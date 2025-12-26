Siêu "vuýp": rom&nd ra mắt son độc quyền tại thị trường Việt Nam kết hợp cùng MONO

"Mọi thứ như hóa điên" với cộng đồng fan của MONO và rom&nd bởi cú bắt tay ngoạn mục trong lần giới thiệu bộ sưu tập son Juicy Lasting Tint Solunar Edition.

Màn collaboration giữa rom&nd x MONO nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn, bởi lâu rồi hội chị đẹp và em xinh mới đón nhận một bộ sưu tập son độc quyền tại thị trường Việt Nam, và được phát triển theo concept mới lạ lấy cảm hứng từ Mặt Trời & Mặt Trăng cùng thông điệp "Sắc Hiệu Vũ Trụ". Với ý tưởng này, Gen Z không chỉ có thêm một item makeup để làm đẹp, mà còn có cơ hội thể hiện vibe và cá tính theo cách riêng của mình.

rom&nd x MONO - Màn collab bùng nổ trong vũ trụ son Hàn tại Việt Nam

Có thể nói MONO là "ngoại lệ" của rom&nd, khi là nghệ sĩ nam tiên phong tại Việt Nam và trên cả toàn cầu đồng hành quảng bá cùng thương hiệu. Nhưng đây cũng hoàn toàn hợp lý, bởi MONO sở hữu một lượng fan trung thành và nguồn năng lượng đặc biệt, khi không ồn ào mà cuốn hút theo cách riêng: lúc rực rỡ như Mặt Trời, lúc lại trầm lắng như Mặt Trăng. Chính sự hài hòa giữa hai vibe đã tạo nên màu sắc khác biệt của anh chàng "Chăm Hoa", và cũng là lý do MONO trở thành mảnh ghép lý tưởng cho câu chuyện "Sắc Hiệu Vũ Trụ" mà rom&nd muốn truyền tải.

Với màn collab đặc biệt này, rom&nd x MONO không đơn thuần chỉ giới thiệu bộ sưu tập son, mà còn gợi mở nguồn cảm hứng giúp các cô nàng có thể chọn đúng sắc hiệu của mình, thu hút tín hiệu tích cực từ vũ trụ.

MONO - mảnh ghép truyền tải trọn vẹn tinh thần của bộ sưu tập Juicy Lasting Tint Solunar Edition

MONO với hình tượng "em trai nhà bên" ấm áp, cùng nụ cười toả nắng tựa Mặt Trời

Đôi khi anh chàng trai "chăm hoa" cũng mang vibe "boyfriend material" tinh tế và dịu dàng như Mặt Trăng

Juicy Lasting Tint Solunar Edition - Khi màu son trở thành "Sắc Hiệu Vũ Trụ"

Cuộc sống đôi khi sẽ có những lúc "khó mà chill nổi" vì không tìm được hướng đi cho bản thân, gia đình, tình yêu và sự nghiệp, đặc biệt là các bạn đang đi học hoặc là first-jobber. Thế nên không lạ gì khi giới trẻ ngày càng chuộng giải mã bản thân bằng bản đồ sao, cung hoàng đạo, tarot hay chọn màu hợp mệnh qua đá phong thủy, trang phục và phụ kiện. Và điều này không chỉ dừng lại ở một xu hướng, hoặc giới hạn trong một độ tuổi, vì vừa qua cộng đồng mạng vô cùng hào hứng khi thấy cả giám đốc sáng tạo của một thương hiệu thời trang quốc tế luxury, những người tưởng chừng như siêu "đao to búa lớn", "lời nói thét lửa" nhưng cũng sử dụng tarot để tìm kiếm thông điệp vũ trụ. Điều đó chứng tỏ những "thông điệp vũ trụ" cũng là một phần trong đời sống tinh thần, khi có thể tạo ra những năng lượng tích cực, niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống, để mọi trở ngại đều trở nên nhẹ nhàng hơn.

Bắt sóng được những suy nghĩ đó, rom&nd nhận ra rằng màu son cũng có thể trở thành một chiếc "charm năng lượng" giúp các bạn gửi tín hiệu tích cực vào vũ trụ. Từ đây, thương hiệu tạo xu hướng với Juicy Lasting Tint Solunar Edition - bộ sưu tập son lấy cảm hứng từ Mặt Trời và Mặt Trăng, đi kèm thông điệp "Sắc Hiệu Vũ Trụ" với ý nghĩa khi chọn đúng sắc son hợp vibe của mình, sẽ giúp bạn nâng cấp vẻ ngoài trở nên tỏa sáng hơn, từ đó thêm tự tin và tạo ra năng lượng tích cực, "thu hút" nhiều điều vui vẻ, may mắn trong cuộc sống.

Juicy Lasting Tint Solunar Edition được lấy cảm hứng từ Mặt Trời và Mặt Trăng, mang đến thông điệp "Sắc Hiệu Vũ Trụ"

Mỗi màu son được ví như một sắc hiệu cùng bạn tạo vẻ ngoài tỏa sáng hơn, mang đến năng lượng tích cực, thu hút những điều tốt lành

Nếu như một mảnh sắc son có thể chia làm 2 phần, phần đầu có lẽ là chọn theo vibe và năng lượng, phần còn lại các em xinh phải chọn đúng màu hợp tông da. Để các bạn không phải lạc lối trong vũ trụ son đầy màu sắc, rom&nd đã tâm lý tạo nên 2 phiên bản dành riêng cho từng tông da, với 4 màu son đều là những best seller của dòng son Juicy Lasting Tin tại thị trường Việt Nam. Trong đó:

Solar Version - Mặt Trời

Dành cho da tông ấm với 2 màu son siêu hot:

- 23 Nucadamia: Đỏ nâu nude

- 13 Eat Dotori: Đỏ nâu gạch ấm áp

Son Solar đem đến nguồn năng lượng đầy sức sống như Mặt Trời

Lunar Version - Mặt Trăng

Dành cho da tông lạnh với 2 màu son trong trẻo:

- 24 Peeling Angdoo: Đỏ ánh nude

- 19 Almond Rose: Cánh hồng khô

Son Lunar "phát" tín hiệu dịu dàng, trong trẻo như ánh trăng

Hiện bộ sưu tập đã lên kệ tại hệ thống cửa hàng cùng các kênh phân phối online của rom&nd và Thế Giới Skinfood. Đặc biệt từ 24.12-28.12 tại cửa hàng Thế Giới Skinfood, brand còn chuẩn bị chiếc lucky spin - vòng quay may mắn để các em xinh rinh về quà xịn sò. Nhanh tay sở hữu ngay son Solunar tại https://www.tiktok.com/@romand_officialstore để bắt kịp xu hướng truy tìm "Sắc Hiệu Vũ Trụ" và nâng tầm visual "tuyệt đối điện ảnh" luôn nha!

