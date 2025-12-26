MXH xôn xao vì gương mặt khác lạ của Nhã Phương khi mang thai lần 3

Sau khi công bố mang thai con thứ ba vào tháng 9 vừa qua, Nhã Phương hạn chế xuất hiện trước truyền thông cũng như đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân. Nữ diễn viên chủ yếu dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình và giữ kín đời sống cá nhân trong giai đoạn nhạy cảm.

Mãi đến gần đây, khi bộ phim điện ảnh mới do Trường Giang tham gia bắt đầu bước vào giai đoạn quảng bá, những hình ảnh hậu trường đầu tiên mới dần được hé lộ. Đáng chú ý, Nhã Phương xuất hiện trong vai trò giám đốc casting của dự án. Các video clip ghi lại quá trình làm việc của cô nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả.

Một trong số các video hậu trường cho thấy ngoại hình hiện tại của Nhã Phương đang được bàn tán ( Nguồn @top.story9).

Khác với hình ảnh lung linh thường thấy trên thảm đỏ hay trong các bộ ảnh quảng bá trước đây, Nhã Phương xuất hiện trước ống kính cam thường với diện mạo mộc mạc: trang phục đơn giản, tóc buộc gọn, gần như không trang điểm để tập trung cho công việc. Chính vẻ ngoài đời thường này đã khiến cư dân mạng chú ý, đặc biệt là làn da lộ rõ dấu hiệu thâm nám, kém mịn màng hơn so với hình ảnh trước kia.

Vết thâm nám lớn trên mặt Nhã Phương được cho là vì đang có em bé thứ 3 (Ảnh @top.story9).

Chỉ sau thời gian ngắn, gương mặt hiện tại của Nhã Phương trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, nhất là trong các hội nhóm dành cho chị em phụ nữ. Nhiều ý kiến đến từ những người từng trải qua giai đoạn mang thai cho rằng đây là điều dễ hiểu, bởi thay đổi nội tiết tố, căng thẳng công việc và tuổi tác đều ảnh hưởng trực tiếp đến làn da. Không ít bình luận bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng vẻ ngoài hiện tại phản ánh đúng một người phụ nữ đang mang thai và làm việc trong môi trường áp lực cao.

Nữ diễn viên cũng lộ rõ những vết nhăn sâu, bọng mắt lớn (Ảnh @top.story9).

Tuy nhiên, sự thông cảm không phải lúc nào cũng dễ kiếm. Bên cạnh những ý kiến bảo vệ, một bộ phận cư dân mạng lại tỏ ra khắt khe khi so sánh hình ảnh đời thực với những khung hình lung linh mà Nhã Phương từng được ca ngợi trước đây. Một số bình luận cho rằng sự xuống sắc thể hiện khá rõ, thậm chí đặt dấu hỏi về chế độ sinh hoạt và ăn uống của nữ diễn viên.

Trong đó, việc Nhã Phương từng có thời gian dài kiêng khem để giữ dáng, cắt bỏ hoàn toàn tinh bột cũng được mang ra để lý giải cho tình trạng làn da hiện tại. Nhiều người cho rằng chế độ ăn quá nghiêm ngặt trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nhan sắc, đặc biệt khi bà xã Trường Giang đã mang thai nhiều lần.

Ở chiều ngược lại, không ít khán giả lên tiếng bênh vực Nhã phương, nhấn mạnh rằng nữ diên viên đã bước sang tuổi 35 và trải qua ba lần mang thai, sinh nở. Việc ngoại hình có sự thay đổi là điều khó tránh khỏi, và những hình ảnh hậu trường không qua chỉnh sửa cũng không thể dùng làm thước đo khắt khe cho nhan sắc của một người phụ nữ.

Bức ảnh đời thường gần nhất mà Nhã Phương chia sẻ cách đây đã 3 tháng, lúc này các dấu hiệu kể trên vẫn chưa lộ rõ như ảnh cam thường mới đây (Ảnh FBNV).

Trước đây, Nhã Phương từng nhiều lần gây chú ý với chế độ giảm cân nghiêm ngặt, tập luyện nhiều cử trong ngày. Trường Giang thậm chí từng nửa đùa nửa thật chia sẻ rằng vợ mình "không ăn cơm suốt 3 năm" để giữ dáng. Tuy nhiên, chính thói quen này cũng khiến nữ diễn viên liên tục đối mặt với những ý kiến trái chiều về phong độ nhan sắc lên xuống thất thường. Không ít lần, cô bị nhận xét quá gầy gò, kéo theo các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn.

Giữa những tranh luận trái chiều, hình ảnh mới nhất của Nhã Phương một lần nữa phản ánh áp lực khắc nghiệt mà các nữ nghệ sĩ phải đối mặt: vừa giữ gìn hình ảnh trước công chúng, vừa gánh trên vai vai trò của một người vợ, người mẹ trong đời sống gia đình.

Nữ diễn viên từng vô cùng nghiêm túc trong công cuộc giữ dáng đến mức bị xem là cực đoan. Cùng với phong độ nhan sắc không ổn định khiến chủ đề này liên tục bị bàn tán những năm qua (Ảnh FBNV).



