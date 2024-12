Ngày 9/12 vừa qua, đêm concert Anh Trai Say Hi day 4 đã kết thúc, khép lại 1 chuỗi sự kiện bùng nổ chưa từng có trong Vpop. 30 Anh Trai cùng tề tựu tại đây, thu hút hàng chục nghìn khán giả tới ủng hộ và chung vui với idol. Cứ ngỡ đây là buổi encore concert nhưng NSX Anh Trai Say Hi không nghĩ vậy.

Anh Trai Say Hi "thả hint" cho concert 5

Đêm ngày 13/12, fanpage chính thức của Anh Trai Say Hi bất ngờ thả hint về việc sẽ tổ chức concert Day 5. Dòng trạng thái úp mở đã nhanh chóng gây sốt khắp MXH. Netizen bắt đầu đồn đoán địa điểm tiếp theo mà các anh trai sẽ đổ bộ, vui mừng khi một lần nữa được tư bản “bào tiền”. Tuy nhiên, trái ngược với sự háo hức của người hâm mộ thì một Anh Trai lại tỏ ra khá hoang mang khi nghe tin - không ai khác chính là HIEUTHUHAI.

Phản ứng của HIEUTHUHAI trước thông tin D-5 concert Anh Trai Say Hi gây bão

Cụ thể, ngay sau khi nhận được thông tin, nam rapper đã nhanh chóng gửi tin nhắn vào kênh thông báo của mình trên Instagram: “*** cả day 5”. Động thái này của HIEUTHUHAI khiến fan phải phì cười, thả haha hàng loạt. Hơn nữa, dòng tin nhắn cũ cũng được chính netizen đào lại trước đó khi anh còn hớn hở tuyên bố: “Từ bây giờ không phải nhảy vũ đạo I.C.O.N nữa rồi”. Đúng chuẩn “cười người hôm trước, hôm sau người cười”, HIEUTHUHAI chưa kịp tận hưởng niềm vui thì giờ đây lại bị chính netizen trêu chọc không thương tiếc.

Vũ đạo hỗn loạn của các anh trai

Lý giải cho sự tình này là trong đêm concert Day 3, một đoạn video quay lại màn trình diễn I.C.O.N đã được lan truyền rộng rãi trên sóng mạng. Góc quay ngang sân khấu vô tình “bóc trần” khoảnh khắc hỗn loạn của đội hình, anh nào anh nấy cũng nhảy lệch nhịp vô cùng hài hước. Tình huống ngang trái này đã trở thành chủ đề bàn tán xôn xao, khiến FC vừa cười mệt, vừa yêu cầu idol học thuộc bài vở kỹ càng.

HIEUTHUHAI sắp phải nhảy I.C.O.N nữa rồi!

Dưới phần bình luận, netizen không chỉ được 1 phen cười xỉu trước phản ứng hài hước của HIEUTHUHAI mà còn thi nhau trêu chọc nam rapper. Màn tương tác đầy sự mặn mòi giữa fan và thần tượng khiến dòng trạng thái của HIEUTHUHAI thêm phần viral, đúng chuẩn cười trên nỗi đau của idol.

Bên dưới phần bình luận, netizen thấy làm thích thú trước vẻ hoang mang của HIEUTHUHAI, đồng thời dự đoán MXH lại có dịp cười ra nước mắt khi được thấy nam rapper và các Anh Trai khác phải trầy trật với vũ đạo bài I.C.O.N. Nghệ sĩ thì bất ổn, fan thì hả hê, câu nói “cười trên nỗi đau của idol” là có thật.

Một số bình luận của netizen:

- Thái tử sụm nụ vì nhảy I.C.O.N lần thứ n luôn rồi.

- Thái tử đang ngồi trong góc niệm Phật.

- Người cười hôm trước, hôm sau ekip cười.



- Anh ta sợ I.C.O.N đấy.



- Ác mộng thảm gai của HIEUTHUHAI.



- Ảnh tưởng ảnh thoát được I.C.O.N