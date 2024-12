HIEUTHUHAI, HURRYKNG, Isaac bay giữa TP.HCM và Hà Nội liên tiếp để "chạy" show

Chỉ trong 3 ngày 7-8-9/12, 2 thành viên thuộc tổ đội GERDNANG - HIEUTHUHAI và HURRKNG có chuỗi ngày chạy show miệt mài từ Bắc vào Nam chỉ trong 3 ngày. Theo đó, trong ngày 7/12, cả hai có mặt tại concert Anh Trai Say Hi tại Hà Nội cho đêm diễn thứ 3.

Ngay sau đó, HIEUTHUHAI và HURRYKNG tức tốc di chuyển ra sân bay để bay tới TP.HCM chuẩn bị cho sự kiện 8WONDER diễn ra vào tối 8/12. Không kịp nghỉ ngơi, hai thành viên GERDNANG lại bay trở lại Hà Nội để chuẩn bị sự kiện tổng duyệt cũng như concert Anh Trai Say Hi D-4 trên SVĐ Mỹ Đình.

Giống với HIEUTHUHAI và HURRYKNG, Isaac cũng không ngoại lệ khi anh vừa có mặt tại concert Anh Trai Say Hi trong 2 ngày 7-9/12 tại Hà Nội và cũng bay về TP.HCM trong ngày 8/12 để tham dự một sự kiện âm nhạc vào tối 8/12.

HIEUTHUHAI - HURRYKNG …

… và Isaac có mặt tại concert Anh Trai Say Hi ở SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 7/12

Tối 8/12, HIEUTHUHAI - HURRYKNG có mặt tại TP.HCM cho một sự kiện âm nhạc hoành tráng

Isaac di chuyển đến TP.HCM trong tối 8/12 để tham dự một sự kiện âm nhạc

Tối 9/12, Isaac - HIEUTHUHAI - HURRYKNG sẽ tiếp tục có mặt ở Hà Nội để tham dự concert Anh Trai Say Hi D-4

Quang Hùng MasterD di chuyển liên tục giữa Hà Nội - TP.HCM, chạy 4 show trong 3 ngày

Cùng với các anh trai trong Anh Trai Say Hi, Quang Hùng cũng có lịch trình dày đặc bay liên tục giữa TP.HCM và Hà Nội trong 3 ngày. Sau khi hoàn tất concert Anh Trai Say Hi D-3 tại Hà Nội, Quang Hùng MasterD trở lại TP.HCM để "chạy" 2 show liên tiếp vào tối 8/12. Ngay sau đó anh tiếp tục bay tới Hà Nội để chuẩn bị cho concert Anh Trai Say Hi D-4.

Có thể nói, dàn "anh trai" bước ra từ Anh Trai Say Hi ở thời điểm hiện tại đang có chuỗi ngày vô cùng tất bật khi phải di chuyển nhiều tỉnh thành để biểu diễn. Người hâm mộ cũng dành sự quan tâm và hy vọng các nghệ sĩ sẽ giữ gìn sức khỏe nhất là thời điểm cuối năm sẽ còn có nhiều sự kiện âm nhạc hơn nữa.

Quang Hùng MasterD tại concert Anh Trai Say Hi D-3 ở Hà Nội

Trong tối 8/12, nam ca sĩ "chạy" 2 show 8Wonder…

… và Những Thành Phố Mơ Màng