của Seonghyeon.

Ảnh: TVBS

Em út Keonho (Ahn Geonho) lại khiến nhiều người bất ngờ khi yêu thích Jo Malone Earl Grey & Cucumber – một mùi hương khá "kén người dùng" nhưng cực kỳ đặc biệt. Hương cam bergamot mở đầu tươi sáng, tiếp nối là dưa leo xanh mát, giòn tan, và kết lại bằng lớp sáp ong ấm áp rất tinh tế. Tổng thể mùi hương nhẹ nhàng, trong trẻo, không hề phô trương nhưng càng ngửi càng thấy dễ chịu, giống như chính Keonho: trên sân khấu tràn đầy năng lượng, ngoài đời lại đáng yêu và gần gũi đến lạ.

Ảnh: TVBS

Có thể thấy, mỗi thành viên CORTIS đều lựa chọn mùi hương phản ánh rõ cá tính riêng. Không cần quá nồng nàn hay cầu kỳ, những chai nước hoa họ yêu thích đều mang điểm chung là dễ chịu, có chiều sâu và rất "đáng yêu" theo cách riêng. Và có lẽ, đó cũng chính là lý do khiến người hâm mộ chỉ cần đứng cạnh CORTIS thôi cũng đủ… rung động.

Nguồn: TVBS