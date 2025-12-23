Hương Giang thất bại với trend "trạm tỷ"

Trào lưu "trạm tỷ" thời gian gần đây phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, trở thành phép thử nhan sắc khiến nhiều mỹ nhân showbiz cũng không thể đứng ngoài cuộc. Hot trend này đề cao những khoảnh khắc tự nhiên, biểu cảm chân thật giống như đang bị chụp lén. Gia nhập đường đua khá muộn, đoạn video của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen dành cho nhan sắc và thần thái quen thuộc, không ít ý kiến lại cho rằng người đẹp bị rõ nét "diễn", lộ việc biết vị trí người chụp chứ không giống một khoảnh khắc tự nhiên được chụp lại.

Đoạn video bắt trend "trạm tỷ" của Hương Giang. (Nguồn: huonggiangofficial)

Hương Giang lựa chọn trang phục mang hơi hướng sporty–chic, với chiếc váy ngắn oversized gam màu trung tính, cùng thiết kế dây rút eo nhẹ nhàng tôn dáng. Phụ kiện cũng được nàng hậu lựa chọn có chủ ý để tăng vẻ năng động như tai nghe đặt hờ trước cổ, kính râm, boots cao cổ và túi Hermès. Cô chọn lối makeup gam hồng ngọt ngào tôn lên làn da trắng, kiểu tóc buông xõa nhẹ nhàng không tạo kiểu cầu kỳ. Dù vậy, biểu cảm và cử chỉ của Hương Giang lại không mấy tự nhiên, cách tạo dáng cũng làm liên tưởng đến một buổi chụp ảnh thời trang có chủ đích.

Loạt ảnh theo style "trạm tỷ" của Hương Giang bị cho là giống ảnh chụp thời trang hơn. (Nguồn: FBNV)

Bên cạnh những lời khen có cánh, cộng đồng mạng cho rằng Hương Giang không giống trend "trạm tỷ" vì góc chụp được căn chỉnh kỹ quá.

"Trạm tỷ" là một trào lưu đang lan nhanh trên MXH, bắt nguồn từ những khoảnh khắc cam thường chụp lén nhưng vẫn đầy thần thái. Điểm cốt lõi của trend này không nằm ở trang phục cầu kỳ hay tạo hình được dàn dựng kỹ lưỡng, mà ở cảm giác "bị bắt gặp": biểu cảm thoáng qua, ánh nhìn tự nhiên, dáng đứng thả lỏng nhưng vẫn toát lên khí chất ngôi sao, nơi visual được ghi lại ở trạng thái chân thật nhất. Trào lưu này trở nên hot bởi nó đi ngược lại xu hướng chỉnh sửa và pose dáng kỹ lưỡng, cùng với bối cảnh khán giả ngày càng đề cao sự tự nhiên, gần gũi.