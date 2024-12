Tối 15/12, Hùng Huỳnh ra mắt MV đầu tay Chẳng Thể Nhắm Mắt, đánh dấu màn debut chính thức tại Việt Nam hậu Anh Trai Say Hi. Nằm trong top Anh Trai hút fan của chương trình, Hùng Huỳnh mới tung MV đã nhanh chóng gây tiếng vang. Nam ca sĩ kết hợp với Kewtiie - music producer “ruột” của HIEUTHUHAI ngay trong sản phẩm đầu tiên cho thấy độ đầu tư về âm nhạc.

Hùng Huỳnh - Chẳng Thể Nhắm Mắt (Prod. Kewtiie)

Song, khi MV của Hùng Huỳnh lên sóng, fan Kpop đã chỉ ra nhiều điểm giống với siêu hit Standing Next To You của Jung Kook. Đầu tiên là sự tương đồng về thể loại nhạc. Cả Chẳng Thể Nhắm Mắt lẫn Standing Next To You đều ứng dụng chất liệu pop - disco hơi hướng thập niên 80. Giai điệu bắt tai tạo không gian để nghệ sĩ khoe tài vũ đạo.

Jung Kook - Standing Next to You

Nhưng đây mới là điểm mấu chốt. MV của Hùng Huỳnh có nhiều khung hình lấy cảm hứng từ Standing Next To You. Từ phân cảnh mở đầu, tạo hình của nam ca sĩ Gen Z đều gợi nhớ đến thần tượng toàn cầu. Do đó, các fan BTS chỉ trích Hùng Huỳnh đạo nhái MV Standing Next To You. Tranh cãi nổ ra trên các nền tảng.

Tạo hình và vũ đạo của Hùng Huỳnh

... bị tố tham khảo Jung Kook

Loạt chi tiết tương đồng được Army liệt kê

Giữa lúc chưa ngã ngũ, cuộc chiến giữa fan Anh Trai và fan BTS thêm căng thẳng khi Kewtiie - nhà sản xuất bài hát vào cuộc. Trên Threads, bạn thân HIEUTHUHAI đăng ảnh tạo hình iconic của huyền thoại Michael Jackson, kèm chú thích “Cũng từ đây mà ra hết mà, gì mà căng”. Kewtiie “châm ngòi” cuộc chiến mới.

Liên tiếp những động thái "chọc giận" fan BTS của Kewtiie

Tuy nhiên, những bài đăng này đã nhanh chóng bị gỡ bỏ

Dù không đề cập trực tiếp, nhưng ai nấy đều hiểu Kewtiie đang đáp trả những Army chỉ trích Hùng Huỳnh đạo Jung Kook. Bởi hình mẫu Michael Jackson mà Kewtiie viện dẫn chính là cảm hứng của Jung Kook trong MV Standing Next To You. Ngoài ra, Jung Kook còn tái hiện vũ đạo trứ danh của ông hoàng nhạc pop trong MV này.

Tâm điểm tranh cãi dần tập trung sang Kewtiie. Army tấn công nam producer trên mọi nền tảng. Sau vài tiếng, Kewtiie gỡ bài đăng gây tranh cãi này. Thay vào đó, anh tiếp tục update bài đăng về album GOLDEN của Jung Kook, đồng thời thông báo give away cho 6 fan may mắn. Động thái này lần nữa “chọc giận” Army.

Hùng Huỳnh còn "hao hao" với Jung Kook tạo hình đeo cánh

Sở dĩ, tranh cãi lần này bùng nổ gay gắt là vì sự tham khảo của Hùng Huỳnh trước MV Standing Next To You. Fan BTS chỉ trích producer của HIEUTHUHAI vì 2 dòng trạng thái vô duyên vô cớ đụng chạm Jung Kook dù vốn dĩ tranh cãi đạo nhái không hướng về phần nhạc. Đây không phải lần đầu Kewtiie va chạm với fan BTS. Trước đó, giai điệu bài Quay Đi Quay Lại của HIEUTHUHAI cũng bị nghi ngờ sao chép Seven - Jung Kook. Khi ấy, Kewtiie đã phản bác cáo buộc này trực tiếp.

Cố vấn của Michael Jackson - Diana Ross khen ngợi Jung Kook trên website của mình

Army chỉ ra, Jung Kook lấy cảm hứng trực tiếp từ Michael Jackson nhưng không hề sao chép âm nhạc hay sản phẩm bất kỳ mà là nỗ lực nghiên cứu, làm mới của cả đội ngũ sáng tạo. Jung Kook tái hiện tinh thần của ông hoàng nhạc pop dựa trên những đặc trưng của mình. MV Standing Next To You còn được chính Diana Ross - mentor của Michael Jackson ghi nhận khen nức nở.

Army cho rằng so sánh Jung Kook và Hùng Huỳnh cùng chung nguồn cảm hứng là khiên cưỡng. Fan BTS chỉ trích Kewtiie vì nam producer cũng là một nghệ sĩ làm trong ngành sáng tạo lại cổ xuý cho việc vay mượn chất xám.

Cách Army bảo vệ BTS không thể đùa trong mọi trường hợp

Một fanpage nổi tiếng của Army lên án Hùng Huỳnh, yêu cầu ekip giải thích

Việc Kewtiie đăng đàn chọc giận Army không chỉ ảnh hưởng đến Hùng Huỳnh mà còn khiến HIEUTHUHAI bị lôi vào lùm xùm không đáng có. Hiện các Army Việt đang lên kế hoạch tẩy chay sản phẩm âm nhạc của Hùng Huỳnh và Kewtiie trên mọi nền tảng. Hiện Kewtiie đã khoá MXH Threads về chế độ riêng tư.