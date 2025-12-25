Rosé mặc váy ngủ phục thù

Mỗi dịp Giáng Sinh, Rosé luôn dành một sự trân trọng đặc biệt cho thời khắc này. Là người theo Công giáo, Noel không chỉ đơn thuần là ngày lễ cuối năm mà còn mang ý nghĩa tinh thần sâu sắc đối với nữ idol. Nhiều năm qua, Rosé giữ thói quen trở về Hàn Quốc vào dịp này, quây quần bên gia đình trong chính ngôi nhà của mình, tận hưởng một mùa Giáng Sinh yên bình, ấm cúng, trái ngược hoàn toàn với nhịp sống bận rộn thường ngày của một ngôi sao toàn cầu.

Bộ ảnh Giáng sinh mới được Rosé đăng tải trên trang cá nhân nhanh chóng thu hút sự chú ý, không chỉ bởi không khí thân mật, gần gũi mà còn bởi lựa chọn trang phục tiếp tục gắn liền với phong cách từng gây nhiều tranh cãi trong nửa cuối năm 2025.

Tuy nhiên, với bộ ảnh lần này, phản ứng của công chúng dường như đã dịu lại. Truyền thông Hàn Quốc thậm chí còn ưu ái gọi đây là "chuẩn mực của sự mảnh mai". Người hâm mộ khen ngợi vẻ quyến rũ vừa thanh lịch vừa đáng yêu của Rosé, chia sẻ cảm giác hạnh phúc như được cùng cô đón đêm Noel khi nhìn vào căn phòng ấm cúng.

Ảnh IGNV.

Xét về thiết kế, chiếc slip dress Rosé diện vẫn giữ tinh thần mong manh, gợi cảm đặc trưng với phom dáng ôm sát và chất liệu xuyên thấu mỏng nhẹ. Tuy nhiên, những điểm nhấn tinh tế trong thiết kế như đường cắt được xử lý khéo léo, độ rủ có kiểm soát, phần cổ và dây váy mang tính cấu trúc rõ ràng đã khiến tổng thể trông thời trang hơn, khác biệt với hình ảnh chiếc "váy ngủ thuần túy" từng gây tranh cãi trên sân khấu concert cách đây không lâu. Đây là một thiết kế mang tính styling cao, đòi hỏi bối cảnh và thần thái phù hợp để phát huy giá trị thẩm mỹ.

Khi được đặt trong bối cảnh riêng tư, không gian ấm áp của căn nhà đã đóng vai trò then chốt, chiếc slip dress không còn gây cảm giác phản cảm hay lệch pha như khi xuất hiện trước hàng chục nghìn khán giả. Thay vào đó, trang phục trở nên dễ chấp nhận hơn, thậm chí còn tạo cảm giác gần gũi, đúng tinh thần nghỉ ngơi, thư giãn của mùa lễ.

Ảnh IGNV.

Là giọng ca chính của BLACKPINK kiêm đại sứ toàn cầu của Saint Laurent, Rosé trong thời gian qua liên tục đối mặt với những ý kiến trái chiều xoay quanh hình ảnh slip dress mỏng manh mà nhà mốt Pháp đang lăng xê. Từ sàn diễn thời trang lớn nhất thế giới - Paris Fashion Week cho đến sân khấu concert hàng chục nghìn người, những chiếc slip dress của Rosé từng khiến cộng đồng mạng chia rẽ dữ dội, đặc biệt là khi bị đặt trong bối cảnh biểu diễn đông đảo.

Một số ý kiến cho rằng Saint Laurent đang khai thác quá mức hình ảnh mảnh mai của nữ ca sĩ, trong khi luồng quan điểm khác lại bảo vệ xu hướng này như một phần của thẩm mỹ high fashion mang tính thử thách chuẩn mực.

Ảnh X, Getty Images.

Rosé ở trung tâm của tranh luận, gần như không lên tiếng, thay vào đó tiếp tục xuất hiện với phong thái điềm tĩnh, nhất quán với hình ảnh mà mình theo đuổi. Nữ idol đã không chọn cách "bỏ chạy" mà âm thầm chứng minh rằng: vấn đề không nằm ở thiết kế, mà ở cách styling và hoàn cảnh. Bộ ảnh Giáng sinh lần này có thể xem như một màn "phục thù" nhẹ nhàng, khép lại một năm rực rỡ của giọng ca APT.