3 nàng “IT GIRL” genZ Wyn Anh, Lynh CI, A Nga Ngô khuấy động mùa lễ hội với BST Levi’s Holiday

Cuối năm luôn là khoảng thời gian đặc biệt, khi thành phố rực rỡ hơn, những cuộc hẹn dày lên và cảm hứng ăn mặc cũng vì thế mà bùng nổ. Không đơn thuần là "mặc cho đẹp", thời trang mùa lễ hội còn là cách mỗi người bước vào những bữa tiệc với phong thái tự tin, thoải mái và đúng với bản sắc cá nhân. Trong nhịp chuyển động ấy, BST Levi’s Holiday mang đến một góc nhìn mới cho denim, quen thuộc nhưng không cũ, nổi bật mà không cần gắng sức.

Là biểu tượng vượt thời gian của thời trang đường phố, Levi’s tiếp tục làm mới chất liệu denim kinh điển bằng tinh thần lễ hội phóng khoáng. Những chi tiết lấp lánh, bảng màu bắt mắt cùng phom dáng linh hoạt giúp Holiday Collection vượt ra khỏi khuôn khổ thường ngày, sẵn sàng đồng hành cùng người trẻ từ phố xá quen thuộc đến những bữa tiệc cuối năm rộn ràng. Tinh thần Effortless Confidence – Tự tin không cần gắng sức trở thành sợi chỉ xuyên suốt, đúng với nhịp sống hiện đại của thế hệ Gen Z.

Ba "IT GIRL" đại diện cho ba sắc thái cá tính khác nhau đã cùng Levi’s Holiday kể câu chuyện thời trang mùa lễ hội theo cách rất riêng.

Xuất hiện với năng lượng nổi bật, Wyn Anh chọn denim họa tiết da báo như một tuyên ngôn cá tính. Không quá phô trương nhưng đủ táo bạo, bản phối của Wyn Anh tạo điểm nhấn mạnh mẽ trong không khí lễ hội, mỗi chuyển động đều thu hút mọi ánh nhìn. Những chi tiết lấp lánh trên nền denim giúp tổng thể trở nên sinh động, mang lại cảm giác vừa nổi loạn vừa thời thượng, đúng với tinh thần tự do mà Levi’s luôn theo đuổi.

Ở một sắc thái khác, Lynh Ci mang đến hình ảnh nhẹ nhàng hơn nhưng không kém phần cuốn hút. Bản phối denim on denim phủ ánh shimmer tinh tế thể hiện rõ tinh thần Tự tin không cần gắng sức (Effortless Confidence): thoải mái, tự nhiên nhưng vẫn đủ nổi bật để bước vào bất kỳ buổi tiệc nào. Phong cách của Lynh Ci là minh chứng cho việc denim hoàn toàn có thể linh hoạt, mềm mại và phù hợp với không khí lễ hội mà không cần những chi tiết cầu kỳ.

Trong khi đó, với A Nha Ngô, Levi’s Holiday được kể lại bằng tuyên ngôn Baggy Chic phóng khoáng. Sự kết hợp giữa vest tank top, quần baggy và sắc màu mới của BST Levi’s Holiday tạo nên một tổng thể giao thoa thú vị giữa streetwear hiện đại và hơi thở cổ điển. Cá tính, thoải mái và đầy tự tin, A Nha Ngô đại diện cho tinh thần dám thử – dám khác biệt của thế hệ Gen Z, nơi thời trang là không gian để thể hiện bản thân thay vì chạy theo chuẩn mực.

Không dừng lại ở những bản phối dành riêng cho tiệc tùng, Levi’s Holiday hướng đến tính ứng dụng cao, những món đồ quen thuộc được khoác lên diện mạo rực rỡ hơn cho dịp cuối năm. Từ công sở đến đường phố, từ những ngày thường bận rộn đến các buổi tiệc sôi động, bộ sưu tập mang đến nhiều lựa chọn để người mặc dễ dàng biến hóa mà vẫn giữ trọn tinh thần cá nhân.

Khi mùa lễ hội gõ cửa, Levi’s Holiday không hứa hẹn sự hào nhoáng quá đà, mà mang đến cảm giác tự tin vừa đủ, thoải mái vừa tròn đầy. Đó là cách denim tiếp tục đồng hành cùng người trẻ trong những khoảnh khắc đáng nhớ cuối năm – giản dị, rực rỡ và rất Levi’s.