NSX Anh Trai Say Hi công bố con số 100.000 người sau 2 đêm concert tại Hà Nội gây choáng!

Thay mặt cho Ban tổ chức, chúng tôi trân trọng tri ân sự tham gia và hỗ trợ của hơn 100,000 người trong hai đêm Anh Trai "Say Hi" Hà Nội - Concert tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội. Đó là tình yêu của 90,000 khán giả hâm mộ Anh Trai "Say Hi" khắp cả nước (số liệu Ticketbox cung cấp) cùng sự hỗ trợ vô giá đến từ lãnh đạo các cấp và hơn 10,000 nhân sự hỗ trợ thuộc các Bộ ban ngành Trung ương, Thành phố Hà Nội, Ban quản lý SVĐ Quốc gia Mỹ Đình, ekip, hậu cần, nhà tài trợ, 30 anh trai đặc biệt là các chiến sĩ công an, an ninh, bảo an và các bạn hướng dẫn viên túc trực 24/7 ngày đêm đã cùng tạo nên dấu ấn lịch sử mới cho ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo nội dung tại Việt Nam.

Trân trọng cảm ơn!