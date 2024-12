Trấn Thành lên tiếng về số lượng khán giả tham gia concert Anh Trai Say Hi

Tối 9/12, đêm concert Anh Trai Say Hi D-4 đã tiếp tục diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội. Dù là thứ 2 đầu tuần nhưng không khí tại sân vận động vẫn vô cùng náo nhiệt với sự xuất hiện của hàng chục nghìn khán giả. Thế nhưng, nhiều người vẫn đặt dấu hỏi về con số chính xác mà người hâm mộ đã đến với concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội là bao nhiêu. Ở những phút cuối của đêm nhạc, MC Trấn Thành đã có những chia sẻ về con số 50.000 khán giả gây xôn xao những ngày vừa qua.

Clip Trấn Thành chia sẻ về lượng khán giả đến với concert Anh Trai Say Hi

Cụ thể, MC Trấn Thành cho hay: “Như các bạn đã thấy, hôm qua trên MXH có những ý kiến về con số khán giả là bao nhiêu, có phải show được bán ra với số vé cao nhất hay không. Dĩ nhiên như Trấn Thành đã chia sẻ trước đó, Thành không phải người công bố một con số cụ thể nào cả. Nhưng với những gì mà Trấn Thành nghiên cứu và được biết thì đó là như thế.

Bây giờ các bạn chỉ suy nghĩ lại thôi, là có một chương trình, concert nào mà bán được đến 4 đêm tại 2 thành phố lớn. TP. HCM 2 đêm - Hà Nội 2 đêm. Đó là một trong những điều hãnh diện nhất mà chúng tôi đã làm được năm nay.

Chúng tôi cảm ơn quý vị khán giả, tất cả mọi người đều là những viên gạch tuyệt vời để xây lên bức tranh tổng thể của một sự kiện lớn nhất năm nay về truyền hình, về văn hóa giải trí - đó là Anh Trai Say Hi. Trấn Thành cảm thấy vinh dự và hãnh diện khi là một mảnh ghép nhỏ trong đó. Cảm ơn sự góp mặt của 30 anh trai trong chương trình Anh Trai Say Hi”.

Trấn Thành cho rằng hiếm có concert nào tổ chức được 4 đêm concert tại 2 thành phố lớn như Anh Trai Say Hi

Trước đó, trong đêm concert Anh Trai Say Hi D-3, Trấn Thành đã tuyên bố đây là concert có nhiều người đến nhất. Anh nói thêm: “Tính đến thời điểm này thì đây cũng là một trong những chương trình mang tính lịch sử của nền âm nhạc Việt Nam. Đó là chương trình có số lượng vé bán ra đông nhất từ xưa đến giờ”.

MC Đức Bảo cũng có lời chia sẻ gây xôn xao MXH: “Đây là đêm hoà nhạc lớn nhất lịch sử Thủ đô với 50.000 người”. Việc con số được công bố ngay trong đêm diễn đã gây ra những ý kiến trái chiều trên MXH. Tuy nhiên với những gì MC Trấn Thành chia sẻ mới đây, khán giả của Anh Trai Say Hi hoàn toàn có quyền tự hào về việc đây là một chương trình truyền hình thực tế thành công trong năm qua.