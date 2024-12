Giao diện "boy phố" bóc trần HIEUTHUHAI "nói lời không giữ được lời"

Ngày 9/12 vừa qua, buổi concert Day 4 Anh Trai Say Hi đã chính thức kết thúc, khép lại 1 hành trình âm nhạc đầy rực rỡ và đáng nhớ. Quy tụ 30 nam nghệ sĩ tài sắc có thừa, đêm concert diễn ra tưng bừng, toả sáng cả SVĐ Mỹ Đình. Tại đây, hàng chục nghìn fan Say Hi đã tới chung vui và sẻ chia những giây phút vui vẻ nhất cùng idol.

Bên cạnh những tiết mục đặc sắc qua 14 tập phát sóng, Ngáo Ngơ là một trong những sân khấu được mong đợi nhất nhì concert Day 4. Vẫn là giai điệu tươi vui, nhí nhảnh, bộ sậu HIETHUHAI, Anh Tú Atus, JSOL và Erik đã khiến ai nấy cũng phải lắc lư nhún nhảy không ngừng. Điểm nổi bật của phần trình diễn là khoảnh khắc “lột đồ”, hé lộ tạo hình dầy bất ngờ của 4 sao nam.

HIEUTHUHAI hoá "boy phố" chính hiệu với áo "đại bàng sải cánh" và quần jeans bó (Nguồn: @sammynguien)

Nếu Anh Tú, JSOL, Erik lần lượt lộ diện với tạo hình Hello Kitty, Mario và Nobia thì HIEUTHUHAI lại khiến fan “đứng hình” vài giây với giao diện boy phố siêu quậy. Anh chàng diện lên mình chiếc áo “đại bàng sải cánh” và quần jeans bó, tay thì “múa quạt” đúng chuẩn style “báo thủ”.

Fan phấn khích tột độ khi thấy tạo hình "báo thủ" của HIEUTHUHAI trên sân khấu Ngáo Ngơ

Pha “khui túi mù” độc lạ này nhanh chóng viral khắp MXH. Quyết “dí” idol tới cùng, netizen đã “đào” lại ca khúc Giờ Thì Ai Cười của HIEUTHUHAI năm ngoái. Mọi chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như phần lyrics này không xuất hiện: “Giờ là thời đại nào rồi? Tao không mặc skinny jeans.” So với hình ảnh boy phố chất chơi vừa qua, cư dân mạng đều gật gù đồng ý đây là màn “tự vả” ngang trái nhất của nam rapper trẻ.

HIEUTHUHAI từng tự tin tuyên bố không còn mặc quần skinny jeans nữa. Vì thế, hình ảnh "boy phố" lần này bị netizen trêu là màn "tự vả" ngang trái nhất của anh

Dân tình lấy làm thích thú trước bộ outfit cực trendy của HIEUTHUHAI, đùa rằng anh chàng bay ra Hà Nội chạy concert thôi cũng đã “nhập gia tuỳ tục” rồi. Ngoài ra, pha “tự vả” của anh chàng cũng khiến dân tình có dịp cười bò; đồng thời cho rằng HIEUTHUHAI cũng đành cắn răng làm vậy để phục vụ fan service cho người hâm mộ.

Một số bình luận của netizen:

- Anh không cười thì giờ chúng tôi cười nè.

- Anh Hiếu khai thât đi, ai ép anh mặc như vậy?

- Dân chơi phố cổ chính hiệu luôn rồi.

- Đủ combo áo đại bàng, quần jeans bó với thắt lưng LV.

- Hiếu nhập gia tuỳ tục nhanh quá ha. Chưa gì đã thành báo thủ rồi.