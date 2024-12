Khán giả bật khóc nức nở khi phải chia tay Anh Trai Say Hi

Chi trong vòng khoảng 2 tháng, chương trình truyền hình thực tế Anh Trai Say Hi đã tổ chức tới 4 đêm concert ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TP.HCM. Sau những ngày thao thức “săn vé”, chờ đợi từng ngày để được gặp 30 “anh trai”, tối 9/12, đêm concert cuối cùng của Anh Trai Say Hi tại thủ đô Hà Nội đã chính thức khép lại. Đây cũng như một lời tạm biệt của toàn bộ ekip chương trình cũng như 30 nghệ sĩ dành cho khán giả khi dừng lại một chặng hành trình không quá dài nhưng rất đẹp.

Ở những phút giây cuối của đêm concert, 30 anh trai lên sân khấu, cùng khán giả hát vang ca khúc Say Hi Never Say Goodbye. Những khoảnh khắc tiến gần đến giây phút phải chia xa khiến nhiều khán giả bên dưới bật khóc nức nở. Dù lúc này đã khoảng 11h30 tối nhưng hàng chục nghìn khán giả vẫn tiếc nuối, nán lại để được ngắm nhìn những nghệ sĩ mà mình yêu mến thêm một lần nữa trên sân khấu. Trước tình cảm của người hâm mộ, các anh trai trên sân khấu cũng không giấu được sự xúc động.

Clip khán giả bật khóc khi chia tay các nghệ sĩ của Anh Trai Say Hi

Các khán giả bên dưới bật khóc khi phải nói lời tạm biệt 30 anh trai

Sau đêm diễn concert tại Hà Nội, sẽ khó có cơ hội để khán giả một lần nữa được thưởng thức những màn trình diễn hội tụ đủ 30 anh trai trên sân khấu

Rất nhiều nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của các khán giả nữ đến xem chương trình

Anh trai Đỗ Phú Quí cũng xúc động rơi nước mắt

Những cái ôm tạm biệt của các anh trai đã chạm đến trái tim khán giả

Không chỉ thế, hàng chục nghìn khán giả còn bật những ánh đèn flash để tạo “bầu trời sao”, cùng nhau hát chay ca khúc Say Hi Never Say Goodbye cùng 30 nghệ sĩ. Khoảnh khắc này đã tạo nên những kỷ niệm khó quên đối với không chỉ khán giả mà các anh trai cũng vô cùng xúc động, cố nán lại để được giao lưu, tương tác với người hâm mộ dù chương trình đã kết thúc.

Dù concert Anh Trai Say Hi có thể còn có những ý kiến trái chiều nhưng không thể phủ nhận, sức hút của 30 nghệ sĩ cùng sự đầu tư chỉn chu của một tập thể ekip đã tạo nên những bữa tiệc âm nhạc mang tầm quốc tế cho khán giả. Chắc chắn 2 đêm concert tại thủ đô Hà Nội là một dấu ấn lớn cho sự thành công của một chặng hành trình đã qua của Anh Trai Say Hi.