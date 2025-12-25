5 mẫu chân váy sẽ dẫn đầu xu hướng thời trang năm 2026, sắm từ giờ là không hối hận

Bước sang năm 2026, thời trang nói chung và chân váy nói riêng có xu hướng quay về với những thiết kế đơn giản, dễ mặc nhưng vẫn đủ tinh tế để ứng dụng được trong nhiều hoàn cảnh. Người mặc ngày càng ưu tiên sự thoải mái, linh hoạt và khả năng phối đồ lâu dài, thay vì chạy theo các xu hướng quá ngắn hạn. Dưới đây là 5 kiểu chân váy được dự đoán sẽ xuất hiện nhiều trong tủ đồ năm 2026.

Chân váy lụa

Chân váy lụa không phải là thiết kế mới, nhưng đến năm 2026, kiểu váy này được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vị trí ổn định nhờ tính ứng dụng cao. Chất liệu lụa hoặc satin mang lại cảm giác mềm mại, nhẹ và dễ chịu khi mặc, phù hợp cả trong thời tiết nóng lẫn mát.

Điểm khác biệt của chân váy lụa năm 2026 nằm ở phom dáng gọn gàng hơn, ít chi tiết rườm rà. Váy thường có độ dài ngang bắp chân hoặc dài hơn một chút, màu sắc thiên về trung tính như be, nâu nhạt, xám, xanh olive hoặc pastel nhẹ. Chân váy lụa dễ phối cùng áo thun trơn, áo sơ mi rộng hay áo len mỏng, có thể mặc đi làm, đi chơi hoặc dự những buổi gặp gỡ nhẹ nhàng.

Chân váy ngắn suông

Chân váy ngắn suông là lựa chọn quen thuộc với những ai yêu thích sự gọn gàng và năng động. Sang năm 2026, kiểu váy này được ưa chuộng nhờ thiết kế đơn giản, không quá ôm và tạo cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Chân váy ngắn suông thường có độ dài trên gối vừa phải, không quá ngắn, phù hợp với nhiều độ tuổi. Chất liệu phổ biến là kaki mềm, denim mỏng hoặc vải tweed nhẹ. Kiểu váy này dễ kết hợp với áo thun, áo polo hoặc áo sơ mi, phù hợp cho môi trường công sở trẻ trung hoặc những buổi dạo phố cuối tuần.

Chân váy dài suông

Nếu cần một thiết kế vừa kín đáo vừa dễ mặc, chân váy dài suông sẽ là xu hướng nổi bật trong năm 2026. Phom váy thẳng, không xòe rộng giúp tổng thể trông gọn gàng, đồng thời tạo cảm giác cao và thanh thoát hơn cho người mặc.

Chân váy dài suông thường có độ dài qua bắp chân hoặc chạm mắt cá chân, phù hợp với nhiều dáng người. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với phong cách tối giản, dễ phối cùng áo len, áo sơ mi hoặc áo khoác nhẹ. Trong năm 2026, các gam màu trung tính, màu đất và màu trầm tiếp tục được ưa chuộng, giúp chân váy dễ sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Chân váy xếp ly to bản

Khác với kiểu xếp ly nhỏ quen thuộc, chân váy xếp ly to bản được dự đoán sẽ trở thành điểm nhấn trong năm 2026. Các đường ly lớn, rõ ràng giúp chiếc váy trông hiện đại hơn, đồng thời tạo độ rủ và độ chuyển động đẹp khi di chuyển.

Chân váy xếp ly to bản thường có độ dài ngang bắp chân, phù hợp với cả phong cách công sở lẫn đời thường. Khi phối đồ, chỉ cần kết hợp với áo đơn giản như áo thun trơn, áo len mỏng hoặc áo sơ mi là đã đủ tạo nên tổng thể hài hòa. Kiểu váy này phù hợp với những ai muốn làm mới phong cách nhưng vẫn giữ được sự dễ mặc.

Chân váy trắng

Chân váy trắng được dự đoán sẽ xuất hiện nhiều hơn trong năm 2026 nhờ cảm giác tươi sáng, nhẹ nhàng và dễ phối đồ. Không còn bị giới hạn trong phong cách nữ tính, chân váy trắng được thiết kế đa dạng hơn về phom dáng như suông, chữ A hay xếp ly.

Màu trắng giúp tổng thể trang phục trông sáng sủa, dễ kết hợp với nhiều màu áo khác nhau. Trong năm 2026, chân váy trắng thường đi cùng chất liệu dày dặn hơn, ít nhăn và dễ bảo quản, giúp người mặc tự tin sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày. Đây là kiểu váy phù hợp cho cả mùa xuân, hè lẫn thu, đông khi kết hợp cùng áo khoác hoặc áo len.

