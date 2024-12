Ngày 15/12, Hùng Huỳnh - ca sĩ trẻ được chú ý từ chương trình Anh Trai Say Hi ra mắt MV đầu tay Chẳng Thể Nhắm Mắt. Là sản phẩm chính thức đánh dấu con đường ca sĩ chuyên nghiệp, Hùng Huỳnh được khán giả quan tâm. Song, MV lên sóng chưa ra mắt bao lâu thì sóng gió ập đến. Chẳng Thể Nhắm Mắt bị fan Kpop cáo buộc sao chép MV Standing Next To You của Jung Kook.

Hùng Huỳnh dính nghi vấn tham khảo Jung Kook, bị fan BTS mang ra quốc tế chỉ trích

Tranh cãi bùng phát khi Kewtiie - người sản xuất nhạc cho ca khúc Chẳng Thể Nhắm Mắt đăng ảnh tạo hình iconic của huyền thoại Michael Jackson, kèm chú thích "Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng" vào ngày 16/12. Dù không đề cập trực tiếp, nhưng động thái của Kewtiie bị suy đoán là đang đáp trả những Army chỉ trích Hùng Huỳnh đạo Jung Kook. Bởi hình mẫu Michael Jackson mà Kewtiie viện dẫn chính là cảm hứng của Jung Kook trong MV Standing Next To You. Ngoài ra, Jung Kook còn tái hiện vũ đạo trứ danh của ông hoàng nhạc pop trong MV này.

Tâm điểm tranh cãi dần tập trung sang Kewtiie. Army tấn công nam producer trên mọi nền tảng. Sau vài tiếng, Kewtiie gỡ bài đăng gây tranh cãi này. Thay vào đó, anh tiếp tục update bài đăng về album GOLDEN của Jung Kook, đồng thời thông báo give away cho 6 fan may mắn. Bài đăng này tiếp tục bị Army "ghim".

Động thái làm cơn giận nổi bùng của Kewtiie - music producer ca khúc

Cả Hùng Huỳnh lẫn Kewtiie bị fan BTS "ném đá" gay gắt. Vụ việc còn lan ra quốc tế với hàng chục nghìn bài đăng yêu cầu Hùng Huỳnh "stop copy BTS" (ngưng sao chép BTS) trên X (Twitter), đến mức truyền thông Hàn cũng lên tiếng. Đụng độ fandom lớn nhất Kpop, Hùng Huỳnh trả giá đắt.

Hùng Huỳnh đã xin lỗi nhưng Army vẫn chưa tha thứ

Khuya 17/12, Hùng Huỳnh lên tiếng xin lỗi đồng thời ẩn MV Chẳng Thể Nhắm Mắt, nhưng cơn phẫn nộ của Army vẫn chưa dịu xuống. Fan BTS yêu cầu ekip lẫn nam ca sĩ đưa ra giải thích thoả đáng cho tranh cãi. Về phần Kewtiie, sau 2 động thái "động chạm" fan BTS, nam producer khoá Threads cá nhân, im lặng suốt 2 tuần qua.

Những phát ngôn của Kewtiie liên quan đến lùm xùm với fan BTS

Tuy nhiên, mới đây vào tối 27/12, Kewtiie bất ngờ trở lại. Trên Threads, Kewtiie cập nhật bài đăng đầu tiên sau 2 tuần. Ngay lập tức, chủ đề này thu hút sự chú ý của cư dân mạng và đương nhiên - cả fan BTS. Bài đăng của Kewtiie không đề cập đến bất kỳ đối tượng đặc biệt nào. Dưới phần bình luận, fan BTS để lại nhiều comment khiêu khích, chỉ trích Kewtiie. Đáng nói, có người còn cáo buộc Kewtiie đạo nhái.

Kewtiie đáp trả fan BTS, phủ nhận đạo nhạc

Kewtiie cũng không im lặng. Nam music producer liên tục đáp trả fan BTS, phủ nhận đạo nhạc và khẳng định sẽ xin lỗi nếu "nghệ sĩ các bạn đang bảo vệ và đòi quyền lợi cảm thấy khó chịu, tôi sẵn sàng xin lỗi chân thành".

"1. Tôi không nhắc tên đến bất kỳ nhân vật nào trong tất cả những phát ngôn.

2. Nếu bạn cảm thấy khó chịu, đấy là vấn đề ở bạn, không phải ở tôi

3. Nếu nghệ sĩ các bạn đang bảo vệ và đòi quyền lợi cảm thấy khó chịu, tôi sẵn sàng xin lỗi chân thành.

4. Việc giveaway tôi đã xử lý ở cmt ghim.

5. Tôi chưa từng đạo nhái bất kỳ sản phẩm nào, các bạn có vấn đề về việc hình ảnh concept, hãy liên hệ với những ai có quyền và trách nhiệm như đạo diễn và creative director, tôi không liên quan.

Vậy nhé!" - bình luận của Kewtiie.



Động thái của Kewtiie tiếp tục bị bàn luận với nhiều ý kiến trái chiều.