Diện mạo khác thường của Ninh Dương Lan Ngọc, chính chủ cũng phải thừa nhận

Mới đây, hình ảnh của Ninh Dương Lan Ngọc với tư cách là thành viên nhóm nhạc LUNAS vừa trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Xuất hiện trong một tiết mục trình diễn sôi động, nữ diễn viên sinh năm 1990 khiến khán giả không khỏi chú ý với phong thái tự tin, tràn đầy năng lượng và visual được nhận xét là "phát sáng" dưới ánh đèn sân khấu.

Sân khấu Y CONCERT của Ninh Dương Lan Ngọc (Nguồn @ninhduong.lanngoc).



Trong lần biểu diễn này, Lan Ngọc diện một mẫu crop top dáng corset kết hợp quần short cá tính, khoe trọn vóc dáng khỏe khoắn. Tuy nhiên, bức ảnh được chụp từ góc nhìn của khán giả phía dưới sân khấu vô tình làm lộ phần bụng có chút mỡ lấp ló của nữ diễn viên. Chi tiết nhỏ này nhanh chóng bị cư dân mạng tinh ý phát hiện và lan truyền, kéo theo hàng loạt bình luận khen ngợi xen lẫn trêu ghẹo.

Bên cạnh những lời chọc vui về "chiếc bụng mỡ đáng yêu", phần đông khán giả vẫn dành nhiều thiện cảm cho Lan Ngọc, cho rằng việc biểu diễn với cường độ cao, vũ đạo mạnh nhưng vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, tươi tắn là điều không hề dễ dàng. Nhiều ý kiến nhận xét vẻ đẹp rạng rỡ của nữ diễn viên luôn toát lên nhờ năng lượng tràn đầy sức sống.

Bức hình làm lộ rõ chiếc bụng tròn trĩnh của Chị Đẹp (Ảnh IGNV).

Ngay sau khi những hình ảnh này được chia sẻ rộng rãi, chính Ninh Dương Lan Ngọc cũng đã lên tiếng một cách hài hước và thẳng thắn. Cô tự nhận mình đang tăng cân và không ngại "tự thú" đầy duyên dáng với khán giả: "Ngọc chỉ muốn nói là Ngọc mập lắm rồi, đừng nói Ngọc ốm nữa. Tôi cứ tự tin ăn cho đến khi thấy tấm hình này. Hình ảnh photoshop đã lừa tôi."

Câu chuyện về ngoại hình của Lan Ngọc chưa dừng lại ở đó. Bên cạnh chiếc bụng lấp ló gây chú ý, một số bình luận trên mạng xã hội còn chuyển hướng sang việc soi vóc dáng vòng một của nữ diễn viên. Không ít ý kiến cho rằng vòng 1 của Chị Đẹp trông căng đầy hơn trước, từ đó đặt ra nghi vấn cô có can thiệp thẩm mỹ.

Vẻ đẹp rạng rỡ của Lan Ngọc qua màn hình LED, từ đây vòng 1 căng đầy hơn bình thường của cô được netizen chú ý (Ảnh @tmthu.jasmine).

Trong bối cảnh nghệ sĩ ngày càng bị soi xét kỹ lưỡng về ngoại hình, sự việc lần này của Ninh Dương Lan Ngọc một lần nữa cho thấy áp lực hình ảnh mà các nữ nghệ sĩ phải đối mặt. Dù vậy, với thái độ thẳng thắn và tinh thần tích cực, Lan Ngọc vẫn nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, đặc biệt là những người yêu mến hình ảnh một nghệ sĩ luôn hết mình trên sân khấu, không quá khắt khe, tự tin đối mặt với những thay đổi tự nhiên của cơ thể.