WEAR THE LEGACY - Bí mật khiến di sản hơn 150 năm của Levi's được những người tiên phong lựa chọn

Năm 2025, chiến dịch "WEAR THE LEGACY – Mặc lên một di sản" tái khẳng định sức sống bền bỉ ấy, kể lại hành trình denim qua nhiều thế hệ tiên phong trong âm nhạc, thời trang, thể thao và văn hóa đại chúng.

Di sản vượt thời gian – One legacy

Trong lịch sử phát triển, Levi’s xuất hiện ở mọi không gian văn hóa, trở thành chứng nhân của những khoảnh khắc đời thường lẫn hoàng tráng với mọi màu da, mọi sắc tộc, mọi phong cách, mọi giới tính. Mỗi vết sờn, mỗi nếp nhăn trên denim là dấu tích của hành trình sống vừa bền bỉ, vừa chân thật.

Tiếp nối tinh thần ấy, Levi’s ra mắt chiến dịch "WEAR THE LEGACY – Mặc lên một di sản", khẳng định rằng thời trang không chỉ lưu giữ ký ức mà còn kết nối các thế hệ, để di sản được sống, được khoác lên và được định nghĩa lại qua từng cá nhân dù ở độ tuổi nào.

One legacy, two generations (Một di sản, hai thế hệ)

Điểm nhấn nổi bật của chiến dịch "WEAR THE LEGACY" nằm ở việc quy tụ hai thế hệ đại diện cho tinh thần tiên phong trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng không để so sánh, mà để kết nối. Ở thế hệ đi trước, Levi’s xuất hiện cùng những gương mặt đã khẳng định vị thế của mình trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Thái VG cùng gia đình mang đến hình ảnh rất đời của sự kế thừa, nơi denim không chỉ là trang phục, mà là một phần của ký ức gia đình, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Ca sĩ Tăng Phúc lại kể câu chuyện của mình bằng âm nhạc và cảm xúc, nơi sự chân thật luôn được đặt lên hàng đầu, giống như cách Levi’s giữ nguyên bản sắc qua thời gian.

Với vận động viên Châu Tuyết Vân, Levi’s gắn liền với tinh thần kỷ luật, sức bền và sự kiên định - những yếu tố cốt lõi tạo nên một di sản bền vững.

Trong khi đó, stylist Khúc Mạnh Quân mang đến góc nhìn sáng tạo, khẳng định Levi’s như một nền tảng phong cách linh hoạt cho mọi cá tính.

Song song với đó, thế hệ trẻ bước vào câu chuyện bằng năng lượng hoàn toàn khác.

Người mẫu Tyhd Thùy Dương và Ngọc Mint thể hiện góc nhìn thời trang trẻ trung, cá tính, phản ánh tinh thần luôn chuyển động của thế hệ mới.

Diễn viên Trần Hiếu mang đến hình ảnh phóng khoáng, tự do, không ngại thử nghiệm.

Các hot TikToker như toofsan hay Yến Hoàng tiếp tục làm mới denim bằng cách phối đồ sáng tạo, biến những phom dáng quen thuộc của Levi’s thành tuyên ngôn phong cách mang đậm dấu ấn cá nhân.

Chính sự giao thoa giữa hai thế hệ tạo nên bức tranh toàn diện của di sản Levi’s hôm nay: nếu thế hệ trước trung thành với vẻ đẹp cổ điển và bền bỉ, thì thế hệ trẻ mang đến năng lượng tươi mới, thời thượng và phá cách. Denim vì thế không đứng yên trong quá khứ mà luôn chuyển động theo tinh thần mỗi người mặc.

Mặc lên một di sản: Câu chuyện cá nhân được viết bằng denim

"WEAR THE LEGACY - Mặc lên một di sản" chính là khi denim thách thức bạn cùng trải nghiệm để từng vết nhăn, từng đường bạc màu định hình nên cá tính của riêng bạn. Vẻ đẹp của denim nằm ở sự không hoàn hảo theo khuôn mẫu, mà hoàn hảo theo từng chặng hành trình cuộc sống của bạn.

Ở một thế giới thời trang ngày càng thay đổi nhanh, Levi’s chọn cách đi chậm, bền bỉ và chân thật.

Denim vì thế không bị lỗi mốt, mà luôn thích ứng với tinh thần đương đại thông qua cách mỗi thế hệ khoác lên và biến tấu theo ngôn ngữ riêng. Không cần gồng mình trở thành biểu tượng. Chỉ cần sống thật với bản thân, di sản sẽ tự khắc được viết tiếp.