Áo len màu trung tính có 5 cách mặc đơn giản, nhưng sành điệu hết mức

Trong tủ đồ thời trang mùa lạnh, áo len màu trung tính luôn giữ một vị trí rất riêng. Không quá nổi bật như những gam màu rực rỡ, áo len trắng, be, xám, nâu hay ghi lại chinh phục người mặc bằng sự tinh tế, dễ phối và khả năng ứng dụng cao trong nhiều hoàn cảnh. Chỉ cần thay đổi một chút ở cách kết hợp, chiếc áo len tưởng chừng đơn giản ấy có thể mang đến những phong cách hoàn toàn khác nhau.

Dưới đây là 5 cách mặc áo len màu trung tính vừa dễ áp dụng vừa không bao giờ lỗi mốt:

Áo len màu trung tính và quần trắng

Sự kết hợp giữa áo len màu trung tính và quần trắng luôn mang lại cảm giác tươi sáng, thanh lịch. Quần trắng có khả năng làm sáng tổng thể trang phục, giúp chiếc áo len trông nhẹ nhàng và nổi bật hơn mà không cần thêm quá nhiều chi tiết cầu kỳ.

Vào những ngày se lạnh, bạn có thể chọn áo len màu be nhạt hoặc xám sáng phối cùng quần trắng dáng suông. Set đồ này phù hợp cho cả đi làm lẫn dạo phố, đặc biệt khi kết hợp thêm giày loafer, sneaker trắng hoặc boots cổ thấp. Nếu muốn tăng thêm chiều sâu cho trang phục, hãy ưu tiên những chất liệu len dày dặn hoặc áo len dệt vân, vừa giữ ấm tốt vừa tạo điểm nhấn tinh tế.

Áo len màu trung tính và quần màu be

Quần màu be và áo len màu trung tính là "cặp bài trùng" dành cho những ai yêu thích phong cách tối giản nhưng vẫn sang trọng. Sự tương đồng về bảng màu giúp tổng thể trở nên hài hòa, nhẹ mắt và rất dễ ghi điểm trong môi trường công sở.

Một chiếc áo len màu trắng sữa hoặc nâu nhạt phối cùng quần be ống đứng sẽ mang lại cảm giác chững chạc nhưng không hề già dặn. Bạn có thể sơ vin nhẹ để tạo sự gọn gàng, kết hợp cùng thắt lưng da và túi xách cùng tông để hoàn thiện set đồ. Cách phối này đặc biệt phù hợp cho những ngày cần ăn mặc chỉn chu nhưng không quá cứng nhắc.

Áo len màu trung tính và chân váy dài

Nếu muốn thêm phần nữ tính và mềm mại, áo len màu trung tính kết hợp với chân váy dài là lựa chọn không thể bỏ qua. Từ chân váy xếp ly, váy lụa đến váy dạ dáng suông, tất cả đều có thể "ăn ý" với áo len trung tính nếu được phối đúng cách.

Một chiếc áo len dáng ôm màu xám hoặc kem phối cùng chân váy dài tối màu sẽ tạo nên sự cân bằng giữa nét dịu dàng và thanh lịch. Ngược lại, áo len dáng rộng kết hợp chân váy dài bay bổng lại mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, phù hợp cho những buổi dạo phố hay cà phê cuối tuần. Đừng quên hoàn thiện outfit bằng boots cổ thấp hoặc giày búp bê để giữ được tinh thần nhẹ nhàng cho tổng thể.

Áo len màu trung tính và quần âu

Sự kết hợp giữa áo len màu trung tính và quần âu là minh chứng rõ ràng cho việc thời trang công sở hoàn toàn có thể thoải mái mà vẫn chuyên nghiệp. Áo len giúp "làm mềm" vẻ cứng nhắc của quần âu, trong khi quần âu lại giữ cho tổng thể trang phục sự chỉn chu cần thiết.

Bạn có thể chọn áo len cổ tròn hoặc cổ chữ V phối cùng quần âu ống đứng, màu đen, xám hoặc xanh navy. Cách phối này phù hợp cho những ngày không cần mặc blazer nhưng vẫn muốn giữ hình ảnh lịch sự. Một đôi giày da hoặc ankle boots sẽ là mảnh ghép hoàn hảo, giúp set đồ trở nên gọn gàng và tinh tế hơn.

Áo len màu trung tính và quần jeans

Không thể không nhắc đến sự kết hợp kinh điển giữa áo len màu trung tính và quần jeans. Đây là công thức an toàn nhưng chưa bao giờ nhàm chán, phù hợp với mọi độ tuổi và phong cách.

Áo len màu xám, trắng hoặc nâu nhạt khi đi cùng quần jeans xanh hoặc đen sẽ tạo nên vẻ ngoài năng động, trẻ trung. Bạn có thể chọn quần jeans ống đứng để giữ sự cân đối, hoặc jeans ống rộng nếu yêu thích phong cách hiện đại. Chỉ cần thêm một đôi sneaker, boots hoặc giày da đơn giản, bạn đã có ngay một set đồ linh hoạt, phù hợp từ đi làm cho đến những buổi gặp gỡ bạn bè.

